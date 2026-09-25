Almanya\'da Federal Polis\'e İHA ve sınır dışı yetkisi tanıyan yasa Meclis\'ten geçti

Haber: ilhan Baba

(BERLİN)- Almanya Federal Meclisi, Federal Polis'e aşırılık ve insan kaçakçılığıyla mücadele, sınır dışı işlemleri ve insansız hava araçlarına (İHA) karşı müdahale konusunda yeni yetkiler tanıyan yasayı kabul etti.

Almanya Federal Meclisi'nde Federal Polis'in yetkilerini önemli ölçüde genişleten yeni Federal Polis Yasası kabul edildi. Yasa kapsamında Federal Polis'in, özellikle tren istasyonları ve demiryolu alanlarında daha kapsamlı operasyonlar yürütmesinin önü açılıyor. Polis, belirli durumlarda şüphelileri kendisi gözaltına alabilecek, arama işlemlerini başlatabilecek ve teknik dinleme tedbirlerine başvurabilecek.

Yeni düzenlemenin dikkat çeken maddelerinden biri de Federal Polis'in kendi insansız hava araçlarını (İHA/dron) gözetleme ve keşif amacıyla kullanabilmesi. Polise ayrıca tehdit oluşturan hava araçlarına karşı teknik müdahalede bulunma yetkisi veriliyor. Bu kapsamda elektromanyetik müdahale, GPS sinyalinin engellenmesi veya fiziksel müdahale gibi yöntemlerin kullanılması öngörülüyor. Federal Polis'in özellikle tren istasyonları ve demiryolu tesislerinin yanı sıra Berlin'deki hükümet bölgesinin ve Karlsruhe'deki Federal Anayasa Mahkemesi'nin korunmasında da görev üstlenmesi planlanıyor.

Düzenlemeyle, hakkında kesinleşmiş sınır dışı kararı bulunan yabancıların sınır dışı edilmek üzere tutuklanması veya gözetim altında tutulması konusunda Federal Polis'in yetkileri genişletiliyor. Federal Polis, bu kişileri daha önce olduğu gibi mutlaka eyalet polisine teslim etmek zorunda kalmayacak. Ayrıca tren istasyonları ve trenlerde bulunan silah ve bıçak taşıma yasaklarının uygulandığı bölgelerde, belirli koşullar altında rastgele ve herhangi bir somut şüpheye dayanmayan kontroller yapılabilecek.

Muhalefet partileri, yasayı eleştirdi. Sol Parti milletvekili Clara Bünger, düzenlemeyi "otoriterlik ve gözetim devletine doğru bir adım" olarak nitelendirdi.

Yeşiller Partisi milletvekili Irene Mihalic ise önceki yasa tasarılarında yer alan bazı temel hak ve özgürlük güvencelerinin düzenlemeden tamamen çıkarıldığını savundu.