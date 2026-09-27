İrlanda'dan İsrail maçı için flaş karar - Son Dakika
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İrlanda'dan İsrail maçı için flaş karar

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İrlanda\'dan İsrail maçı için flaş karar
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İrlanda Futbol Federasyonu Başkanı David Courell, Gazze'deki olayları protesto etmek amacıyla oyuncuların İsrailli futbolcularla el sıkışmayacağını açıkladı.

İrlanda Futbol Federasyonu Başkanı David Courell, İsrail ile Macaristan’ın Debrecen şehrinde oynanacak UEFA Uluslar Ligi B3 Grubu mücadelesi öncesinde yaptığı açıklamada, milli takım oyuncularının Gazze’deki olaylara tepki göstermek adına bir dizi karar aldığını duyurdu.

SEREMONİDE EL SIKIŞILMAYAAK

David Courell’in açıklamasına göre; İrlanda oyuncuları Gazze’de hayatını kaybeden sivil insanları anmak adına sahaya siyah kol bandıyla çıkacak. Ayrıca, maç öncesinde gerçekleşecek olan seremonide el sıkışma ve flama değişimi, seremoni protokolünden çıkarılacak ve İrlandalı futbolcular bu seremonilere katılmayacak.

TAKIM İÇİ OYLAMA VE KALECİ BAZUNU'NUN BOYKOTU

Karşılaşma öncesinde takım içinde ciddi tartışmaların yaşandığı belirtildi. Courell, milli takım kampında 4 saati bulan iç değerlendirmelerin ardından maçın oynanıp oynanmaması konusunda oylama yapıldığını ve oy çokluğuyla sahaya çıkma kararının alındığını açıkladı. Ancak İrlanda’nın 24 yaşındaki milli kalecisi Gavin Bazunu, Gazze’de yaşanan masum insanların ölümüne tepki göstermek amacıyla kadrodan çekildiğini duyurdu. 

İsrailFutbolGazzeSporSon Dakika

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