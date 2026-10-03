Edin Dzeko, İsveç ile 1-1 biten Bosna Hersek'in maçında milli formaya veda etti - Son Dakika
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Edin Dzeko, İsveç ile 1-1 biten Bosna Hersek'in maçında milli formaya veda etti

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Edin Dzeko, İsveç ile 1-1 biten Bosna Hersek\'in maçında milli formaya veda etti
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Bosna Hersek'in İsveç ile 1-1 berabere kaldığı Uluslar Ligi maçında Edin Dzeko, 63. dakikada yerini Haris Tabakovic'e bırakarak milli takım kariyerini sonlandırdı. Zenica'daki Bilino Polje Stadyumu'nu dolduran taraftarlar, omuzlara alınan ve sahayı gezen Dzeko'ya veda etti.

Bosna Hersek'in "yaşayan efsanesi" olarak bilinen ve Boşnaklar tarafından "Elmas" olarak isimlendirilen Edin Dzeko, milli takımla son kez sahaya çıktı.

Bosna Hersek, Uluslar Ligi'nde, Zenica şehrindeki Bilino Polje Stadyumu'nda İsveç'i konuk etti. Dzeko, maça ilk 11'de başlarken, ilk yarının sonlarına doğru attığı gol, topun dışarıdan çevrildiği gerekçesiyle iptal edildi.

Dzeko, maçın 63. dakikasında alkışlar eşliğinde yerini Haris Tabakovic'e bırakarak, milli takım kariyerini sonlandırdı.

Maç, 1-1 sona erdi.

Boşnaklar, Dzeko'yu son kez milli formayla izlemek için stadyumu doldurdu, stadyumun çevresinde sahayı gören binaların balkonları ve pencerelerine çıktı.

Maçın ardından ise Dzeko'nun eşi, çocukları, annesi ve babası da saha kenarına geldi. Takım arkadaşları tarafından omuzlara alınan Dzeko, daha sonra tüm sahayı gezerek taraftarlara veda etti.

Bosna Hersek formasını 152 kez giyen Dzeko, ülkesi adına 73 gol kaydetti.

Kaynak: AA
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