Dursun Özbek'in Aziz Yıldırım'ın telefonuna bakışı dikkat çekti! Herkes aynı yorumu yapıyor - Son Dakika
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Dursun Özbek'in Aziz Yıldırım'ın telefonuna bakışı dikkat çekti! Herkes aynı yorumu yapıyor

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Dursun Özbek\'in Aziz Yıldırım\'ın telefonuna bakışı dikkat çekti! Herkes aynı yorumu yapıyor
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2027 İspanya Süper Kupa tanıtım toplantısında bir araya gelen Fenerbahçe Başkanı Aziz Yıldırım ile Galatasaray Başkanı Dursun Özbek'in samimi sohbeti dikkat çekmişti. Paylaşılan yeni görüntülerde Dursun Özbek'in telefonuyla oynayan Aziz Yıldırım'ın elindeki telefona doğru baktığı görüldü. Kısa süre içerisinde ses getiren bu anlara ''Dursun Başkan Fenerbahçe'nin transfer listesine göz dikti'' şeklinde esprili yorumlar yapıldı.

Türk futbolunun iki dev kulübü Galatasaray ve Fenerbahçe'nin başkanları, 2027 İspanya Süper Kupa tanıtım toplantısında bir araya geldi. Organizasyon kapsamında yan yana oturan Fenerbahçe Başkanı Aziz Yıldırım ile Galatasaray Başkanı Dursun Özbek’in samimi sohbeti törene damga vurdu.

ÖZBEK'İN GÖZÜ YILDIRIM'IN TELEFONUNDA

Toplantı esnasında kaydedilen ve kısa sürede gündem olan yeni görüntülerde, Aziz Yıldırım’ın cep telefonuyla ilgilendiği, Dursun Özbek'in ise telefon ekranına odaklandığı görüldü. İki başkanın bu meraklı ve neşeli anları futbolseverlerin gözünden kaçmadı.

''TRANSFER LİSTESİNE GÖZ DİKTİ''

Kısa sürede en çok konuşulanlar arasına giren görüntüler, eğlenceli yorumlarla karşılandı. İki ezeli rakibin liderinin bu samimi halleri için, "Dursun Başkan Fenerbahçe'nin transfer listesine göz dikti'' şeklinde yorumlar yapıldı. 

Aziz YıldırımDursun ÖzbekGalatasarayFenerbahçeSüper KupaİspanyaFutbolSporSon Dakika

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    Yorumlar (7)

  • Ragnar Lothbrok Ragnar Lothbrok:
    Listedekileri bedava verseler Dursun başkan ucuz olsun diye 6 ay bekler sonra alır:D 2 2 Yanıtla
  • Halis demir Halis demir:
    rangar aziz varkende yokkende dursun durdu durdu vurdu kaç şampiyonluk geçti gs.nin arka bahçesi fener 0 2 Yanıtla
  • Yusuf İNANÇ Yusuf İNANÇ:
    yapacak haber olmayınca boş boş haber yapıyorsunuz 0 1 Yanıtla
  • Serkan Polat Serkan Polat:
    transfer listesine bakiyor kimi alicak diye 0 1 Yanıtla
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SON DAKİKA: Dursun Özbek'in Aziz Yıldırım'ın telefonuna bakışı dikkat çekti! Herkes aynı yorumu yapıyor - Son Dakika
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