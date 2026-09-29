Kırıkkale Yahşihan'da yolsuzluk soruşturmasında 2 eski başkan dahil 15 kişi tutuklandı - Son Dakika
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Kırıkkale Yahşihan'da yolsuzluk soruşturmasında 2 eski başkan dahil 15 kişi tutuklandı

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Kırıkkale'nin Yahşihan Belediyesine yönelik yolsuzluk soruşturmasında aralarında eski belediye başkanları Ahmet Sungur ve Osman Türkyılmaz'ın da bulunduğu 15 şüpheli tutuklandı. 19 şüpheliye adli kontrol, 2'sine ev hapsi verilirken firari bir şüpheli aranıyor.

Kırıkkale'nin Yahşihan Belediyesine yönelik yürütülen yolsuzluk soruşturmasında, aralarında eski belediye başkanları Ahmet Sungur ve Osman Türkyılmaz'ın da bulunduğu 15 şüpheli tutuklandı. 19 şüpheliye adli kontrol, 2 şüpheli hakkında ise ev hapsi kararı verildi.

Kırıkkale Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınan şüphelilerin adliyedeki işlemleri tamamlandı. Savcılık ifadelerinin ardından hakimliğe sevk edilen şüpheliler hakkındaki kararlar açıklandı. Hakimlikçe, aralarında eski Yahşihan Belediye Başkanları Ahmet Sungur ve Osman Türkyılmaz'ın da bulunduğu 15 şüphelinin tutuklanmasına karar verildi. 19 şüpheli hakkında adli kontrol hükümleri uygulanırken, 2 şüpheli hakkında ise ev hapsi uygulandı. Tutuklama kararı verilen şüpheliler, adliyedeki işlemlerinin tamamlanmasının ardından güvenlik önlemleri altında ceza infaz kurumuna teslim edildi.

Soruşturma kapsamında şüpheliler hakkında "suç işlemek amacıyla örgüt kurma", "suç işlemek amacıyla kurulmuş örgüte üye olma", "rüşvet", "irtikap", "ihaleye fesat karıştırma" ve "kamu kurum ve kuruluşlarının zararına dolandırıcılık" suçlamaları kapsamında işlem yürütüldü.

Öte yandan, firari durumda olan bir şüphelinin ise yakalanmasına yönelik çalışmaların sürüyor.

Kaynak: İHA
Osman TürkyılmazAhmet SungurKırıkkaleEv hapsiYahşihan3. SayfaGüncelSon Dakika

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SON DAKİKA: Kırıkkale Yahşihan'da yolsuzluk soruşturmasında 2 eski başkan dahil 15 kişi tutuklandı - Son Dakika
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