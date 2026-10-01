İki dev banka 455 bin yatırımcı için devrede - Son Dakika
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İki dev banka 455 bin yatırımcı için devrede

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İki dev banka 455 bin yatırımcı için devrede
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Tasfiye sürecindeki 131 fonda 455 bin 758 yatırımcıya yapılacak ödemelerin yol haritası netleşti. SPK'nin görevlendirdiği İş Bankası ve Ziraat Bankası, hak sahiplerini belirleyerek fon varlıklarını nakde çevirecek. Anapara garantisinin bulunmadığı süreçte yatırımcılar, oluşan tutardan payları oranında ödeme alacak. Ödemeler için 6 aylık tasfiye süresinin tamamlanması beklenmeyecek.

Tasfiyesine karar verilen yatırım fonlarında bulunan 455 bin 758 yatırımcının parasına kavuşabilmesi için yeni bir süreç başlatıldı. Fon Koordinasyon Kurulu oluşturulurken, Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) da tasfiye kapsamındaki fonlarda yatırımcılara yapılacak ödemelerin yol haritasını belirledi.

Türkiye Gazetesi'nin haberine göre süreçte öncelikle yatırımcıların fonlardaki payları tespit edilecek. Fonların borç ve alacaklarının belirlenmesinin ardından portföylerde bulunan finansal varlıklar kontrollü şekilde nakde çevrilecek. Elde edilen nakit, hak sahipliği kesinleşen yatırımcılara sahip oldukları katılma payları oranında ödenecek.

KİMİN NE KADAR PAYI OLDUĞU BELİRLENECEK

İlk aşamada tasfiye kapsamındaki her fonun toplam katılma payı ile yatırımcıların bireysel saklama hesaplarında bulunan paylar karşılaştırılacak.

Merkezi Kayıt Kuruluşu (MKK) ile tasfiye işlemlerini gerçekleştirecek bankalar arasında mutabakat yapılacak. Bu çalışmayla yatırımcıların kaç adet fon payına sahip olduğu, gerçekleşmeyen emirleri ve varsa paylar üzerindeki rehin, haciz ile diğer kısıtlamalar belirlenecek.

Böylece tasfiye kapsamındaki 131 fonda kimlerin hak sahibi olduğu kayıt altına alınacak.

İKİ BANKA YETKİLENDİRİLDİ

SPK, Tera Portföy fonlarının tasfiye işlemleri için Türkiye İş Bankasını yetkilendirdi. A1 Capital, Atlas, Bulls, Hedef, Pardus ve Pusula Portföy fonlarının işlemlerini ise Ziraat Bankası yürütecek.

Bankalar, fonların tasfiye işlemlerini gerçekleştirecek, portföylerde bulunan varlıkların nakde çevrilmesini sağlayacak ve elde edilen tutarların hak sahiplerine aktarılması sürecini yönetecek.

ÖDEMENİN KAYNAĞI FONLARIN MAL VARLIĞI OLACAK

Yatırımcıların payları belirlendikten sonra fonların mevduat, repo, kredi ve diğer işlemlerinden kaynaklanan borç ve alacakları kesinleştirilecek.

Ardından fon portföylerinde bulunan hisse senetleri, tahviller ve diğer finansal varlıklar; yatırımcıların menfaati, piyasa derinliği ve likidite koşulları dikkate alınarak nakde çevrilecek. Vadeli işlemlerden gelecek tutarlar da vadeleri dolduğunda fon hesaplarına aktarılacak.

Yatırımcılara yapılacak ödemelerin temel kaynağını böylece tasfiye edilen fonların kendi mal varlıkları oluşturacak.

PARA OLUŞTUKÇA ÖDEME YAPILABİLECEK

Fonlarda oluşan nakit, İş Bankası ve Ziraat Bankasının belirleyeceği dönemlerde hak sahipliği mutabakatı tamamlanan yatırımcıların bireysel saklama hesaplarına aktarılabilecek.

Tasfiye işlemlerinin tamamen sona ermesi beklenmeden, fonlarda yeterli nakit oluştukça ve yatırımcıların hak sahipliği kesinleştikçe ara dönemlerde de ödeme yapılabilecek.

YATIRIMCI NE KADAR PARA ALACAK?

Yatırımcıların fonlara yatırdığı ana paranın kamu veya tasfiye işlemlerini yürüten bankalar tarafından garanti edilmesine yönelik bir hüküm bulunmuyor. Yatırımcının eline geçecek tutar, tasfiye sonucunda ilgili fondan ne kadar dağıtılabilir para çıkacağına göre belirlenecek.

Örneğin, tasfiye öncesinde yatırımcılara ait paylarının toplam değeri 1 milyar lira olan bir fonun varlıkları satılıp borçları düşüldükten sonra 800 milyon lira kalması halinde, yatırımcılara bu tutar sahip oldukları pay oranında dağıtılacak.

Bu örnekte fonda 100 bin liralık paya karşılık gelen alacağı bulunan bir yatırımcı yaklaşık 80 bin lira ödeme alabilecek. Fonun tasfiyesi sonucunda 1 milyar liralık değerin tamamının korunması durumunda ise 100 bin liralık payın karşılığı 100 bin lira olacak.

6 AYIN DOLMASINI BEKLEMEK GEREKMEYECEK

Fonların tasfiyesi için belirlenen azami süre 6 ay olsa da yatırımcıların ödeme alabilmek için bu sürenin tamamlanmasını beklemesi gerekmeyecek.

Portföylerdeki varlıklar nakde dönüştürüldükçe ve yatırımcıların hak sahipliği mutabakatı tamamlandıkça yetkilendirilen bankaların belirleyeceği dönemlerde ödeme yapılabilecek.

16 EYLÜL VE ÖNCESİNDE EMİR VERENLERE AYRI UYGULAMA

16 Eylül ve öncesinde ellerindeki fonları satmak amacıyla TEFAS üzerinden talimat vermelerine rağmen fonun temerrüdü veya fiyat açıklamaması nedeniyle işlemleri gerçekleşmeyen bazı yatırımcılar için farklı bir uygulama devreye girecek.

Bu kapsamdaki iade talimatlarından kaynaklanan tutarlar fon hesabına borç olarak kaydedilecek. Fon varlıklarından nakit elde edildikçe söz konusu tutarlar öncelikli olarak karşılanacak.

17 EYLÜL'DE EMRİ İPTAL EDİLENLER PAYLARI ORANINDA ÖDEME ALACAK

Fonların 17 Eylül'de TEFAS'ta işleme kapatılması nedeniyle o gün verdikleri emirler sistem tarafından iptal edilen yatırımcılar için ise farklı bir yöntem uygulanacak.

Bu yatırımcılar, tasfiye sonucunda oluşacak bakiyeden fonda sahip oldukları katılma payları oranında ödeme alacak. Böylece yapılacak ödemelerde yatırımcıların fonlardaki hak sahipliği ve tasfiye sonunda ortaya çıkacak dağıtılabilir tutar esas alınacak.

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