Suudi Arabistan'dan Mekke ve çok sayıda bölgede saldırı uyarısı: Acil durum ilan ettiler - Son Dakika
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Suudi Arabistan'dan Mekke ve çok sayıda bölgede saldırı uyarısı: Acil durum ilan ettiler

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Suudi Arabistan\'dan Mekke ve çok sayıda bölgede saldırı uyarısı: Acil durum ilan ettiler
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Suudi Arabistan, Husilerin füze ve insansız hava aracı (İHA) saldırılarına hedef olan Mekke ve Cidde başta olmak üzere çok sayıda bölgede acil durum ilan etti.

Suudi Arabistan Sivil Savunma Genel Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, Mekke-i Mükerreme, Cidde, Taif, Yenbu ve Tebuk kentlerinde yaşanabilecek acil durumlara karşı uyarıda bulunuldu.

"TOPLANMA ALANLARINDAN UZAK DURUN"

Açıklamada, bölge halkına can ve mal güvenliğinin korunması amacıyla Sivil Savunma ekiplerinin talimatlarına uyulması, toplanma alanlarından uzak durulması ve görüntü çekilmemesi çağrısında bulunuldu.

Sivil Savunma Genel Müdürlüğü, daha sonra bir açıklama daha yayımlayarak söz konusu tehlikenin sona erdiğini duyurdu.

HUSULER MİSİLLEMEYLE TEHDİT ETMİŞTİ

Yemen'deki İran destekli Husiler, başkent Sana'ya yönelik insansız hava aracı (İHA) saldırıları nedeniyle Suudi Arabistan'ı suçlamış ve karşılık verecekleri tehdidinde bulunmuştu.

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Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (11)

  • ahmet mermer ahmet mermer:
    bu hursileri tasmalamak gerekiyor artik. 9 7 Yanıtla
    yilmaz yilmaz yilmaz yilmaz:
    Dualarimiz İran ve Husilere 1 3
    yilmaz yilmaz yilmaz yilmaz:
    Tasma mekje ittifakina yakışır çünki tasmanin ucu Trumpun elinde 0 2
    Tahsin Mehdevi Tahsin Mehdevi:
    KUDUS'e canı pahasına destek olan Yemen Ensarullah'ı (Husiler oluşuma bu adı veriyor.) Mekke'ye mi saldıracak..!? Bu ancak cia-mossad aparatlarının işidir. 0 0
  • furkan2208961 furkan2208961:
    mossad iş başında buna ancak akpliler inanır husiler allahın askerleridir 2 13 Yanıtla
  • Beşir Beşir:
    Sakın kimse demesin mekke anlaşması ne oldu diye daha yürürlüğe girmedi çünki 5 2 Yanıtla
  • Zafer Aşık Zafer Aşık:
    Arapların iç işlerine karışmamak lazım... 1 2 Yanıtla
    Ceylan.568 Ceylan.568:
    karışmazsan yüzünde kalırsın 0 0
  • tayfun aykut tayfun aykut:
    şimdi bunlar Müslüman mı oluyor Mekke’ye saldırmak ne demek 2 0 Yanıtla
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SON DAKİKA: Suudi Arabistan'dan Mekke ve çok sayıda bölgede saldırı uyarısı: Acil durum ilan ettiler - Son Dakika
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