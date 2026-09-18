Beşiktaş\'a gol atan Abdallah\'ın piyasa değeri görenleri şaşırttı

Beşiktaş'a gol atan Abdallah'ın piyasa değeri görenleri şaşırttıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi lig aşamasının ilk haftasında sahasında Fransız temsilcisi Olimpik Marsilya'yı konuk etti. Fransız ekibinin ilk golünü atan 20 yaşındaki Keyliane Abdallah'ın etkili oyunu dikkat çekti. Genç oyuncunun piyasa değerinin 50 bin Euro olduğu görüldü.
UEFA Avrupa Ligi'nde sahasında Olimpik Marsilya'yı ağırlayan Beşiktaş, Fransız ekibinin genç yeteneğine engel olamadı.
ABDALLAH PERFORMANSIYLA DİKKAT ÇEKTİ
Mücadelede sergilediği hırslı tempo ve etkili performansla tüm dikkatleri üzerine çeken 20 yaşındaki Keyliane Abdallah, attığı şık golle takımına beraberliği getiren isim oldu.
PİYASA DEĞERİ 50 BİN EURO
Avrupa sahnesindeki ilk ciddi sınavlarından birinde sergilediği özgüvenli futbolla parlayan Abdallah'ın güncel piyasa değerinin yalnızca 50 bin Euro olması ise futbolseverleri şaşkına çevirdi. Fransız temsilcisinin mütevazı bütçeli genç cevheri, Beşiktaş karşısındaki performansıyla gecenin en çok konuşulan isimlerinden biri oldu.
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