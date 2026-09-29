Evine çağırdığı masözle birbirine girdi: Ucuz eskort

Evine 5 bin lira karşılığında çağırdığı masözün ekstra taksi parası istemesine öfkelenen bir kişi, kadını hakaretler savurarak evden kovdu. Yaşanan gerginlik cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

"MASÖZ ÇAĞIRIYORUM GELENE BAK"

Anlaşılan ücretin dışında yol parası talep edilmesi üzerine çıkan tartışmada masöz, "Parasız geldim, beni videoya çekiyor, çok ayıp" diyerek tepki gösterdi. Ev sahibinin ise "Masöz çağırıyorum gelene bak ucuz eskort" diyerek kadını evden çıkardığı anlar sosyal medyada gündem oldu.