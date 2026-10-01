Reyhanlı saldırısının faili yakalandı - Son Dakika
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Reyhanlı saldırısının faili yakalandı

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Reyhanlı saldırısının faili yakalandı
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Milli İstihbarat Teşkilatı, düzenlediği operasyon ile Reyhanlı’da 2013 yılında 53 kişinin hayatını kaybettiği terör saldırısının Suriyeli faillerinden Ömer el-Hatip’i, deniz yoluyla Avrupa’ya kaçmak üzereyken yakaladı.

Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT), 2013 yılında Hatay'ın Reyhanlı ilçesinde 53 kişinin yaşamını yitirdiği kanlı terör saldırısının Suriyeli faillerinden Ömer el-Hatip'i başarılı bir operasyonla adalete teslim etti. Kırmızı bültenle aranan terörist, deniz yoluyla Avrupa'ya kaçmaya çalışırken kıskıvrak yakalandı.

AVRUPA'YA KAÇIŞ PLANI SUYA DÜŞTÜ

Türkiye'yi yasa boğan ve en kanlı terör eylemlerinden biri olarak kayıtlara geçen Reyhanlı saldırısının üzerinden yıllar geçmesine rağmen devletin takibi hız kesmedi. İzi sürülen kilit isimlerden Suriye uyruklu Ömer el-Hatip'in, yasa dışı yollarla deniz üzerinden Avrupa'ya geçme hazırlığında olduğu tespit edildi. Harekete geçen MİT unsurları, düzenledikleri nokta operasyonla firari teröristi amacına ulaşamadan ele geçirdi.

ESAD İSTİHBARATIYLA KOORDİNASYONU O SAĞLAMIŞTI

Hakkında uluslararası düzeyde kırmızı bültenle arama kararı bulunan Ömer el-Hatip'in, Reyhanlı'daki çifte bombalı saldırının planlama ve organizasyon şemasında kritik bir konumda olduğu belirlendi. Teröristin, 53 masum sivilin hayatını kaybettiği kanlı eylemin sahadaki failleri ile Beşar Esad rejimine bağlı istihbarat mensupları arasındaki karanlık trafiği ve koordinasyonu sağlayan ana aktör olduğu ortaya çıktı. 

Reyhanlı saldırısının faili yakalandı
OperasyonGüncelGündemTerörSon Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (11)

  • yüksel altun yüksel altun:
    erken yakalamışsınız… 2 4 Yanıtla
    Selami Karagülle Selami Karagülle:
    sizin elemanlara operasyon yapmaktan yeni sıra gelmiş 1 1
  • mustafa sagdic mustafa sagdic:
    ceza alir umarim. birde buna villa yapmayla ugrasmayalim 1 4 Yanıtla
    Selami Karagülle Selami Karagülle:
    villa düşkünü silivride mustafa:)) 1 1
  • ahmet mermer ahmet mermer:
    beslemeyin asilsin 4 0 Yanıtla
  • Selami Karagülle Selami Karagülle:
    Helal olsun bu hengamede bunuda yakalayan Emniyet teşkilatımıza teşekkürler Çok şükür artık devlet emin ellerde 3 1 Yanıtla
  • Zafer Aşık Zafer Aşık:
    13 Yıl sonra. Bravo. 1 1 Yanıtla
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