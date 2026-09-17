Dursun Özbek\'in Aziz Yıldırım\'ın telefonuna bakışı dikkat çekti! Herkes aynı yorumu yapıyor

Türk futbolunun iki dev kulübü Galatasaray ve Fenerbahçe'nin başkanları, 2027 İspanya Süper Kupa tanıtım toplantısında bir araya geldi. Organizasyon kapsamında yan yana oturan Fenerbahçe Başkanı Aziz Yıldırım ile Galatasaray Başkanı Dursun Özbek’in samimi sohbeti törene damga vurdu.

ÖZBEK'İN GÖZÜ YILDIRIM'IN TELEFONUNDA

Toplantı esnasında kaydedilen ve kısa sürede gündem olan yeni görüntülerde, Aziz Yıldırım’ın cep telefonuyla ilgilendiği, Dursun Özbek'in ise telefon ekranına odaklandığı görüldü. İki başkanın bu meraklı ve neşeli anları futbolseverlerin gözünden kaçmadı.

''TRANSFER LİSTESİNE GÖZ DİKTİ''

Kısa sürede en çok konuşulanlar arasına giren görüntüler, eğlenceli yorumlarla karşılandı. İki ezeli rakibin liderinin bu samimi halleri için, "Dursun Başkan Fenerbahçe'nin transfer listesine göz dikti'' şeklinde yorumlar yapıldı.