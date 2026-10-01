Adriana Lima'nın eski halinden eser yok! Fit hali ile yeniden podyumlara dönüyor - Son Dakika
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Adriana Lima'nın eski halinden eser yok! Fit hali ile yeniden podyumlara dönüyor

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Bir dönem aldığı kilolarla çok konuşulan Adriana Lima'nın eski halinden eser kalmadı. Paris Moda Haftası'nda objektiflere yansıyan 45 yaşındaki dünyaca ünlü modelin oldukça ince görünümü ve özellikle bacaklarındaki dikkat çeken değişim gözlerden kaçmadı.

2000'li yıllarda podyumların en tanınan modellerinden biri haline gelen Adriana Lima, yıllar içerisinde yaşadığı fiziksel değişimlerle de adından söz ettirdi. Üçüncü çocuğunu dünyaya getirmesinin ardından aldığı kilolarla görüntülenen Lima, son dönemde yeniden eski formuna kavuşmak için yoğun bir çalışma temposuna girmişti.

Adriana Lima'nın eski halinden eser yok! Fit hali ile yeniden podyumlara dönüyor

ALDIĞI KİLOLARLA ÇOK KONUŞULMUŞTU

Hamileliğinin ardından podyumlara dönen Lima'nın o dönemki görüntüsü uzun süre konuşulmuştu. Ünlü model ise vücudunda yaşanan değişime yönelik yorumlar karşısında annelik sürecine dikkat çeken açıklamalarda bulunmuştu.

Adriana Lima'nın eski halinden eser yok! Fit hali ile yeniden podyumlara dönüyor

O HALİNDEN ESER KALMADI

Aradan geçen sürede gözle görülür biçimde kilo veren Lima'nın Paris Moda Haftası'ndaki son görüntüsü değişimi bir kez daha ortaya koydu. Etkinlik için geldiği mekânda araçtan inerken görüntülenen model, siyah mini kıyafetiyle objektiflere yansıdı.

Adriana Lima'nın eski halinden eser yok! Fit hali ile yeniden podyumlara dönüyor

İNCECİK BACAKLARI DİKKAT ÇEKTİ

Lima'nın önceki görüntülerine kıyasla daha ince görünmesi dikkat çekerken özellikle bacaklarındaki değişim öne çıktı. Ünlü modelin eski ve yeni görüntüleri arasındaki fark dikkatlerden kaçmadı.

YENİDEN PODYUMA ÇIKMAYA HAZIRLANIYOR

Moda dünyasındaki çalışmalarını sürdüren Adriana Lima, önümüzdeki günlerde yeniden podyumda olacak. Victoria's Secret'ın 2026 defilesinin açıklanan kadrosunda yer alan Lima, yıllar boyunca yüzü olduğu markanın gösterisinde bir kez daha boy gösterecek.

Adriana LimaMagazinSon Dakika

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