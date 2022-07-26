Son Dakika İhlas Haber Ajansı Haberleri

23:03 Dünyaca ünlü Carmen Operası'na yoğun ilgi 13. Uluslararası Opera Festivali kapsamında Devlet Opera ve Balesi Genel Müdürlüğü tarafından düzenlenen 13. Uluslararası İstanbul Opera Festivali'nde "Carmen" operası, Haliç Kongre Merkezi Açık Hava Sahnesi'nde sanatseverlerle buluştu.

21:12 Hatay'da ormanlık alanda 6 bin 983 kök Hint keneviri bulundu Hatay'ın Arsuz ilçesinde, İnsansız Hava Aracı (İHA) destekli düzenlenen uyuşturucu operasyonunda, ormanlık alanda ekili 6 bin 983 kök Hint keneviri ele geçirildi.

20:48 Başkan Böcek: "Antalya Lisesini yaşatmak mecburiyetindeyiz" Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, Antalya Lisesinin Olgunlaşma Enstitüsü'ne tahsisiyle ilgili olarak "Şehrimizin hafızasında yer alan 124 yıllık koskoca bir tarihi hiç kimse yok sayamaz. Antalya Lisesini yaşatmak mecburiyetindeyiz" dedi.

20:25 Irak Başbakanı el-Kazımi, protestoculardan derhal parlamentoyu terk etmelerini istedi Irak Başbakanı Mustafa el-Kazımi, başkent Bağdat'taki korunaklı Yeşil Bölge'de bulunan parlamento binasını basan Mukteda Sadr liderliğindeki Sadr Grubu destekçilerinin derhal parlamento binasından çekilmelerini istedi.

20:17 Fenerbahçe-Dinamo Kiev maçından notlar UEFA Şampiyonlar Ligi 2. eleme turu rövanşında Ukrayna temsilcisi Dinamo Kiev'i konuk eden Fenerbahçe'de teknik direktör Jorge Jesus, eşleşmenin ilk maçına göre 11'inde zorunlu tek değişiklik yaptı.

19:58 Hollanda'da yol kapatan çiftçiler saman balyalarını ateşe verdi Hollanda'da hükümetin azot emisyonunu azaltma kararına tepki gösteren çiftçiler, ülkenin farklı noktalarında yolları trafiğe kapattı.

19:53 Irak'ta Şii lider Sadr'ın destekçileri parlamentoyu bastı Irak'ta Koordinasyon Grubu'nun Muhammed Şiya el-Sudani'yi başbakan adayı göstermesine itiraz eden Mukteda Sadr liderliğindeki Sadr Grubu destekçileri, Yeşil Bölge'deki parlamento binasına bastı.

19:48 Cumhurbaşkanı Tatar, Osmaniye'de "Kıbrıs'ta Türklerin Varoluş Mücadelesi" konulu konferans verdi Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi tarafından düzenlenen "Kıbrıs'ta Türklerin Varoluş Mücadelesi" konulu konferansta konuştu.

19:44 Aleksandr Mikhaylov: "Oyuncularımın elinden geleni yapacağını umuyorum" Belarus temsilcisi BATE Borisov Teknik Direktörü Aleksandr Mikhaylov, Konyaspor ile çıkacakları rövanş maçına hazır olduklarını belirterek, yarın oyuncularının elinden geleni yapacağını umduğunu söyledi.

19:06 Ayağına dolanan iple ağaçta asılı kalan karga kurtarıldı HAKKARİ (İHA) – Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde ayağına dolanan iple ağaçta mahsur kalan kargayı itfaiye ekipleri kurtardı.

18:58 Şehit Tank Sözleşmeli Er Mevlüt Yoğurtcu törenle son yolculuğuna uğurlandı Fırat Kalkanı Harekat bölgesinde teröristlerce açılan taciz ateşi sonucu yaralanan ve kaldırıldığı hastanede şehit olan Tank Sözleşmeli Er Mevlüt Yoğurtcu (28) son yolculuğuna uğurlandı.

18:58 Unkapanı'ndaki motosiklet kazasında ölen genç toprağa verildi Fatih Unkapanı'nda motosikletiyle tek tekerlek üzerinde seyrettiği esnada sokaktan çıkan otomobille çarpışarak hayatını kaybeden 24 yaşındaki Burak Sabay, kılınan cenaze namazının ardından toprağa verildi.

17:59 Biden'ın Covid-19 testi negatife döndü Covid-19'a yakalanan ABD Başkanı Joe Biden'a dün gece ve bu sabah yapılan Covid-19 testlerinin negatif çıktığı açıklanırken, Biden'ın 5 günlük karantinasının sona erdiği aktarıldı.

17:52 Kadıköy'deki silahlı çatışmaya karışan 3 şüpheli adliyeye sevk edildi Kadıköy'de iki grup arasında çıkan silahlı çatışmaya ilişkin gözaltına alınan 3 şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

17:48 Cumhurbaşkanının tepki gösterdiği sanığa 21 yıl 6 ay hapis cezası Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın da tepki gösterdiği şahıs, eşini 23 yerinden bıçaklamaktan yargılandığı davada 21 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırıldı.

17:28 Bakan Özer, özel eğitim ve rehabilitasyon merkezleri dernek ve federasyon başkanlarını kabul etti Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, özel gereksinimli bireylerin eğitim aldığı merkezlerin bağlı bulunduğu dernek ve federasyon başkanlarıyla bir araya geldi.

16:03 Bir kadının ölü doğdurduğu bebeğini çöp konteynırına attığı iddiası Bahçelievler'de bir kadının evinde ölü doğurduğu bebeği çöp konteynırına attığı iddia edildi.

15:59 Covid-19 vaka sayılarında hızlı artış Covid-19'un yeni varyantları BA4 ve BA5 diğerlerine göre çok daha bulaştırıcı. Bir Covid hastası hastalığı 19 kişiye bulaştırabiliyor.

15:54 Piste iniş yapmak isteyen uçağın ön tekeri koptu Uşak Havaalanı'nda piste iniş yapmak isteyen eğitim uçağının ön tekeri koptu.

15:13 Eminönü'nde turistleri almak için engelli ve yaşlı kadını taksiye almadılar Eminönü'nde yol kenarında taksi bekleyen engelli ve yaşlı kadını almayıp turistleri bekleyen ticari taksi sürücülerinin vicdansızlığı görenleri pes dedirtti.

14:48 Zarar verilen türbe yeniden onarıldı DÜZCE(İHA) – Düzce'nin Konuralp'te bölgesinde bulunan Konur Alp Bey'in silah arkadaşı Ali Hamza Efendi Hazretlerinin türbesinin kimliği belirsiz kişi veya kişiler tarafından zarar verilmesinden ardından Düzce Belediyesi tarafından çalışma başlatılarak türbe eski haline getirilerek manevi...

14:25 Tırtılla mücadelede kazanan çiftçi oldu Bursa Yenişehir Belediyesi, ayçiçeği tarlalarını istila eden çayır tırtıllarına karşı mücadelede dronla ilaçlama sayesinde çiftçinin emeğinin boşa gitmemesini sağladı.

14:07 Patenci gencin otomobille çarpıştığı anlar kamerada Tekirdağ Çorlu'da patenci gencin otomobille çarpıştığı anlar kameraya yansıdı.

13:58 Adrenalin tutkunlarının adresi olan Beşkayalar'a cam teras Kocaeli'nin Başiskele ilçesinde Beşkayalar mevkii adrenalin tutkunlarının adresi olurken, bölgedeki cam terasın yapımı sürüyor.

13:38 Unesco Dünya kültür mirası listesinde Dünyada sadece tropik alanlarda yetişen ve 60 ila 100 yılda bir çiçek açan Ageva bitkisi Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi döner kavşakta 5 metrelik boyu ile dikkat çekerken, bu yıl çiçek açtı.

12:28 Oğlu şehit düşmeden 11 gün önce şehitler için söylediği türkü yürekleri dağladı Fırat Kalkanı Harekat Alanı bölgesinde terör saldırısı sonrasında şehit düşen Tankçı Sözleşmeli Er Mevlüt Yoğurtcu'nun babası Şahin Yoğurtcu'nun besteleyerek 16 Temmuz'da sosyal medya hesaplarına yer verdiği ve "Şehit olmuş benim kınalı kuzum" sözlerine yer verdiği türkü yürek dağladı.

12:12 Avrupa otomotiv pazarı yüzde 17,6 daraldı Avrupa otomotiv pazarı 2022 yılı Haziran ayında geçen yılın aynı ayına göre 17,6 azaldı.

12:03 1500 liraya mal ettikleri elektrikli bisiklet 45 kilometrede sadece 50 kuruş harcıyor Bilgisayar tamircisi olan Yozgatlı Şemsettin, Mustafa ve Derviş Karabacak kardeşlerin hurda ve atık malzemelerden ürettikleri elektrikli bisiklet, 45 kilometrede sadece 50 kuruşluk enerji harcıyor.

11:48 Covid-19 hastalarının entübe olup olmayacağını öngören bir skorlama üretildi Samsun'da bir akademisyen tarafından, Covid-19 hastalığı şikayetleri ile ayaktan başvuran hastaların süreç içerisinde entübe olup olmayacağını öngören bir skorlama üretildi.

11:39 KAPSÜL'de Türkiye'nin dış politikası konuşuldu Konya Büyükşehir Belediyesi, önemli akademisyenlerin katılımıyla "Dünyadaki Stratejik Kasırga Karşısında Türk Dış Politikası" konulu konferans düzenledi.

10:45 Rekabet Kurumu'ndan Sahibinden.Com'a Soruşturma Rekabet Kurumu, Sahibinden Bilgi Teknolojileri Pazarlama ve Ticaret AŞ (sahibinden.com) hakkında, emlak ve vasıta satış/kiralama hizmetlerine yönelik çevrim içi platform hizmeti pazarlarında sahip olduğu hâkim durumunu aşırı f iyat uygulamak suretiyle kötüye kullandığı iddiasıyla ilgili soruşturma açılmasına karar verdi.

10:43 Bunası Afrika değil Sivas Sivas'ta sıcak havadan bunalan mandalar, Kızılırmak'ın soğuk sularında serinliyor.

10:41 FETÖ üyeliği nedeniyle meslekten ihraç edilen 6 kişi Yunanistan'a kaçarken yakalandı Balıkesir'de Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) üyesi oldukları gerekçesiyle meslekten ihraç edilen 6 zanlı, Yunanistan'ın Midilli Adası'na gitmeye çalışırken yakalandı.

10:33 Korona virüs mutasyona uğradı, vaka sayıları arttı Tokat İl Sağlık Müdürü Dr. Öner Nergiz, korona virüsün mutasyona uğramasıyla beraber Omicron BA varyantının daha da bulaşıcı olduğuna dikkat çekerek, "Daha bulaşıcı olmasıyla vaka sayılarımız da arttı" dedi.

10:28 2022-YKS tercih işlemlerinizi 27 Temmuz-5 Ağustos tarihleri arasında yapılacak ÖSYM Başkanı Prof. Dr. Halis Aygün: "Değerli YKS adaylarımız, Yükseköğretim Programları ve Kontenjanları Kılavuzu'nun güncel hali internet sitemizde yayımlanmıştır 2022-YKS tercih işlemlerinizi 27 Temmuz-5 Ağustos tarihleri arasında http://ais.osym.gov.tr'den yapabilirsiniz.

10:27 Türkiye'nin Musul Başkonsolosluğu yakınına roketli saldırı Türkiye'nin Musul Başkonsolosluğu yakınına roketli saldırı düzenlenmesi sonucu çevredeki bina ve araçlarda hasar meydana geldi.

09:48 Mandaların göl içindeki keyifli hali Afrika belgesellerini aratmadı Erzurum'un Söğütlü mahallesinde sürü halinde bulunan mandaların, göl içerisindeki keyifli halleri Afrika belgesel görüntülerini aratmadı.

09:28 Lübnan'da Dürzi lider Canbolat'tan Hizbullah'a "İsrail ile savaştan kaçınma" uyarısı Lübnan'daki Dürzi İlerici Sosyalist Partisi lideri Velid Canbolat, Hizbullah Genel Sekreteri Hasan Nasrallah'a İsrail ile muhtemel her türlü savaştan kaçınılması çağrısında bulundu.

09:26 Zeytinburnu'nda soyduğu evden çıkarken ayakkabıları bile çaldı İstanbul Zeytinburnu'nda bir binanın kapısını kartla açtıktan sonra evden hırsızlık yapan şüpheli, binadan çıkarken kapı önünde duran ayakkabıları bile çaldı.

09:22 Bursa'da aç kalan domuzlar şehir merkezine indi Bursa'da aç kalan domuz sürüsü yemek aramak için şehir merkezine indi.

09:18 Yurtta hava durumu Yurdun kuzeydoğu kesimlerinin parçalı, yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra Ordu, Giresun, Trabzon ve Rize'nin iç kesimlerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

09:14 Mutfak tüpü bomba gibi patladı: 2 yaralı Kayseri'nin Melikgazi ilçesinde mutfak tüpünün patlaması sonucu müstakil evin duvarları yıkılırken, 2 kadın yaralandı.

09:14 Kocaeli Sefo ile coştu Kocaeli'nin Başiskele ilçesinde ünlü rap sanatçısı Sefo'nun konserinde sevenleri doyasıya eğlendi.

09:08 Husumetlisini vurmak isterken kendi başından vuruldu Bursa'da husumetlisiyle kafede karşılaşan kişi, silahlı çatışma sonucu başından vurularak ağır yaralandı.

20:53 İzmir'de bahçe sulama kavgası: 1 ölü, 5 yaralı İzmir'in Bornova ilçesinde iki aile arasında bahçe sulama yüzünden çıktığı ileri sürülen silahlı kavgada, 1 kişi öldü, 5 kişi yaralandı.

20:51 Taylan Antalyalı'dan çocuklar için anlamlı proje - Taylan Antalyalı'dan çocuklar için anlamlı proje Galatasaray'ın milli futbolcusu Taylan Antalyalı: "Çocukların gelişimine katkıda bulunmak istiyorum" Galatasaray'ın milli futbolcusu Taylan Antalyalı, Türkiye Eğitim Gönüllüleri Vakfı ile başlattığı 'Gelecekteki Ben' adlı projeyle...

20:45 Nil Nehri'nde yolcu gemisi kontrolden çıktı Mısır'da Nil Nehri'nde kontrolden çıkan yolcu gemisi limanda duran diğer teknelere çarptı.

20:28 Üsküdar'da korkunç cinayet İstanbul Üsküdar'da "son kez görüşelim" dediği kız arkadaşını kafasından ve kalbinden vurarak öldüren katil zanlısı kayıplara karıştı.

19:08 İngiltere'de atlı muhafız fotoğraf çektirmek isteyen kadına bağırdı İngiltere'nin başkenti Londra'da Buckingham Sarayı'nın dışında bulunan atlı muhafız ile hatıra fotoğrafı çektirmek isteyen kadın, atın dizginlerine dokunduğu için muhafız tarafından azarlandı.

18:42 Silviu Lung, Arabistan'a transfer oldu Kayserispor ile sözleşmesi sona eren kaleci Lung, Suudi Arabistan ekibi Al-Raed'e imzayı attı.

18:20 Takı töreninde damada cağ kebap cağı taktılar Oltu'da Cağ Kepap işletmeciliği yapan İbrahim Mansız, hafta sonunda Busenur Mansız ile Oltu Erasparkta gerçekleştirilen muhteşem bir düğün töreniyle dünya evine girdi.

18:19 Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer: "Okul öncesi eğitime büyük önem veriyoruz" Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, 3-5 yaş aralığındaki çocukların tüm Türkiye'de okul öncesi eğitime erişebilmesi ve 5 yaşındaki çocukların okullaşma oranının yüze 100'e çıkartmak için çok ciddi yatırımlarda bulunduklarını söyledi.

18:18 Bakan Mahmut Özer: "2022-2023 yılı Erzurum'da eğitim yatırımı 1 milyar liranın üzerinde olacak" - Erzurum'un Aziziye ilçesine bağlı olan Sakalıkesik köyüne yaşam merkezi açılışı için gelen Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, "Bin 800 köyümüzde yaklaşık 12 bin tane yavrumuzu anaokuluyla tanıştırdık.

18:02 Manisa'daki orman yangını hızlı müdahaleyle büyümeden söndürüldü MANİSA (İHA) – Manisa'nın Yunusemre ilçesinde çıkan orman yangını, orman ve Manisa Büyükşehir Belediyesi İtfaiye ekiplerinin hızlı müdahalesiyle çok büyümeden söndürüldü.

17:08 Urmiye Gölü yok olmanın eşiğinde İran'ın kuzeybatısında Türkiye sınırında bulunan ve dünyanın en büyük tuz göllerinden biri olan Urmiye Gölü yok olmanın eşiğine geldi.

16:28 Kahvaltıya davet ettiği arkadaşıyla şakalaşırken, pompalı tüfekle vurdu Kocaeli'nin Darıca ilçesinde bir kişi, kahvaltıya çağırdığı 19 yaşındaki arkadaşını, şakalaşırken pompalı tüfekle göğsünden vurdu.

16:26 İki katlı ev yandı DÜZCE(İHA) – Düzce'nin Cumayeri ilçesinde iki katlı evde yangın çıktı.

16:23 Antalya'da sıcak saatler Antalya'da öğle saatlerinde termometreler 42 dereceyi gösterdi, vatandaşlar yakıcı güneşten korunmak için şemsiyelerini çıkardı, bazıları ağaç gölgelerine sığındı.

16:13 YÖK'ten vakıf yükseköğretim kurumlarına "eğitim ücreti" uyarısı Yükseköğretim Kurulu (YÖK) tarafından vakıf yükseköğretim kurumlarına gönderilen yazıda, "Kayıt döneminden sonra öğrencilerin şaşırtıcı ve beklenmedik rakamlarla karşılaşmamaları dolayısıyla mağduriyet yaşamamaları için eğitim ve öğretim ücretlerinin, tercih ve/veya yatay geçiş dönemlerinden...

16:08 Fotoğraf çekiminde mankenin elbisesi yandı Zimbabve'de fotoğraf çekimi sırasında elbisesi yanan manken, çekim ekibi tarafından kurtarıldı.

15:31 Ankara'da yanlış sünnet edilen çocuğun başına gelenler yürek burktu: Acılar içinde kanlı idrar yapan çocuk, 21 gündür su içmeye korkuyor Ankara'da yanlış sünnet edilen 5 yaşındaki bir çocuk, acı dolu günler geçiriyor. İdrarını çığlıklar içinde kanlı bir şekilde yapan çocuk, yaşadığı travmadan dolayı 21 gündür su içmek istemiyor. Oğlunun yaklaşık 2 kilo verdiğini söyleyen anne Pelin Torun, "Çocuğum şu an su içmeye korkuyor. Tuvalete gitmeye korkuyor. Tuvaleti gelince ağlamaya başlıyor. Çünkü idrarını yapamıyor hiçbir şekilde. Zaten çığlık atarak kanlı idrar yapıyor çocuğum" dedi.

15:18 Cem Muhammet'in annesinden oğluna hastanede ilk ziyaret Bursa'da çöple dolu evin tahliyesi sırasında kilitli bir odada bitkin halde bulunan 9 yaşındaki Cem Muhammet'in Antalya'da yaşayan annesi Yasemin A., oğlunu tedavi gördüğü hastanede ziyaret etti.

14:50 Yangın bölgesinde sıcaklık 141 dereceye kadar yükseldi Aydın'ın Söke ilçesinde dün başlayan orman yangını tamamen kontrol altına alınırken termal kameralı İHA'lar ile soğutma çalışmalarına destek veriliyor.

14:43 Bolu'da zehirlenmelerin yaşandığı köydeki evlerden et numunesi alındı Bolu'da 141 kişinin içme suyundan zehirlenerek hastaneye başvurduğu Yuva köyünde, Kurban Bayramı'nda kesilen hayvanların etlerinden numuneler alınarak laboratuvara götürüldü.

14:14 Milletvekili Ayşe Keşir'in acı günü DÜZCE(İHA) – AK Parti Genel Merkez Kadın Kolları Başkanı Düzce Milletvekili Ayşe Keşir'in teyzesi Nuriye Aşık vefat etti.

14:08 Basın Ekspres'te feci kaza: 1 ölü İstanbul Basın Ekspres yolunda yolun ortasında duran kadına otomobil çarptı.

13:52 Yaşlı kadın traktörün altında can verdi DENİZLİ (İHA) – Denizli'nin Kale ilçesinde çalışmak için 3 kızıyla birlikte tarlaya giden yaşlı kadın, devrilen traktörün altında kalarak hayatını kaybetti.

13:33 Sakarya'daki orman yangınında yürek yakan görüntü! Alevlerin ortasında kül oldu Adapazarı ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangın sonrası yapılan incelemelerde alevlerden kaçamayan bir kaplumbağanın yandığı görüldü. Söz konusu yangın 3 saatte kontrol altına alınırken, alevlere 2 uçak, 2 helikopter, 10 itfaiye, 26 araç ve 210 personel müdahale etti.

12:53 Kastamonu isminin 'Kasta Bin Moni' kelimesinden geldiği ortaya çıktı Kastamonu'nun isminin nereden geldiğiyle ilgili halk arasında çeşitli efsanelerin anlatıldığı bilinirken, Saltukname'de de Kastamonu ismiyle ilgili 'Kasta Bin Moni' isminden geldiği iddia edildi.

12:49 Kalp şeklindeki Gerendal gölü büyük ilgi görüyor Elazığ'ın Palu ilçesine bağlı Büyükçaltı köyü ile Bingöl merkeze bağlı Şaban köyü sınırında bulunan Gerendal gölü, kalp şeklindeki görüntüsü ve doğal güzelliği ile büyük ilgi görüyor.

12:43 Öz yeğenini çöp eve kilitleyen tutuklu teyzenin ifadesi şok etti Türkiye'nin konuştuğu 1 yıl boyunca kapalı tutulduğu çöp evden canlı çıkan Muhammed Cem'in tutuklanan teyzesinin hakim karşısında verdiği ifadeye İhlas Haber Ajansı ulaştı.

12:33 Dünyanın en ilginç hayvanlarından biri Kahramanmaraş'ta görüldü! Yaşamını hiç su içmeden sürdürebiliyor Kahramanmaraş'ın Afşin ilçesinde dünyanın en ilginç hayvanlarından biri olarak kabul edilen ve yaşamını hiç su içmeden sürdüren 'kanguru faresi' görüntülendi. Sevimli hayvan daha sonra zıplayarak karanlıkta gözden uzaklaştı.

12:33 Deniz kenarında roket mermisi bulundu Sinop'un Ayancık ilçesi, Sinop karayolu Yeniçam mevkisi sahilinde roket mermisi bulundu.

12:32 Yeğenini çöp dolu eve hapseden kadının ifadesi ortaya çıktı: Annesi olmadığımı öğrenince yemek yemeyi kesti Yeğenini 1 yıl boyunca çöp dolu evde tutan teyzenin hakim karşısında gözyaşları içinde verdiği ifade ortaya çıktı. Muhammet'in 1 yaşından bu yana kendisini annesi olarak bildiğini ifade eden teyze, küçük çocuğun annesi olmadığını tesadüfen duyup öğrendiğini ve bu sebeple hayata küsüp bu hale geldiğini öne sürdü.

12:20 Bankaların promosyon yarışı emekliye yarıyor Emeklinin artan maaşı bankaların promosyon ödemelerinde yeni seçenekler oluşturmasına kapı açtı.

12:09 Düzce'de araç sayısı arttı DÜZCE(İHA) – Düzce'de trafiğe kayıtlı araç sayısı haziran ayı sonu itibarıyla 123 bin 170 oldu.

12:07 3 bin rakımlı zirveye kafe HAKKARİ (İHA) – Hakkari'deki Mergabütan Kayak Merkezinde Doğu Anadolu Kalkınma Ajansı (DAKA) işbirliğiyle batı standartlarını aratmayan kafe yapılacağı belirtildi.

11:58 Helenistik döneme ait tapınak gün yüzüne çıkartılıyor Helenistik dönemin tapınak merkezi olarak bilinen Komana Antik Kenti'nde kazı çalışmaları 13. yılına girdi.

11:58 İngiltere'de kuş gribi salgını büyüyor! 3 binden fazla kuşun cansız bedeni bulundu İngiltere'nin Northumberland kıyılarının karşısında bulunan Farne Adaları'nda yetkililer tarafından yapılan araştırmada 3 binden fazla su kuşunun cansız bedenini bulurken, 10 kat daha fazlasının denize düşmüş olabileceğinden endişe duydukları belirtildi.

11:53 Korku filmi gibi! Kambur balina tekneye böyle çarptı ABD'nin Massachusetts eyaleti açıklarında kambur balina bir tekneye çarptı. Korku dolu anlar kameralar tarafından kaydedilirken, Plymouth Liman Sorumlusu Chad Hunter, olayda yaralanmama olmamasını büyük bir şans olarak nitelendirdi.

11:48 İtalya rotası üzerinde seyreden balıkçı teknesinde 226 göçmenin yakalanma anları kameralara yansıdı Çanakkale'nin Bozcaada ilçesi açıklarında ALİDAYI-A isimli balıkçı teknesi içerisindeki 226 düzensiz göçmenin yakalanmaları anbean kameralara yansıdı.