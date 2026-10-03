Fon soruşturmasında 20 kişi daha tutuklandı, toplam sayı 85\'e yükseldi

Sermaye piyasalarındaki gelişmelere ilişkin başlatılan soruşturma sürüyor. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terörizmin Finansmanı ve Aklama Suçları Soruşturma Bürosu tarafından yürütülen fon soruşturmasında 20 şüpheli daha tutuklandı.

Son tutuklamalarla birlikte, 3 Ekim Cumartesi sabahı itibarıyla soruşturmadaki tutuklu sayısı 85'e yükselmiş oldu.

İŞTE TUTUKLANAN 20 KİŞİNİN İSİMLERİ

Tutuklanan 20 şüphelinin isimleri şöyle: Ali Serhat Tüzün, Ali Yöney, Alper Tunga Sagu Burak, Burak Sevindik, Fırat Kerim Ersoy, Gökhan Koçyiğit, Gürsel Akça, İdris Çakır, Jeremy Etienne Debost, Tahir Fatih Mutlu, Mücahit Acaralp, Nil Özalp, Tuncer Köklü, Yasemin Yavuz Koçyiğit, Ali Göl, Hüseyin Emre Güner, İhsan Çimen, Mesut Yalım, Osman Sungur ve Erol Demirbaş.

ŞİRKET YÖNETİCİLERİ VE BALIKÇI İSMET TUTUKLANMIŞTI

Soruşturmada son olarak Ali Çil, İskender Balcı, Adem Karatepe ve "Balıkçı İsmet" olarak bilinen İsmet Öğüt tutuklanmıştı. Öğüt için, 1 Temmuz-16 Eylül tarihleri arasında kendi adına toplam 3 milyar 92 milyon 75 bin 513 TL tutarında fon çıkışı olduğu tespiti olduğu belirtiliyordu.

Öğüt adına gerçekleştirilen yüksek tutarlı para hareketlerine ilişkin inceleme başlatılmıştı.

Yapılan mali incelemelerde, 1 Temmuz-16 Eylül tarihleri arasında Öğüt adına toplam 3 milyar 92 milyon 75 bin 513 TL tutarında fon çıkışı olduğu tespit edildi.

Öğüt adına gerçekleştirilen yüksek tutarlı para hareketlerine ilişkin inceleme başlatılmıştı.

Özata Denizcilik yetkilisi Altuğ Kantarcı, Destek Yatırım Bankası Genel Müdürü Özgür Akayoğlu, Destek Faktoring yetkilisi Kerim Tosun, Mesut Altan, Tuğba Hicran Ataseven, Duygu Somay, Destek Faktoring yetkilisi Nuray Elmastaş, Azize Binnur Tosun ve Tolga Tuğtekin hakkında ise adli kontrol kararı verildi.