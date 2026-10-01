Çölün ortasında her 4 kilometrede bir bekçi var! Nedeni şaşırtıyor - Son Dakika
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Çölün ortasında her 4 kilometrede bir bekçi var! Nedeni şaşırtıyor

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Çölün ortasında her 4 kilometrede bir bekçi var! Nedeni şaşırtıyor
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Çin'deki Taklamakan Çölü'nü boydan boya geçen 552 kilometrelik otoyolun büyük bölümü yerleşim ve yüzeysel su kaynağının bulunmadığı kumulların arasında uzanıyor. Yolun kuma gömülmesini önleyen yeşil kuşağın ayakta kalabilmesi için yaklaşık her 4 kilometrede bir istasyon bulunuyor. Burada kalan görevliler, kuyulardan çıkarılan suyun kesintisiz şekilde bitkilere ulaşmasını sağlıyor.

Çin'in Xinjiang bölgesindeki Taklamakan Çölü'nün ortasından geçen Tarım Çöl Otoyolu, sıra dışı bakım sistemiyle dikkat çekiyor. Toplam 552 kilometre uzunluğundaki yolun yaklaşık 446 kilometrelik bölümü, yerleşimin ve doğal yüzeysel su kaynaklarının bulunmadığı kumulların arasından geçiyor.

Otoyolun açık tutulabilmesi için ise yol boyunca yaklaşık her 4 kilometrede bir bakım ve pompa istasyonu bulunuyor. Bu noktalarda görev yapan kişiler, çölün ortasında yolu koruyan sistemin kesintisiz çalışmasını sağlıyor.

KUMULLAR YOLU YUTMASIN DİYE YEŞİL KUŞAK KURULDU

Luntai ile Minfeng şehirlerini birbirine bağlamak amacıyla 1995 yılında kullanıma açılan otoyolun en büyük sorunlarından biri hareketli kumullar oldu. Yüksekliği 20 metreye ulaşabilen kumulların rüzgarla ilerleyerek asfaltı kaplamasını engellemek için yolun iki tarafında çöle dayanıklı bitkilerden oluşan yapay bir yeşil kuşak oluşturuldu. Saksavul ve ılgın gibi derin köklü bitkilerin kullanıldığı kuşak, 3 bin 100 hektardan fazla alanı kaplıyor.

HER 4 KİLOMETREDE BİR İSTASYON VAR

Çölün ortasında bu kadar geniş bir bitki örtüsünü canlı tutmak ise başlı başına bir operasyon gerektiriyor. Yüzeysel suyun bulunmadığı bölgede sulama sistemi, yaklaşık 100 metre derinliğindeki kuyulardan çıkarılan tuzlu yer altı suyuyla besleniyor. Sistemin aksamaması için otoyol boyunca yaklaşık her 4 kilometrede bir bakım ve pompa istasyonu konumlandırıldı. İstasyonlarda kalan görevliler boru hatlarını kontrol ediyor, meydana gelen sızıntıları onarıyor ve bitkilere verilen suyun akışını düzenliyor. Sulamanın kesilmesi halinde bitkilerin birkaç hafta içerisinde kuruyabileceği, bunun da kumulların yeniden otoyola ilerlemesine neden olabileceği belirtiliyor.

ÇÖLÜN ORTASINDA GÜNEŞ ENERJİSİYLE ÇALIŞIYOR

Sistemde kullanılan su pompaları uzun yıllar dizel jeneratörlerle çalıştırıldı. Daha sonra gerçekleştirilen dönüşümle pompaların enerji ihtiyacı güneş enerjisinden karşılanmaya başlandı. Hat üzerinde toplam 3,5 megavat kapasiteye sahip 86 güneş enerjisi istasyonu bulunuyor. Sistem yılda yaklaşık 3,6 milyon kilovatsaat elektrik üreterek sulama altyapısının çalışmasına katkı sağlıyor.

552 KİLOMETRELİK HAT NEDEN BU KADAR ÖNEMLİ?

Tarım Çöl Otoyolu yalnızca çölün iki yakasını birbirine bağlamıyor. Hat aynı zamanda bölgedeki önemli petrol ve doğal gaz sahalarına ulaşım açısından kritik bir altyapı görevi görüyor. Bu nedenle çölün ortasındaki yüzlerce kilometrelik yol, bitkiler, kuyular, pompalar ve yaklaşık her 4 kilometrede bir görev yapan çalışanlardan oluşan kesintisiz bir sistemle kumlara karşı korunuyor.

Çin Halk CumhuriyetiYaşamSon Dakika

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