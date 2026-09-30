Galatasaray'ın eski yıldızı çıldırtmaya devam ediyor: Boş kaleye kaçırdı, yuhalandı - Son Dakika
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Galatasaray'ın eski yıldızı çıldırtmaya devam ediyor: Boş kaleye kaçırdı, yuhalandı

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Galatasaray\'ın eski yıldızı çıldırtmaya devam ediyor: Boş kaleye kaçırdı, yuhalandı
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Galatasaray'ın eski yıldızı Alvaro Morata, şu sıralar İspanya 2. Lig ekibi Leganes forması giyiyor. Takımının Castellon ile oynadığı maçta müsait durumda yakaladığı fırsatı değerlendiremeyen Morata, takımının maçı 2-0 kaybetmesinde büyük rol oynadı. İspanyol ekibini destekleyen taraftarlar, oynadığı dördüncü maçta da gol atamayan yıldız ismi maç içerisinde yuhalayarak ağır şekilde eleştirmeye başladı.

Kariyerinde yeni bir sayfa açarak İspanya 2. Lig ekiplerinden Leganes’e transfer olan Galatasaray'ın eski yıldızı Alvaro Morata, yeni takımında beklentilerin oldukça gerisinde kaldı. 

MORATA ELEŞTİRİLMEYE DEVAM EDİYOR

Ligde oynanan son Castellon müsabakasında kaçırdığı net gol pozisyonuyla dikkat çeken tecrübeli forvet, alınan mağlubiyetin ardından eleştirilerin odağı haline geldi.

BOŞ KALEYE GOLÜ ATAMADI

Castellon karşısında kritik anlarda sahneye çıkması beklenen Morata, maçın başında takımının hücum hattında yakaladığı müsait pozisyonu değerlendiremeyerek büyük bir fırsatı tepti. Skor üretmekte zorlanan Leganes, sahadan 2-0’lık mağlubiyetle ayrılarak haftayı puansız kapattı.

DÖRT MAÇTA SIFIR ÇEKİNCE YUHALANDI

Leganes formasıyla çıktığı dördüncü resmi müsabakada da golle tanışamayan İspanyol golcünün bu performansı taraftarların sabrını taşırdı. Karşılaşma esnasında sergilediği tutuk görüntüye tepki gösteren Leganes taraftarları, yıldız futbolcuyu yuhalayarak ağır şekilde protesto etti.

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SON DAKİKA: Galatasaray'ın eski yıldızı çıldırtmaya devam ediyor: Boş kaleye kaçırdı, yuhalandı - Son Dakika
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