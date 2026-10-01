Fon krizinde gece yarısı kararı! 4 portföy şirketinde ara ödeme yapılacak

Sermaye Piyasası Kurulu (SPK), tasfiye sürecindeki yatırım fonlarında parası bulunan yatırımcıları yakından ilgilendiren yeni bir karar aldı. Tera Portföy Yönetimi, Pusula Portföy Yönetimi, Atlas Portföy Yönetimi ve Hedef Portföy Yönetimi tarafından kurulan ve tasfiye kapsamına alınan fonlarda, yatırımcılara 1 milyon TL'ye kadar ara ödeme yapılmasının önü açıldı.

NTV'de yer alan habere göre SPK'nın 30 Eylül 2026 tarihli bülteninde yer alan kararla, daha önce belirlenen genel tasfiye esaslarına ek bir yöntem oluşturuldu. Buna göre mutabakat işlemleri tamamlanan katılma payı sahiplerine, nihai tasfiye sonucunda hak kazanacakları tutardan mahsup edilmek üzere ara ödeme gerçekleştirilecek.

1 MİLYON TL'YE KADAR ARA ÖDEME YAPILACAK

Yeni uygulamada yatırımcılara yapılacak ara ödemenin hesaplanmasında Merkezi Kayıt Kuruluşu (MKK) tarafından belirlenecek net yatırım tutarı esas alınacak.

Ödeme tarihinde net yatırım tutarı 1 milyon TL'nin altında olan yatırımcılara, söz konusu tutarın tamamına kadar ara ödeme yapılabilecek. Net yatırım tutarı 1 milyon TL veya üzerinde bulunan yatırımcılara yapılabilecek ara ödeme ise en fazla 1 milyon TL olacak.

Böylece tasfiye kapsamındaki fonlarda parası bulunan yatırımcıların, tasfiye işlemlerinin tamamen sonuçlanmasını beklemeden alacaklarının bir bölümüne erişebilmesi sağlanacak.

ÖDEMELERİN HIZLA YAPILMASI BEKLENİYOR

Mutabakat işlemleri tamamlanan yatırımcılar ara ödeme uygulamasından yararlanabilecek. Yapılan ödeme, yatırımcının nihai tasfiye sonucunda hak kazanacağı toplam tutardan mahsup edilecek.

Ara ödeme yapılması yatırımcının fondaki katılma paylarının iade edildiği anlamına gelmeyecek. Katılma paylarının iadesine ilişkin işlemler nihai tasfiye ödemeleri sırasında gerçekleştirilecek.

İLK SIRADA PARA PİYASASI FONLARI VAR

SPK'nın belirlediği ek tasfiye yönteminin uygulanmasına ilk olarak para piyasası fonlarından başlanacak. Böylece para piyasası fonlarında yatırımı bulunan ve gerekli mutabakat işlemleri tamamlanan yatırımcılar, belirlenen şartlar doğrultusunda 1 milyon TL'ye kadar ara ödeme alabilecek.

A1 CAPITAL, BULLS VE PARDUS FONLARI İÇİN DE YOL HARİTASI

SPK ayrıca A1 Capital Portföy Yönetimi, Bulls Portföy Yönetimi ve Pardus Portföy Yönetimi tarafından kurulan ve daha önce tasfiye listesine alınan yatırım fonlarında sürecin hangi sırayla yürütüleceğini belirledi.

Tasfiye işlemlerinde öncelik, unvanında "para piyasası" ibaresi bulunan yatırım fonlarına verilecek. Para piyasası fonlarının kendi içerisindeki sıralaması ise yatırımcı sayısına göre yapılacak.

Buna göre yatırımcı sayısı en yüksek para piyasası fonundan başlanacak ve yatırımcı sayısı daha düşük olan fonlara doğru tasfiye işlemleri sürdürülecek.

TASFİYE DIŞINDAKİ FONLAR YENİDEN İŞLEME AÇILACAK

Yeni kararda, tasfiye kapsamında bulunmamasına rağmen 17 Eylül 2026 tarihli SPK kararları nedeniyle işlemleri durdurulan fonlara ilişkin düzenlemeye de yer verildi.

Bu kapsamda hem Türkiye Elektronik Fon Alım Satım Platformu'nda (TEFAS) hem de TEFAS dışındaki dağıtım kanallarında alım satıma kapatılan ancak tasfiye listesinde bulunmayan fonlar yeniden işleme açılabilecek.

Söz konusu fonların bütün dağıtım kanallarında alım ve/veya satım yönünde eş zamanlı olarak işleme açılabilmesine imkan tanınacak.

İŞLEME AÇILACAĞI TARİHİ PORTFÖY YÖNETİM ŞİRKETİ BELİRLEYECEK

Tasfiye kapsamında olmayan fonların hangi tarihte yeniden işlem görmeye başlayacağı ise tek bir takvime bağlanmadı.

Fonun portföy yapısı, likidite durumu, mevcut piyasa koşulları ve yatırımcıların menfaatleri dikkate alınacak. Bu değerlendirmelerin ardından fonun yeniden işleme açılacağı tarih ile katılma paylarının alım-satım esasları ilgili portföy yönetim şirketi tarafından belirlenecek.

TASFİYE TAMAMLANMADAN DA İŞLEMLER BAŞLAYABİLECEK

Kararda dikkat çeken bir başka düzenleme ise tasfiye sürecinin tamamlanmasının beklenmesine ilişkin oldu.

Tasfiye kapsamında bulunmayan ancak 17 Eylül tarihli karar nedeniyle işlemleri durdurulan fonlar, tasfiye işlemlerinin yürütülmesi için ihtiyaç duyulması halinde süreç tamamen sonuçlanmadan da yeniden işleme açılabilecek.

Bu durumda fonların bütün dağıtım kanallarında eş zamanlı olarak işlem görmesine imkan sağlanacak.

TASFİYE SÜRESİ 3 AYDAN 6 AYA ÇIKARILMIŞTI

SPK daha önce fonların tasfiye sürecine ilişkin belirlenen sürelerden birinde değişikliğe gitmişti. Fon portföylerinde bulunan varlıkların piyasa koşulları dikkate alınarak daha uygun şartlarda nakde çevrilebilmesi amacıyla ilgili süre 3 aydan 6 aya çıkarılmıştı.

Ancak 6 aylık süre, tasfiye işlemlerinin mutlaka 6 ay boyunca devam edeceği anlamına gelmiyor. Piyasa koşulları ve fonların portföy yapısına bağlı olarak tasfiye işlemleri daha erken de tamamlanabilecek.

131 FONDA 455 BİN 758 YATIRIMCI BULUNUYOR

SPK'nın 17 Eylül'de aldığı kararlar kapsamında 7 portföy yönetim şirketine ait toplam 131 fonun tasfiyesine karar verilmişti. Merkezi Kayıt Kuruluşu verilerine göre söz konusu fonlarda 455 bin 758 tekil yatırımcı bulunuyor.

Son kararla birlikte mutabakatı tamamlanan yatırımcıların nihai tasfiye sürecinin sonunu beklemeden, belirlenen koşullar çerçevesinde 1 milyon TL'ye kadar ara ödeme alabilmesinin yolu açılmış oldu.