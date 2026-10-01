SPK'dan yeni adım: Fahiş kazançlar için iade hesapları açıldı

Sermaye Piyasası Kurulu (SPK), tasfiye kapsamına alınan yatırım fonlarıyla ilgili yeni bir karar duyurdu. Tasfiye kararından önce gerçekleştirdikleri katılma payı satışlarından fahiş kazanç elde eden ve bu kazancı kendi isteğiyle geri vermek isteyenler için "İsteğe Bağlı İade Hesapları" açıldı.

HER FON İÇİN AYRI HESAP AÇILDI

SPK'nın 1 Ekim 2026 tarihli duyurusuna göre, Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili mevzuat uyarınca tasfiye kapsamına alınan yatırım fonlarında yeni bir uygulamaya geçildi.

Tasfiye kararından önceki dönemde katılma payı satışı gerçekleştirerek fahiş kazanç elde edenlerden, elde ettikleri kazancı kendi istekleriyle ilgili fona geri vermek isteyenlerin taleplerinin karşılanması amacıyla her fon için ayrı hesap oluşturuldu.

Söz konusu "İsteğe Bağlı İade Hesapları", Birleşik Fon Bankası nezdinde Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu (TMSF) adına açıldı.

İADE EDİLEN PARA YATIRIMCILAR İÇİN KULLANILACAK

Hesaplara isteğe bağlı olarak yatırılacak tutarlar yalnızca ilgili fonun tasfiye malvarlığına dahil edilecek. Bu paralar başka bir fona veya hesaba aktarılamayacak.

İade edilen tutarlar, tasfiye kapsamındaki fonların katılma payı sahiplerine yapılacak ödemelerde kullanılmak üzere tasfiye işlemleriyle görevlendirilen Ziraat Bankası ve Türkiye İş Bankası'na aktarılacak.

Böylece gönüllü olarak geri ödenen kazançlar, ilgili fonun tasfiye sürecindeki yatırımcılara yapılacak ödemelerde kullanılacak.

HİSSELER İÇİN DE "GENEL HİSSE İADE HESABI"

SPK'nın duyurusunda borsada işlem gören şirketlerin hisselerinden elde edilen fahiş kazançlara ilişkin de ayrı bir düzenlemeye yer verildi.

Borsada işlem gören ortaklıkların paylarının alım satımı ve benzeri işlemler sonucunda elde ettikleri fahiş kârları kendi isteğiyle geri ödemek isteyenlerin taleplerinin karşılanması amacıyla Birleşik Fon Bankası nezdinde TMSF adına "Genel Hisse İade Hesabı" açıldı.

Böylece hem tasfiye kapsamındaki yatırım fonlarından hem de borsada işlem gören hisselerden elde edilen fahiş kazançların gönüllü olarak geri ödenebilmesi için hesap oluşturulmuş oldu.

İADELER GÖNÜLLÜLÜK ESASINA DAYANIYOR

SPK'nın açıklamasındaki düzenleme, fahiş kazanç elde ettiği belirtilen kişilerin paralarının doğrudan tahsil edilmesini değil, kazancı kendi isteğiyle iade etmek isteyenlerin kullanabileceği hesapların oluşturulmasını kapsıyor.

İade edilen tutarlar ise ilgili tasfiye malvarlığına dahil edilerek yatırımcılara yapılacak ödemelerde değerlendirilecek.