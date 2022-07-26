Son Dakika İhlas Haber Ajansı Haberleri

- 23:03 Dünyaca ünlü Carmen Operası'na yoğun ilgi
13. Uluslararası Opera Festivali kapsamında Devlet Opera ve Balesi Genel Müdürlüğü tarafından düzenlenen 13. Uluslararası İstanbul Opera Festivali'nde "Carmen" operası, Haliç Kongre Merkezi Açık Hava Sahnesi'nde sanatseverlerle buluştu.
- 22:39 ABD Dışişleri Bakanı Blinken, Ukrayna'nın işgalinden bu yana ilk kez Rus mevkidaşı Lavrov ile görüşecek
ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, önümüzdeki günlerde Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov ile telefon görüşmesi yapacağını açıkladı.
- 21:12 Hatay'da ormanlık alanda 6 bin 983 kök Hint keneviri bulundu
Hatay'ın Arsuz ilçesinde, İnsansız Hava Aracı (İHA) destekli düzenlenen uyuşturucu operasyonunda, ormanlık alanda ekili 6 bin 983 kök Hint keneviri ele geçirildi.
- 20:48 Başkan Böcek: "Antalya Lisesini yaşatmak mecburiyetindeyiz"
Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, Antalya Lisesinin Olgunlaşma Enstitüsü'ne tahsisiyle ilgili olarak "Şehrimizin hafızasında yer alan 124 yıllık koskoca bir tarihi hiç kimse yok sayamaz. Antalya Lisesini yaşatmak mecburiyetindeyiz" dedi.
- 20:25 Irak Başbakanı el-Kazımi, protestoculardan derhal parlamentoyu terk etmelerini istedi
Irak Başbakanı Mustafa el-Kazımi, başkent Bağdat'taki korunaklı Yeşil Bölge'de bulunan parlamento binasını basan Mukteda Sadr liderliğindeki Sadr Grubu destekçilerinin derhal parlamento binasından çekilmelerini istedi.
- 20:17 Fenerbahçe-Dinamo Kiev maçından notlar
UEFA Şampiyonlar Ligi 2. eleme turu rövanşında Ukrayna temsilcisi Dinamo Kiev'i konuk eden Fenerbahçe'de teknik direktör Jorge Jesus, eşleşmenin ilk maçına göre 11'inde zorunlu tek değişiklik yaptı.
- 19:58 Hollanda'da yol kapatan çiftçiler saman balyalarını ateşe verdi
Hollanda'da hükümetin azot emisyonunu azaltma kararına tepki gösteren çiftçiler, ülkenin farklı noktalarında yolları trafiğe kapattı.
- 19:53 Irak'ta Şii lider Sadr'ın destekçileri parlamentoyu bastı
Irak'ta Koordinasyon Grubu'nun Muhammed Şiya el-Sudani'yi başbakan adayı göstermesine itiraz eden Mukteda Sadr liderliğindeki Sadr Grubu destekçileri, Yeşil Bölge'deki parlamento binasına bastı.
- 19:48 Cumhurbaşkanı Tatar, Osmaniye'de "Kıbrıs'ta Türklerin Varoluş Mücadelesi" konulu konferans verdi
Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi tarafından düzenlenen "Kıbrıs'ta Türklerin Varoluş Mücadelesi" konulu konferansta konuştu.
- 19:44 Aleksandr Mikhaylov: "Oyuncularımın elinden geleni yapacağını umuyorum"
Belarus temsilcisi BATE Borisov Teknik Direktörü Aleksandr Mikhaylov, Konyaspor ile çıkacakları rövanş maçına hazır olduklarını belirterek, yarın oyuncularının elinden geleni yapacağını umduğunu söyledi.
- 19:06 Ayağına dolanan iple ağaçta asılı kalan karga kurtarıldı
HAKKARİ (İHA) – Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde ayağına dolanan iple ağaçta mahsur kalan kargayı itfaiye ekipleri kurtardı.
- 18:58 Şehit Tank Sözleşmeli Er Mevlüt Yoğurtcu törenle son yolculuğuna uğurlandı
Fırat Kalkanı Harekat bölgesinde teröristlerce açılan taciz ateşi sonucu yaralanan ve kaldırıldığı hastanede şehit olan Tank Sözleşmeli Er Mevlüt Yoğurtcu (28) son yolculuğuna uğurlandı.
- 18:58 Unkapanı'ndaki motosiklet kazasında ölen genç toprağa verildi
Fatih Unkapanı'nda motosikletiyle tek tekerlek üzerinde seyrettiği esnada sokaktan çıkan otomobille çarpışarak hayatını kaybeden 24 yaşındaki Burak Sabay, kılınan cenaze namazının ardından toprağa verildi.
- 17:59 Biden'ın Covid-19 testi negatife döndü
Covid-19'a yakalanan ABD Başkanı Joe Biden'a dün gece ve bu sabah yapılan Covid-19 testlerinin negatif çıktığı açıklanırken, Biden'ın 5 günlük karantinasının sona erdiği aktarıldı.
- 17:52 Kadıköy'deki silahlı çatışmaya karışan 3 şüpheli adliyeye sevk edildi
Kadıköy'de iki grup arasında çıkan silahlı çatışmaya ilişkin gözaltına alınan 3 şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.
- 17:48 Cumhurbaşkanının tepki gösterdiği sanığa 21 yıl 6 ay hapis cezası
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın da tepki gösterdiği şahıs, eşini 23 yerinden bıçaklamaktan yargılandığı davada 21 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırıldı.
- 17:41 Trabzonspor: "Şirketimiz ile profesyonel futbolcumuz Yunus Mallı arasındaki 01.02.2021 başlangıç ve 31.05.2023 bitiş tarihli profesyonel futbolcu...
Trabzonspor: "Şirketimiz ile profesyonel futbolcumuz Yunus Mallı arasındaki 01.02.2021 başlangıç ve 31.05.2023 bitiş tarihli profesyonel futbolcu sözleşmesi karşılıklı olarak feshedilmiştir.
- 17:28 Bakan Özer, özel eğitim ve rehabilitasyon merkezleri dernek ve federasyon başkanlarını kabul etti
Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, özel gereksinimli bireylerin eğitim aldığı merkezlerin bağlı bulunduğu dernek ve federasyon başkanlarıyla bir araya geldi.
- 16:53 "Motokuryelerin aylık kazançları 20 bin lirayı bulabiliyor"
Pandemiyle birlikte artan e-ticaret ve online alışveriş, motokurye ihtiyacını artırdı.
- 16:46 Samsun'da 9. kattan düşen inşaat işçisi ağır yaralandı
SAMSUN (İHA) – Samsun'da bir inşaatın 9. katından düşen 22 yaşındaki işçi ağır yaralandı.
- 16:23 MSB: "Saldırıyı gerçekleştiren teröristlerden de er ya da geç diğer teröristler gibi hesap sorulacaktır"
Milli Savunma Bakanlığı (MSB), tarafından yapılan yazılı açıklama ile Musul Başkonsolosluğu'na yönelik saldırı kınandı.
- 16:03 Bir kadının ölü doğdurduğu bebeğini çöp konteynırına attığı iddiası
Bahçelievler'de bir kadının evinde ölü doğurduğu bebeği çöp konteynırına attığı iddia edildi.
- 15:59 Covid-19 vaka sayılarında hızlı artış
Covid-19'un yeni varyantları BA4 ve BA5 diğerlerine göre çok daha bulaştırıcı. Bir Covid hastası hastalığı 19 kişiye bulaştırabiliyor.
- 15:54 Piste iniş yapmak isteyen uçağın ön tekeri koptu
Uşak Havaalanı'nda piste iniş yapmak isteyen eğitim uçağının ön tekeri koptu.
- 15:14 Hastane içinde silahlı kavga: 1'i ağır 2 yaralı
Elazığ Fırat Üniversitesi Hastanesinde çıkan silahlı kavgada 1'i ağır 2 kişi yaralandı.
- 15:13 Eminönü'nde turistleri almak için engelli ve yaşlı kadını taksiye almadılar
Eminönü'nde yol kenarında taksi bekleyen engelli ve yaşlı kadını almayıp turistleri bekleyen ticari taksi sürücülerinin vicdansızlığı görenleri pes dedirtti.
- 15:03 Ev sahibi yakaladığı hırsızı camdan sarkıttı: O anlar kamerada
Beyoğlu'nda öğlen saatlerinde girdiği bir dairede, ev sahibine yakalanan hırsız sağlam kayaya çarptı.
- 14:48 Zarar verilen türbe yeniden onarıldı
DÜZCE(İHA) – Düzce'nin Konuralp'te bölgesinde bulunan Konur Alp Bey'in silah arkadaşı Ali Hamza Efendi Hazretlerinin türbesinin kimliği belirsiz kişi veya kişiler tarafından zarar verilmesinden ardından Düzce Belediyesi tarafından çalışma başlatılarak türbe eski haline getirilerek manevi...
- 14:25 Tırtılla mücadelede kazanan çiftçi oldu
Bursa Yenişehir Belediyesi, ayçiçeği tarlalarını istila eden çayır tırtıllarına karşı mücadelede dronla ilaçlama sayesinde çiftçinin emeğinin boşa gitmemesini sağladı.
- 14:07 Patenci gencin otomobille çarpıştığı anlar kamerada
Tekirdağ Çorlu'da patenci gencin otomobille çarpıştığı anlar kameraya yansıdı.
- 13:58 Adrenalin tutkunlarının adresi olan Beşkayalar'a cam teras
Kocaeli'nin Başiskele ilçesinde Beşkayalar mevkii adrenalin tutkunlarının adresi olurken, bölgedeki cam terasın yapımı sürüyor.
- 13:38 Unesco Dünya kültür mirası listesinde
Dünyada sadece tropik alanlarda yetişen ve 60 ila 100 yılda bir çiçek açan Ageva bitkisi Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi döner kavşakta 5 metrelik boyu ile dikkat çekerken, bu yıl çiçek açtı.
- 12:28 Oğlu şehit düşmeden 11 gün önce şehitler için söylediği türkü yürekleri dağladı
Fırat Kalkanı Harekat Alanı bölgesinde terör saldırısı sonrasında şehit düşen Tankçı Sözleşmeli Er Mevlüt Yoğurtcu'nun babası Şahin Yoğurtcu'nun besteleyerek 16 Temmuz'da sosyal medya hesaplarına yer verdiği ve "Şehit olmuş benim kınalı kuzum" sözlerine yer verdiği türkü yürek dağladı.
- 12:12 Avrupa otomotiv pazarı yüzde 17,6 daraldı
Avrupa otomotiv pazarı 2022 yılı Haziran ayında geçen yılın aynı ayına göre 17,6 azaldı.
- 12:03 1500 liraya mal ettikleri elektrikli bisiklet 45 kilometrede sadece 50 kuruş harcıyor
Bilgisayar tamircisi olan Yozgatlı Şemsettin, Mustafa ve Derviş Karabacak kardeşlerin hurda ve atık malzemelerden ürettikleri elektrikli bisiklet, 45 kilometrede sadece 50 kuruşluk enerji harcıyor.
- 12:02 Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum: "(ANKAPARK) Projeyi eleştirebilirsiniz, beğenmeyebilirsiniz.
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum: "(ANKAPARK) Projeyi eleştirebilirsiniz, beğenmeyebilirsiniz.
- 11:48 Covid-19 hastalarının entübe olup olmayacağını öngören bir skorlama üretildi
Samsun'da bir akademisyen tarafından, Covid-19 hastalığı şikayetleri ile ayaktan başvuran hastaların süreç içerisinde entübe olup olmayacağını öngören bir skorlama üretildi.
- 11:39 KAPSÜL'de Türkiye'nin dış politikası konuşuldu
Konya Büyükşehir Belediyesi, önemli akademisyenlerin katılımıyla "Dünyadaki Stratejik Kasırga Karşısında Türk Dış Politikası" konulu konferans düzenledi.
- 11:03 Kavurucu sıcaklara dikkat: "Kalp krizi riski sıcak havalarda artıyor"
Son günlerde hava sıcaklıkları yüksekliğiyle dikkat çekerken uzmanlar uyarıyor.
- 10:45 Rekabet Kurumu'ndan Sahibinden.Com'a Soruşturma
Rekabet Kurumu, Sahibinden Bilgi Teknolojileri Pazarlama ve Ticaret AŞ (sahibinden.com) hakkında, emlak ve vasıta satış/kiralama hizmetlerine yönelik çevrim içi platform hizmeti pazarlarında sahip olduğu hâkim durumunu aşırı f iyat uygulamak suretiyle kötüye kullandığı iddiasıyla ilgili soruşturma açılmasına karar verdi.
- 10:43 Bunası Afrika değil Sivas
Sivas'ta sıcak havadan bunalan mandalar, Kızılırmak'ın soğuk sularında serinliyor.
- 10:41 FETÖ üyeliği nedeniyle meslekten ihraç edilen 6 kişi Yunanistan'a kaçarken yakalandı
Balıkesir'de Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) üyesi oldukları gerekçesiyle meslekten ihraç edilen 6 zanlı, Yunanistan'ın Midilli Adası'na gitmeye çalışırken yakalandı.
- 10:33 Korona virüs mutasyona uğradı, vaka sayıları arttı
Tokat İl Sağlık Müdürü Dr. Öner Nergiz, korona virüsün mutasyona uğramasıyla beraber Omicron BA varyantının daha da bulaşıcı olduğuna dikkat çekerek, "Daha bulaşıcı olmasıyla vaka sayılarımız da arttı" dedi.
- 10:28 2022-YKS tercih işlemlerinizi 27 Temmuz-5 Ağustos tarihleri arasında yapılacak
ÖSYM Başkanı Prof. Dr. Halis Aygün: "Değerli YKS adaylarımız, Yükseköğretim Programları ve Kontenjanları Kılavuzu'nun güncel hali internet sitemizde yayımlanmıştır 2022-YKS tercih işlemlerinizi 27 Temmuz-5 Ağustos tarihleri arasında http://ais.osym.gov.tr'den yapabilirsiniz.
- 10:27 Türkiye'nin Musul Başkonsolosluğu yakınına roketli saldırı
Türkiye'nin Musul Başkonsolosluğu yakınına roketli saldırı düzenlenmesi sonucu çevredeki bina ve araçlarda hasar meydana geldi.
- 10:25 İstanbul'da dehşet anları kamerada: Önce vurdular sonra kavga edip kaçtılar
Beyoğlu'nda tartıştığı iki şüpheliden kaçan bir kişi, sokak ortasında silahla kalçasından vurularak yere düştü.
- 09:48 Mandaların göl içindeki keyifli hali Afrika belgesellerini aratmadı
Erzurum'un Söğütlü mahallesinde sürü halinde bulunan mandaların, göl içerisindeki keyifli halleri Afrika belgesel görüntülerini aratmadı.
- 09:43 Taciz iddiası: mahalleli birbirine girdi
Avcılar'da taciz iddiası nedeniyle 2 aile birbirine girdi.
- 09:28 Lübnan'da Dürzi lider Canbolat'tan Hizbullah'a "İsrail ile savaştan kaçınma" uyarısı
Lübnan'daki Dürzi İlerici Sosyalist Partisi lideri Velid Canbolat, Hizbullah Genel Sekreteri Hasan Nasrallah'a İsrail ile muhtemel her türlü savaştan kaçınılması çağrısında bulundu.
- 09:26 Zeytinburnu'nda soyduğu evden çıkarken ayakkabıları bile çaldı
İstanbul Zeytinburnu'nda bir binanın kapısını kartla açtıktan sonra evden hırsızlık yapan şüpheli, binadan çıkarken kapı önünde duran ayakkabıları bile çaldı.
- 09:23 Servis minibüsü gişelere çarptı, 1'i ağır 7 kişi yaralandı
Servis minibüsü kontrolden çıkarak Esenyurt'ta gişelere çarptı.
- 09:22 Bursa'da aç kalan domuzlar şehir merkezine indi
Bursa'da aç kalan domuz sürüsü yemek aramak için şehir merkezine indi.
- 09:18 Yurtta hava durumu
Yurdun kuzeydoğu kesimlerinin parçalı, yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra Ordu, Giresun, Trabzon ve Rize'nin iç kesimlerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.
- 09:18 Seyir halindeki araca düzenlenen silahlı saldırıda yolcu konumundaki kişi başından vuruldu
Adana'da seyir halinde olan hafif ticari araca silahlı saldırı düzenlendi.
- 09:14 Mutfak tüpü bomba gibi patladı: 2 yaralı
Kayseri'nin Melikgazi ilçesinde mutfak tüpünün patlaması sonucu müstakil evin duvarları yıkılırken, 2 kadın yaralandı.
- 09:14 Alanyaspor 2 günlük aranın ardından hazırlıklara devam etti
Alanyaspor, 2 günlük aranın ardından hazırlıklara başladı.
- 09:14 Kocaeli Sefo ile coştu
Kocaeli'nin Başiskele ilçesinde ünlü rap sanatçısı Sefo'nun konserinde sevenleri doyasıya eğlendi.
- 09:09 Yol ortasında direksiyon başında sızdı, polis uyandırmak için yarım saat dil döktü
Tekirdağ Çorlu'da yol ortasında direksiyon başında sızan alkollü sürücü polis tarafından fark edildi.
- 09:08 Husumetlisini vurmak isterken kendi başından vuruldu
Bursa'da husumetlisiyle kafede karşılaşan kişi, silahlı çatışma sonucu başından vurularak ağır yaralandı.
- 26.07.2022 26 Tem 20:53 İzmir'de bahçe sulama kavgası: 1 ölü, 5 yaralı
İzmir'in Bornova ilçesinde iki aile arasında bahçe sulama yüzünden çıktığı ileri sürülen silahlı kavgada, 1 kişi öldü, 5 kişi yaralandı.
- 26.07.2022 26 Tem 20:51 Taylan Antalyalı'dan çocuklar için anlamlı proje
- Taylan Antalyalı'dan çocuklar için anlamlı proje Galatasaray'ın milli futbolcusu Taylan Antalyalı: "Çocukların gelişimine katkıda bulunmak istiyorum" Galatasaray'ın milli futbolcusu Taylan Antalyalı, Türkiye Eğitim Gönüllüleri Vakfı ile başlattığı 'Gelecekteki Ben' adlı projeyle...
- 26.07.2022 26 Tem 20:45 Nil Nehri'nde yolcu gemisi kontrolden çıktı
Mısır'da Nil Nehri'nde kontrolden çıkan yolcu gemisi limanda duran diğer teknelere çarptı.
- 26.07.2022 26 Tem 20:28 Üsküdar'da korkunç cinayet
İstanbul Üsküdar'da "son kez görüşelim" dediği kız arkadaşını kafasından ve kalbinden vurarak öldüren katil zanlısı kayıplara karıştı.
- 26.07.2022 26 Tem 19:08 İngiltere'de atlı muhafız fotoğraf çektirmek isteyen kadına bağırdı
İngiltere'nin başkenti Londra'da Buckingham Sarayı'nın dışında bulunan atlı muhafız ile hatıra fotoğrafı çektirmek isteyen kadın, atın dizginlerine dokunduğu için muhafız tarafından azarlandı.
- 26.07.2022 26 Tem 18:42 Silviu Lung, Arabistan'a transfer oldu
Kayserispor ile sözleşmesi sona eren kaleci Lung, Suudi Arabistan ekibi Al-Raed'e imzayı attı.
- 26.07.2022 26 Tem 18:20 Takı töreninde damada cağ kebap cağı taktılar
Oltu'da Cağ Kepap işletmeciliği yapan İbrahim Mansız, hafta sonunda Busenur Mansız ile Oltu Erasparkta gerçekleştirilen muhteşem bir düğün töreniyle dünya evine girdi.
- 26.07.2022 26 Tem 18:19 Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer: "Okul öncesi eğitime büyük önem veriyoruz"
Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, 3-5 yaş aralığındaki çocukların tüm Türkiye'de okul öncesi eğitime erişebilmesi ve 5 yaşındaki çocukların okullaşma oranının yüze 100'e çıkartmak için çok ciddi yatırımlarda bulunduklarını söyledi.
- 26.07.2022 26 Tem 18:18 Bakan Mahmut Özer: "2022-2023 yılı Erzurum'da eğitim yatırımı 1 milyar liranın üzerinde olacak"
- Erzurum'un Aziziye ilçesine bağlı olan Sakalıkesik köyüne yaşam merkezi açılışı için gelen Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, "Bin 800 köyümüzde yaklaşık 12 bin tane yavrumuzu anaokuluyla tanıştırdık.
- 26.07.2022 26 Tem 18:02 Manisa'daki orman yangını hızlı müdahaleyle büyümeden söndürüldü
MANİSA (İHA) – Manisa'nın Yunusemre ilçesinde çıkan orman yangını, orman ve Manisa Büyükşehir Belediyesi İtfaiye ekiplerinin hızlı müdahalesiyle çok büyümeden söndürüldü.
- 26.07.2022 26 Tem 17:08 Urmiye Gölü yok olmanın eşiğinde
İran'ın kuzeybatısında Türkiye sınırında bulunan ve dünyanın en büyük tuz göllerinden biri olan Urmiye Gölü yok olmanın eşiğine geldi.
- 26.07.2022 26 Tem 16:58 Yunan Sahil Güvenliği, yelkenli tekneyi taciz etti, Türk askeri "rotanızı değiştirmeyin, tam yol ileri" dedi
İstanbul'da başlayan Bodrum'da son bulan 51. Deniz kuvvetleri kupası uluslararası açık deniz yat yarışını Yunan askerleri Bodrum açıklarında taciz etti.
- 26.07.2022 26 Tem 16:28 Kahvaltıya davet ettiği arkadaşıyla şakalaşırken, pompalı tüfekle vurdu
Kocaeli'nin Darıca ilçesinde bir kişi, kahvaltıya çağırdığı 19 yaşındaki arkadaşını, şakalaşırken pompalı tüfekle göğsünden vurdu.
- 26.07.2022 26 Tem 16:26 İki katlı ev yandı
DÜZCE(İHA) – Düzce'nin Cumayeri ilçesinde iki katlı evde yangın çıktı.
- 26.07.2022 26 Tem 16:23 Antalya'da sıcak saatler
Antalya'da öğle saatlerinde termometreler 42 dereceyi gösterdi, vatandaşlar yakıcı güneşten korunmak için şemsiyelerini çıkardı, bazıları ağaç gölgelerine sığındı.
- 26.07.2022 26 Tem 16:13 YÖK'ten vakıf yükseköğretim kurumlarına "eğitim ücreti" uyarısı
Yükseköğretim Kurulu (YÖK) tarafından vakıf yükseköğretim kurumlarına gönderilen yazıda, "Kayıt döneminden sonra öğrencilerin şaşırtıcı ve beklenmedik rakamlarla karşılaşmamaları dolayısıyla mağduriyet yaşamamaları için eğitim ve öğretim ücretlerinin, tercih ve/veya yatay geçiş dönemlerinden...
- 26.07.2022 26 Tem 16:08 Fotoğraf çekiminde mankenin elbisesi yandı
Zimbabve'de fotoğraf çekimi sırasında elbisesi yanan manken, çekim ekibi tarafından kurtarıldı.
- 26.07.2022 26 Tem 15:31 Ankara'da yanlış sünnet edilen çocuğun başına gelenler yürek burktu: Acılar içinde kanlı idrar yapan çocuk, 21 gündür su içmeye korkuyor
Ankara'da yanlış sünnet edilen 5 yaşındaki bir çocuk, acı dolu günler geçiriyor. İdrarını çığlıklar içinde kanlı bir şekilde yapan çocuk, yaşadığı travmadan dolayı 21 gündür su içmek istemiyor. Oğlunun yaklaşık 2 kilo verdiğini söyleyen anne Pelin Torun, "Çocuğum şu an su içmeye korkuyor. Tuvalete gitmeye korkuyor. Tuvaleti gelince ağlamaya başlıyor. Çünkü idrarını yapamıyor hiçbir şekilde. Zaten çığlık atarak kanlı idrar yapıyor çocuğum" dedi.
- 26.07.2022 26 Tem 15:18 Cem Muhammet'in annesinden oğluna hastanede ilk ziyaret
Bursa'da çöple dolu evin tahliyesi sırasında kilitli bir odada bitkin halde bulunan 9 yaşındaki Cem Muhammet'in Antalya'da yaşayan annesi Yasemin A., oğlunu tedavi gördüğü hastanede ziyaret etti.
- 26.07.2022 26 Tem 14:50 Yangın bölgesinde sıcaklık 141 dereceye kadar yükseldi
Aydın'ın Söke ilçesinde dün başlayan orman yangını tamamen kontrol altına alınırken termal kameralı İHA'lar ile soğutma çalışmalarına destek veriliyor.
- 26.07.2022 26 Tem 14:43 Bolu'da zehirlenmelerin yaşandığı köydeki evlerden et numunesi alındı
Bolu'da 141 kişinin içme suyundan zehirlenerek hastaneye başvurduğu Yuva köyünde, Kurban Bayramı'nda kesilen hayvanların etlerinden numuneler alınarak laboratuvara götürüldü.
- 26.07.2022 26 Tem 14:22 Tempest: Pilotların 'zihnini okuyan' yeni nesil savaş uçağı
Tempest uçaklarında kasklardaki sensörler, pilotun beyin sinyallerini ve diğer medikal verilerini izleyecek.
- 26.07.2022 26 Tem 14:14 Milletvekili Ayşe Keşir'in acı günü
DÜZCE(İHA) – AK Parti Genel Merkez Kadın Kolları Başkanı Düzce Milletvekili Ayşe Keşir'in teyzesi Nuriye Aşık vefat etti.
- 26.07.2022 26 Tem 14:08 Basın Ekspres'te feci kaza: 1 ölü
İstanbul Basın Ekspres yolunda yolun ortasında duran kadına otomobil çarptı.
- 26.07.2022 26 Tem 13:52 Yaşlı kadın traktörün altında can verdi
DENİZLİ (İHA) – Denizli'nin Kale ilçesinde çalışmak için 3 kızıyla birlikte tarlaya giden yaşlı kadın, devrilen traktörün altında kalarak hayatını kaybetti.
- 26.07.2022 26 Tem 13:33 Sakarya'daki orman yangınında yürek yakan görüntü! Alevlerin ortasında kül oldu
Adapazarı ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangın sonrası yapılan incelemelerde alevlerden kaçamayan bir kaplumbağanın yandığı görüldü. Söz konusu yangın 3 saatte kontrol altına alınırken, alevlere 2 uçak, 2 helikopter, 10 itfaiye, 26 araç ve 210 personel müdahale etti.
- 26.07.2022 26 Tem 12:53 Kastamonu isminin 'Kasta Bin Moni' kelimesinden geldiği ortaya çıktı
Kastamonu'nun isminin nereden geldiğiyle ilgili halk arasında çeşitli efsanelerin anlatıldığı bilinirken, Saltukname'de de Kastamonu ismiyle ilgili 'Kasta Bin Moni' isminden geldiği iddia edildi.
- 26.07.2022 26 Tem 12:49 Kalp şeklindeki Gerendal gölü büyük ilgi görüyor
Elazığ'ın Palu ilçesine bağlı Büyükçaltı köyü ile Bingöl merkeze bağlı Şaban köyü sınırında bulunan Gerendal gölü, kalp şeklindeki görüntüsü ve doğal güzelliği ile büyük ilgi görüyor.
- 26.07.2022 26 Tem 12:43 Öz yeğenini çöp eve kilitleyen tutuklu teyzenin ifadesi şok etti
Türkiye'nin konuştuğu 1 yıl boyunca kapalı tutulduğu çöp evden canlı çıkan Muhammed Cem'in tutuklanan teyzesinin hakim karşısında verdiği ifadeye İhlas Haber Ajansı ulaştı.
- 26.07.2022 26 Tem 12:33 Dünyanın en ilginç hayvanlarından biri Kahramanmaraş'ta görüldü! Yaşamını hiç su içmeden sürdürebiliyor
Kahramanmaraş'ın Afşin ilçesinde dünyanın en ilginç hayvanlarından biri olarak kabul edilen ve yaşamını hiç su içmeden sürdüren 'kanguru faresi' görüntülendi. Sevimli hayvan daha sonra zıplayarak karanlıkta gözden uzaklaştı.
- 26.07.2022 26 Tem 12:33 Deniz kenarında roket mermisi bulundu
Sinop'un Ayancık ilçesi, Sinop karayolu Yeniçam mevkisi sahilinde roket mermisi bulundu.
- 26.07.2022 26 Tem 12:32 Yeğenini çöp dolu eve hapseden kadının ifadesi ortaya çıktı: Annesi olmadığımı öğrenince yemek yemeyi kesti
Yeğenini 1 yıl boyunca çöp dolu evde tutan teyzenin hakim karşısında gözyaşları içinde verdiği ifade ortaya çıktı. Muhammet'in 1 yaşından bu yana kendisini annesi olarak bildiğini ifade eden teyze, küçük çocuğun annesi olmadığını tesadüfen duyup öğrendiğini ve bu sebeple hayata küsüp bu hale geldiğini öne sürdü.
- 26.07.2022 26 Tem 12:20 Bankaların promosyon yarışı emekliye yarıyor
Emeklinin artan maaşı bankaların promosyon ödemelerinde yeni seçenekler oluşturmasına kapı açtı.
- 26.07.2022 26 Tem 12:09 Düzce'de araç sayısı arttı
DÜZCE(İHA) – Düzce'de trafiğe kayıtlı araç sayısı haziran ayı sonu itibarıyla 123 bin 170 oldu.
- 26.07.2022 26 Tem 12:07 3 bin rakımlı zirveye kafe
HAKKARİ (İHA) – Hakkari'deki Mergabütan Kayak Merkezinde Doğu Anadolu Kalkınma Ajansı (DAKA) işbirliğiyle batı standartlarını aratmayan kafe yapılacağı belirtildi.
- 26.07.2022 26 Tem 11:58 Helenistik döneme ait tapınak gün yüzüne çıkartılıyor
Helenistik dönemin tapınak merkezi olarak bilinen Komana Antik Kenti'nde kazı çalışmaları 13. yılına girdi.
- 26.07.2022 26 Tem 11:58 İngiltere'de kuş gribi salgını büyüyor! 3 binden fazla kuşun cansız bedeni bulundu
İngiltere'nin Northumberland kıyılarının karşısında bulunan Farne Adaları'nda yetkililer tarafından yapılan araştırmada 3 binden fazla su kuşunun cansız bedenini bulurken, 10 kat daha fazlasının denize düşmüş olabileceğinden endişe duydukları belirtildi.
- 26.07.2022 26 Tem 11:53 İsrail deniz sınırının çizilmesini hızlandırmak için Lübnan'a "havuç ve sopa" politikası uyguluyor
İsrail'in Lübnan ile deniz sınırlarını belirlemek için dolaylı müzakereleri ilerletmek amacıyla Lübnan'a karşı "havuç ve sopa" politikasını kullandığı belirtiliyor.
- 26.07.2022 26 Tem 11:53 Korku filmi gibi! Kambur balina tekneye böyle çarptı
ABD'nin Massachusetts eyaleti açıklarında kambur balina bir tekneye çarptı. Korku dolu anlar kameralar tarafından kaydedilirken, Plymouth Liman Sorumlusu Chad Hunter, olayda yaralanmama olmamasını büyük bir şans olarak nitelendirdi.
- 26.07.2022 26 Tem 11:48 İtalya rotası üzerinde seyreden balıkçı teknesinde 226 göçmenin yakalanma anları kameralara yansıdı
Çanakkale'nin Bozcaada ilçesi açıklarında ALİDAYI-A isimli balıkçı teknesi içerisindeki 226 düzensiz göçmenin yakalanmaları anbean kameralara yansıdı.
- 26.07.2022 26 Tem 11:42 İstanbul İl Sağlık Müdürü Memişoğlu: "Herkesi organ bağışlamaya davet ediyorum"
İstanbul İl Sağlık Müdürü Memişoğlu: "Herkesi organ bağışlamaya davet ediyorum" Ümraniye'de 'Her Bağışta Hayat Var' sloganıyla organ bağışı İstanbul İl Sağlık Müdürlüğü, organ ve doku bağışı konusunda farkındalık oluşturmak, toplumsal bilincin yerleşmesine katkı sağlamak amacıyla İMES...