Ferdi Karadoruk gözaltından bir gün önce "Bizi kim alabilir?" şarkısıyla paylaşım yapmış

Türk futbolunu sarsan “Hakemler Dosyası” soruşturmasında dikkat çeken bir detay daha ortaya çıktı. Operasyon kapsamında gözaltına alınan isimlerden Ferdi Karadoruk'un, operasyondan bir gün önce yaptığı paylaşımda kullandığı müzik gündem oldu.

PAYLAŞIMINDA "BİZİ KİM ALABİLİR?" SÖZLERİ

Karadoruk'un paylaşımında tercih ettiği müzikte “Bizi kim alabilir?” ifadelerinin yer aldığı görüldü. Paylaşımın operasyondan yalnızca bir gün önce yapılması ise dikkat çekti.

ERTESİ GÜN GÖZALTINA ALINDI

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı koordinasyonunda yürütülen “Hakemler Dosyası” soruşturması kapsamında düzenlenen operasyonda Ferdi Karadoruk da gözaltına alındı. Karadoruk'un gözaltına alınmasından bir gün önce yaptığı paylaşımda kullandığı müziğin sözleri, operasyonun ardından dikkat çeken ayrıntılardan biri oldu.