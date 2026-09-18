44 ile yeni emniyet müdürü! Aralarında İzmir, Diyarbakır ve Gaziantep de var - Son Dakika
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44 ile yeni emniyet müdürü! Aralarında İzmir, Diyarbakır ve Gaziantep de var

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44 ile yeni emniyet müdürü! Aralarında İzmir, Diyarbakır ve Gaziantep de var
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Emniyet Müdürleri Kararnamesi Resmi Gazete'de yayımlandı. 44 ilin emniyet müdürü değişirken Samsun İl Emniyet Müdürü Ahmet Arıbaş, İzmir Emniyet Müdürü oldu. Van İl Emniyet Müdürü Murat Mutlu, Diyarbakır Emniyet Müdürü olarak atandı. Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Başkanı Serdar Büyükleblebici'nin yeni görev yeri de Gaziantep İl Emniyet Müdürlüğü oldu.

Polis teşkilatının merakla beklediği haber geldi. İl Emniyet Müdürleri Kararnamesi Resmi Gazete’de yayımlandı. Kararnameye göre, pek çok büyükşehrin emniyet müdürü değişti.

İZMİR

İzmir İl Emniyet Müdürü Celal Sel, Emniyet Genel Müdürlüğü emrine alındı. Yerine ise Samsun İl Emniyet Müdürü Ahmet Arıbaş atandı.

DİYARBAKIR

Diyarbakır İl Emniyet Müdürü Nurettin Gökduman da Emniyet Genel Müdürlüğü emrine alınan isimlerden oldu. Van İl Emniyet Müdürü Murat Mutlu ise Diyarbakır İl Emniyet Müdürü olarak atandı.

GAZİANTEP

Gaziantep İl Emniyet Müdürü Celal Özcan Kocaeli İl Emniyet Müdürü olarak atandı. Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Başkanı Serdar Büyükleblebici ise Gaziantep İl Emniyet Müdürü oldu.

KAYSERİ

Kayseri İl Emniyet Müdürü Atanur Aydın Emniyet Genel Müdürlüğü emrine alındı. Yerine Zonguldak İl Emniyet Müdürü Sinan Ergen atandı.

MARDİN

Mardin İl Emniyet Müdürü Recep Tecimer Sinop İl Emniyet Müdürlüğü'ne atandı. Yerine Polis Başmüfettişi Mustafa Varol getirildi.

ŞIRNAK

Şırnak İl Emniyet Müdürü Volkan Sazak Emniyet Genel Müdürlüğü emrine alındı. Yerine Polis Başmüfettişi Yavuz Doğan atandı.

İÇİŞLERİ BAKANI ÇİFTÇİ'DEN AÇIKLAMA

İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi atamalarla ilgili yaptığı açıklamada şunları söyledi: "Emniyet teşkilatımıza hayırlı olsun.

Muhterem Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın tensip ve takdirleriyle hazırlanan Emniyet Müdürleri Kararnamemiz, Resmi Gazete’de yayımlandı.

Görevlerini tamamlayan Emniyet Müdürlerimize hizmetleri için teşekkür ediyor; yeni atanan ve görev yerleri değişen Emniyet Müdürlerimize başarılar diliyorum. Aziz milletimizin huzuru ve güvenliği için kararlılıkla çalışmaya devam edeceğiz."

44 ile yeni emniyet müdürü! Aralarında İzmir, Diyarbakır ve Gaziantep de var


44 ile yeni emniyet müdürü! Aralarında İzmir, Diyarbakır ve Gaziantep de var



İşte tüm atamalar:

44 ile yeni emniyet müdürü! Aralarında İzmir, Diyarbakır ve Gaziantep de var
44 ile yeni emniyet müdürü! Aralarında İzmir, Diyarbakır ve Gaziantep de var
Emniyet Genel MüdürlüğüGüncelSon Dakika

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