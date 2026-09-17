Somali kanaat önderleri Mogadişu\'da Türkiye\'ye teşekkür etti, gösteriler sürüyor

Somali'nin farklı kesimlerini temsil eden geleneksel liderler ve kanaat önderleri, Türkiye hükümeti ve halkının Somali'ye sağladığı destek nedeniyle teşekkür mesajı gönderdi.

Başkent Mogadişu'da geniş katılımlı bir toplantı düzenleyen Somali'nin ileri gelenleri, barış elçileri ve kabile reisleri, Somali-Türkiye ilişkileri ile Türkiye'nin Somali'ye sunduğu katkıları gündeme getirdi.

Toplantıda Türkiye'nin Somali'de üstlendiği role dikkati çeken kanaat önderleri, özellikle insani yardım, sağlık, eğitim, ekonomik altyapı, sosyal hizmetler ve devlet kurumlarının güçlendirilmesi alanlarında sağlanan desteğe vurgu yaptı.

Katılımcılar, söz konusu desteğin Somali'nin yeniden inşa ve toparlanma çalışmalarına önemli katkı sağladığını belirtti.

Kanaat önderleri, iki ülke arasındaki ilişkilerin Türkiye'nin Somali'de kapsamlı insani yardım ve destek faaliyetlerine başladığı 2011'den sonra önemli ölçüde geliştiğini ifade etti.

Somali'nin çeşitli kentlerinde salı gününden bu yana Türkiye'nin desteği için gösteriler düzenleniyor.

Güneybatı Eyaleti'nin idari merkezi Baydhabo'nun yanı sıra Bardale, Wajid ve Barawe kentlerinde bir araya gelen Somalililer, Türkiye'nin ülkelerine verdiği destekten dolayı Türk halkına teşekkür etti.

Gösterilerde yapılan konuşmalarda, Türkiye'nin 2011'de yaşanan büyük kuraklık ve kıtlık döneminden itibaren Somali'ye insani yardım, sağlık, eğitim, altyapı, güvenlik ve kalkınma alanlarında sağladığı destek hatırlatıldı.