TFF'de istifa dalgası büyüyor! Sayının 12'ye ulaştığı iddia edildi

Türkiye Futbol Federasyonu'nda bahis soruşturmasının ardından başlayan istifa hareketliliğinin federasyonun farklı kurullarına da yayıldığı iddia edildi.

TFF'nin bahis soruşturması kapsamında futbol kulüplerinin yöneticilerini Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'na sevk etmesinin ardından ilk olarak Yönetim Kurulu Üyesi Ural Aküzüm görevinden ayrıldığını açıklamıştı.

DÜN 4 İSİM İSTİFA ETTİ

Ural Aküzüm'ün ardından TFF Yedek Yönetim Kurulu üyeleri Kazım Şengöçgel ve Adem Doğrul da görevlerinden istifa etti. TFF Yönetim Kurulu yedek üyeleri arasında ilk sırada bulunan Seyman Gençtürk'ün de istifa dilekçesini Riva'ya gönderdiği belirtildi. Böylece dün federasyon yönetiminde istifası gündeme gelen isimlerin sayısı 4'e ulaştı.

Ural Aküzüm

İSTİFA DALGASI KURULLARA SIÇRADI

TFF'deki hareketliliğin yönetim kuruluyla sınırlı kalmadığı öne sürüldü. Yeni iddiaya göre federasyon bünyesindeki farklı kurullarda görev yapan 8 isim daha istifasını sundu.

İstifa ettiği öne sürülen isimler şöyle:

Mehmet Emin Birpınar

Çağrı Kanver

Selçuk Azeri

Ahmet Kurşunlu

Kerim Vural

Azize Yüce Şahin

Ahmet Gökçe

Muhammed Alpdündar

SAYININ 12'YE ULAŞTIĞI İDDİA EDİLDİ

Dün gündeme gelen Ural Aküzüm, Kazım Şengöçgel, Adem Doğrul ve Seyman Gençtürk'ün ayrılıklarının ardından 8 kurul üyesinin daha istifa ettiği iddiasıyla birlikte TFF'de görev bırakan isimlerin sayısının 12'ye ulaştığı öne sürüldü.

Yeni istifa iddialarına ilişkin Türkiye Futbol Federasyonu'ndan henüz resmi bir açıklama gelmedi. Federasyonun farklı kurullarında görev yapan 8 ismin istifasının kesinleşip kesinleşmediği yapılacak açıklamayla netlik kazanacak.