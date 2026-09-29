Husiler ilerledi, Yemen alarma geçti! Genel seferberlik ilan edildi - Son Dakika
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Husiler ilerledi, Yemen alarma geçti! Genel seferberlik ilan edildi

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Husiler ilerledi, Yemen alarma geçti! Genel seferberlik ilan edildi
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Yemen’de İran destekli Husiler ile uluslararası toplumca tanınan hükümete bağlı güçler arasındaki çatışmalar yeniden şiddetlendi. Stratejik Babülmendep Boğazı çevresine kadar yayılan çatışmaların ardından Yemen parlamentosu, hükümetin genel seferberlik çağrısını onayladı.

Yemen'de İran destekli Husiler ile uluslararası toplumca tanınan hükümet güçleri arasındaki çatışmalar; Taiz, Lahic ve stratejik Babulmendeb Boğazı hattında şiddetlendi. Temmuz 2026'dan bu yana en sıcak günlerin yaşandığı ülkede, Meclis kararıyla resmi olarak "genel seferberlik" ilan edildi.

MECLİS'TEN OY BİRLİĞİYLE SEFERBERLİK KARARI

Yemen resmi haber ajansı SABA'da yer alan habere göre, Meclis Başkanı Sultan el-Burkani başkanlığında toplanan parlamentoda, Yemen Başkanlık Konseyi Başkanı Reşad Muhammed el-Alimi'nin "genel seferberlik ve ulusal teyakkuz" talebi görüşüldü. Anayasa'nın 37. maddesi ile Cumhurbaşkanının olağanüstü hal ve genel seferberlik ilan etme yetkilerini düzenleyen 119/17. maddesi uyarınca genel seferberlik kararı onaylanarak yürürlüğe girdi.

Kararın, cumhuriyet rejimini savunmak ve devleti yeniden tesis etmek amacıyla alındığını vurgulayan Meclis Başkanı Burkani, Suudi Arabistan öncülüğündeki Arap Koalisyonu ile tam koordinasyon içinde çalışılacağını belirterek tüm kesimlere ulusal saflarda birleşme çağrısında bulundu.

Husiler ilerledi, Yemen alarma geçti! Genel seferberlik ilan edildi

KRİTİK CEPHELERDE AĞIR ÇATIŞMALAR YAŞANIYOR

Saha kaynaklarından alınan bilgilere göre çatışmalar; Taiz'in el-Vaziyye ilçesi, Lahic'teki Sabiha cephesi ve Kızıldeniz geçiş noktası Babulmendeb yakınlarındaki Kahbub bölgesinde yoğunlaştı.

Taiz'deki askeri kaynaklar, kentin doğusunda Husilere ait bir kamp ve istihkam birliğine 5 ayrı hava saldırısı düzenlendiğini, El-Kedha cephesinde ise Husilere ait bir silahlı insansız hava aracının (İHA) düşürüldüğünü açıkladı. Kahbub cephesinde ise Amalika Güçleri tarafından Husilere ait mühimmat yüklü bir kamyon ile 2 askeri araç imha edildi.

Yemen ordusu tarafından yapılan son açıklamada, ülkenin farklı noktalarında son 3 günde gerçekleştirilen 756 saldırıda 2 bin 316 Husi unsurunun öldürüldüğü veya yaralandığı, hayatını kaybedenler arasında 4 İranlı uzmanın da bulunduğu bildirildi.

Husiler ilerledi, Yemen alarma geçti! Genel seferberlik ilan edildi

SANA'DA ŞİDDETLİ PATLAMALAR, SİVİLLER HEDEFTE

Çatışmaların gölgesinde sivil kayıplar da artıyor. Taiz'in batısındaki Vaziyye bölgesinde yerinden edilmiş kişilerin kaldığı bir çadıra Husiler tarafından düzenlenen havan topu saldırısında bir kadın yaşamını yitirirken, oğlu ağır yaralandı.

Öte yandan Husi kontrolündeki başkent Sana'da sabah saatlerinde peş peşe şiddetli patlama sesleri duyuldu ve yoğun İHA hareketliliği gözlemlendi. Patlamaların kaynağına ilişkin resmi makamlardan henüz detaylı bir açıklama yapılmadı.

Nisan 2022'deki ateşkesin ardından temmuz ayından bu yana en geniş kapsamlı çatışmalara sahne olan Yemen'de Husilerin; Eylül ayı boyunca stratejik El-Muha kenti, Babulmendeb Boğazı'ndaki Meyyun Adası ile Hudeyde ve Taiz'deki bazı kritik noktaları ele geçirdiği belirtiliyor.

Husiler ilerledi, Yemen alarma geçti! Genel seferberlik ilan edildiHusiler ilerledi, Yemen alarma geçti! Genel seferberlik ilan edildi
YemenDünyaİranSon Dakika

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