A Milli Takım\'da felaket göz göre göre geldi

EURO 2024'te elde edilen çeyrek final başarısı ve 24 yıllık hasretin ardından alınan Dünya Kupası biletiyle büyük bir ivme yakalayan A Milli Futbol Takımı'nda işler tersine döndü. Vincenzo Montella yönetiminde yakalanan bu hava, yerini yeniden tartışmalara bıraktı.

GEÇİCİ BAŞARILAR SORUNLARIN ÜZERİNİ ÖRTTÜ

EURO 2024 ve Dünya Kupası elemelerindeki başarılı sonuçlar devasa bir beklenti oluştursa da; teknik heyetin kadro tercihleri, santrfor kullanımı ve maç içi müdahaleleri o dönemde de eleştiri konusuydu. Ancak gelen galibiyetler, bu kronik saha içi aksaklıkların üzerini bir süreliğine kapatmayı başardı.

DÜNYA KUPASI'NDA HAYAL KIRIKLI

Sonuçların olumsuz seyretmesiyle birlikte milli takımda işler adeta tepe taklak oldu. Dünya Kupası grup aşamasında önce Avustralya'ya 2-0, ardından Paraguay'a 1-0 mağlup olan kırmızı-beyazlılar, henüz ikinci maçlar sonunda gruptan çıkma şansını kaybetti. Kapanış müsabakasında ABD karşısında alınan 3-2'lik galibiyet prestijden öteye geçmedi ve milli takım grubu son sırada tamamlayarak turnuvaya erken veda etti.

FACİA ULUSLAR LİGİ'NDE DE DEVAM ETTİ

Dünya Kupası'nın ardından Uluslar A Ligi yeni bir başlangıç fırsatıydı ancak tablo değişmedi. Fransa'ya 1-0 kaybeden Türkiye, İtalya karşısında çok kötü bir performans sergileyerek sahadan 4-1 mağlup ayrıldı. İlk iki maç sonunda puansız kalan Ay-Yıldızlılar grubun son sırasına demir attı.