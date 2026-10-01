Güllü davasında kritik gün! Oğlundan duruşma öncesi dikkat çeken çağrı

Güllü adıyla tanınan şarkıcı Gül Tut'un ölümüne ilişkin davada ilk duruşma bugün Yalova'da görülecek. Duruşmaya saatler kala Güllü'nün oğlu Tuğberk Yağız Gülter, annesinin sevenlerine seslenirken kardeşi Tuğyan Ülkem Gülter hakkındaki düşüncelerini de anlattı.

GÜLLÜ'NÜN ÖLÜMÜNE İLİŞKİN DAVADA İLK DURUŞMA BUGÜN

26 Eylül 2025'te Yalova'nın Çınarcık ilçesindeki 6'ncı kattaki evinin penceresinden düşerek hayatını kaybeden Güllü'nün ölümüne ilişkin hazırlanan iddianamenin kabul edilmesinin ardından yargılama süreci başlıyor.

Yalova 1. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülecek davada Güllü'nün kızı Tuğyan Ülkem Gülter, "tasarlayarak üst soya karşı kasten öldürme" suçlamasıyla ağırlaştırılmış müebbet hapis istemiyle yargılanacak. Dosyanın diğer sanığı Sultan Nur Ulu hakkında ise "yalan tanıklık" suçlamasıyla 4 yıla kadar hapis cezası talep ediliyor.

OĞLU TUĞBERK'TEN GÜLLÜ'NÜN SEVENLERİNE ÇAĞRI

İlk duruşma öncesinde bir video yayımlayan Tuğberk Yağız Gülter, annesinin sevenlerinden kendisini yalnız bırakmamalarını istedi. Duruşmada annesi adına bulunacağını belirten Gülter, kendisine destek verenlere teşekkür ederek herkesi adliyeye davet etti.

Gülter, çağrısında "Annemin adına adaleti birlikte arayalım" ifadelerini kullandı.

KARDEŞİ TUĞYAN HAKKINDAKİ SORUYA YANIT VERDİ

Tuğberk Yağız Gülter, açıklamasında kamuoyunda en çok merak edilen konulardan biri olan kardeşi Tuğyan Ülkem Gülter hakkındaki düşüncelerine de değindi.

Kendi kanaatinin yargılama açısından bir anlam taşımadığını belirten Gülter, insanların kendilerini onun yerine koymasını istedi. Annesinin kızının annesine zarar vermiş olabileceği ihtimaliyle karşı karşıya kalmak istemediğini dile getiren Gülter, "İnanmak istemiyorum" dedi. Bugünkü duruşmaya kendi adına değil, annesi adına katılacağını da vurguladı.

DAHA ÖNCE KARDEŞİYLE BAĞLARINI KOPARDIĞINI AÇIKLAMIŞTI

Tuğberk Yağız Gülter, ilk duruşmadan haftalar önce yaptığı açıklamada da kardeşi Tuğyan'ı cezaevinde ziyaret etmediğini söylemişti. Gülter, davada kardeş sıfatıyla değil Güllü'nün oğlu olarak bulunacağını belirterek tek isteğinin annesinin ölümüne ilişkin gerçeğin ortaya çıkması olduğunu ifade etmişti.