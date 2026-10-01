Reyhanlı saldırısının faili yakalandı

Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT), 2013 yılında Hatay'ın Reyhanlı ilçesinde 53 kişinin yaşamını yitirdiği kanlı terör saldırısının Suriyeli faillerinden Ömer el-Hatip'i başarılı bir operasyonla adalete teslim etti. Kırmızı bültenle aranan terörist, deniz yoluyla Avrupa'ya kaçmaya çalışırken kıskıvrak yakalandı.

AVRUPA'YA KAÇIŞ PLANI SUYA DÜŞTÜ

Türkiye'yi yasa boğan ve en kanlı terör eylemlerinden biri olarak kayıtlara geçen Reyhanlı saldırısının üzerinden yıllar geçmesine rağmen devletin takibi hız kesmedi. İzi sürülen kilit isimlerden Suriye uyruklu Ömer el-Hatip'in, yasa dışı yollarla deniz üzerinden Avrupa'ya geçme hazırlığında olduğu tespit edildi. Harekete geçen MİT unsurları, düzenledikleri nokta operasyonla firari teröristi amacına ulaşamadan ele geçirdi.

ESAD İSTİHBARATIYLA KOORDİNASYONU O SAĞLAMIŞTI

Hakkında uluslararası düzeyde kırmızı bültenle arama kararı bulunan Ömer el-Hatip'in, Reyhanlı'daki çifte bombalı saldırının planlama ve organizasyon şemasında kritik bir konumda olduğu belirlendi. Teröristin, 53 masum sivilin hayatını kaybettiği kanlı eylemin sahadaki failleri ile Beşar Esad rejimine bağlı istihbarat mensupları arasındaki karanlık trafiği ve koordinasyonu sağlayan ana aktör olduğu ortaya çıktı.