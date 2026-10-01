Leroy Sane'ye şok! Okan Buruk kararını verdi - Son Dakika
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Leroy Sane'ye şok! Okan Buruk kararını verdi

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Galatasaray'da milli ara sonrası oynanacak Kasımpaşa karşılaşması öncesinde kadroda değişiklik gündemde. Teknik Direktör Okan Buruk'un bu sezon çıktığı 7 maçta gol veya asist katkısı sağlayamayan Leroy Sane'yi yedek kulübesine çekmeyi planladığı belirtildi.

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, milli aranın ardından takımda yeni bir sayfa açmaya hazırlanıyor. Sarı-kırmızılıların Kasımpaşa ile oynayacağı karşılaşmada ilk 11'de değişiklikler yapılması bekleniyor.

OKAN BURUK KADROYU DEĞİŞTİRECEK

Ligde son olarak Trabzonspor karşısında sahadan 4-0'lık mağlubiyetle ayrılan Galatasaray'da Okan Buruk'un Kasımpaşa mücadelesine farklı bir kadroyla çıkmayı planladığı belirtildi. Buruk'un değişiklik yapmayı düşündüğü isimlerin başında ise Leroy Sane geliyor.

LEROY SANE KULÜBEYE

Sezon başından bu yana beklenen skor katkısını veremeyen Alman yıldızın Kasımpaşa karşılaşmasına yedek kulübesinde başlamasının planlandığı ifade edildi. Sane, bu sezon Galatasaray formasıyla çıktığı 7 karşılaşmada gol veya asist katkısı sağlayamadı. Okan Buruk'un milli aranın ardından hücum hattında yapacağı tercihler ve Sane'nin yerine ilk 11'de kime görev vereceği merak konusu oldu.

GalatasarayOkan BurukLeroy SaneKasımpaşaSporSon Dakika

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