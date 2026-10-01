TFF'de istifa dalgası büyüyor! Sayının 12'ye ulaştığı iddia edildi

TFF'de istifa dalgası büyüyor! Sayının 12'ye ulaştığı iddia edildiGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Bahis soruşturmasının ardından hareketli saatlerin yaşandığı TFF'de dün 4 ismin görevini bırakmasının ardından yeni istifa iddiaları ortaya atıldı. Federasyonun farklı kurullarında görev yapan 8 kişinin daha istifasını sunduğu öne sürülürken, böylece ayrılan isimlerin sayısının 12'ye yükseldiği belirtildi.
Türkiye Futbol Federasyonu'nda bahis soruşturmasının ardından başlayan istifa hareketliliğinin federasyonun farklı kurullarına da yayıldığı iddia edildi.
TFF'nin bahis soruşturması kapsamında futbol kulüplerinin yöneticilerini Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'na sevk etmesinin ardından ilk olarak Yönetim Kurulu Üyesi Ural Aküzüm görevinden ayrıldığını açıklamıştı.
DÜN 4 İSİM İSTİFA ETTİ
Ural Aküzüm'ün ardından TFF Yedek Yönetim Kurulu üyeleri Kazım Şengöçgel ve Adem Doğrul da görevlerinden istifa etti. TFF Yönetim Kurulu yedek üyeleri arasında ilk sırada bulunan Seyman Gençtürk'ün de istifa dilekçesini Riva'ya gönderdiği belirtildi. Böylece dün federasyon yönetiminde istifası gündeme gelen isimlerin sayısı 4'e ulaştı.
İSTİFA DALGASI KURULLARA SIÇRADI
TFF'deki hareketliliğin yönetim kuruluyla sınırlı kalmadığı öne sürüldü. Yeni iddiaya göre federasyon bünyesindeki farklı kurullarda görev yapan 8 isim daha istifasını sundu.
İstifa ettiği öne sürülen isimler şöyle:
- Mehmet Emin Birpınar
- Çağrı Kanver
- Selçuk Azeri
- Ahmet Kurşunlu
- Kerim Vural
- Azize Yüce Şahin
- Ahmet Gökçe
- Muhammed Alpdündar
SAYININ 12'YE ULAŞTIĞI İDDİA EDİLDİ
Dün gündeme gelen Ural Aküzüm, Kazım Şengöçgel, Adem Doğrul ve Seyman Gençtürk'ün ayrılıklarının ardından 8 kurul üyesinin daha istifa ettiği iddiasıyla birlikte TFF'de görev bırakan isimlerin sayısının 12'ye ulaştığı öne sürüldü.
Yeni istifa iddialarına ilişkin Türkiye Futbol Federasyonu'ndan henüz resmi bir açıklama gelmedi. Federasyonun farklı kurullarında görev yapan 8 ismin istifasının kesinleşip kesinleşmediği yapılacak açıklamayla netlik kazanacak.
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