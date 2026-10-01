Güllü davasında kritik gün! Oğlundan duruşma öncesi dikkat çeken çağrı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Güllü davasında kritik gün! Oğlundan duruşma öncesi dikkat çeken çağrı

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Güllü davasında kritik gün! Oğlundan duruşma öncesi dikkat çeken çağrı
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Güllü'nün ölümüne ilişkin davanın ilk duruşması bugün Yalova'da görülecek. Duruşmaya saatler kala açıklama yapan oğlu Tuğberk Yağız Gülter, annesinin sevenlerini adliyeye çağırırken kardeşi Tuğyan Ülkem Gülter hakkındaki soruya, "Annemin kızının anneme zarar vermiş olma ihtimaline inanmak istemiyorum" sözleriyle yanıt verdi.

Güllü adıyla tanınan şarkıcı Gül Tut'un ölümüne ilişkin davada ilk duruşma bugün Yalova'da görülecek. Duruşmaya saatler kala Güllü'nün oğlu Tuğberk Yağız Gülter, annesinin sevenlerine seslenirken kardeşi Tuğyan Ülkem Gülter hakkındaki düşüncelerini de anlattı.

GÜLLÜ'NÜN ÖLÜMÜNE İLİŞKİN DAVADA İLK DURUŞMA BUGÜN

26 Eylül 2025'te Yalova'nın Çınarcık ilçesindeki 6'ncı kattaki evinin penceresinden düşerek hayatını kaybeden Güllü'nün ölümüne ilişkin hazırlanan iddianamenin kabul edilmesinin ardından yargılama süreci başlıyor.

Güllü davasında kritik gün! Oğlundan duruşma öncesi dikkat çeken çağrı

Yalova 1. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülecek davada Güllü'nün kızı Tuğyan Ülkem Gülter, "tasarlayarak üst soya karşı kasten öldürme" suçlamasıyla ağırlaştırılmış müebbet hapis istemiyle yargılanacak. Dosyanın diğer sanığı Sultan Nur Ulu hakkında ise "yalan tanıklık" suçlamasıyla 4 yıla kadar hapis cezası talep ediliyor. 

OĞLU TUĞBERK'TEN GÜLLÜ'NÜN SEVENLERİNE ÇAĞRI

İlk duruşma öncesinde bir video yayımlayan Tuğberk Yağız Gülter, annesinin sevenlerinden kendisini yalnız bırakmamalarını istedi. Duruşmada annesi adına bulunacağını belirten Gülter, kendisine destek verenlere teşekkür ederek herkesi adliyeye davet etti.

Gülter, çağrısında "Annemin adına adaleti birlikte arayalım" ifadelerini kullandı. 

Güllü davasında kritik gün! Oğlundan duruşma öncesi dikkat çeken çağrı

KARDEŞİ TUĞYAN HAKKINDAKİ SORUYA YANIT VERDİ

Tuğberk Yağız Gülter, açıklamasında kamuoyunda en çok merak edilen konulardan biri olan kardeşi Tuğyan Ülkem Gülter hakkındaki düşüncelerine de değindi.

Kendi kanaatinin yargılama açısından bir anlam taşımadığını belirten Gülter, insanların kendilerini onun yerine koymasını istedi. Annesinin kızının annesine zarar vermiş olabileceği ihtimaliyle karşı karşıya kalmak istemediğini dile getiren Gülter, "İnanmak istemiyorum" dedi. Bugünkü duruşmaya kendi adına değil, annesi adına katılacağını da vurguladı. 

Güllü davasında kritik gün! Oğlundan duruşma öncesi dikkat çeken çağrı

DAHA ÖNCE KARDEŞİYLE BAĞLARINI KOPARDIĞINI AÇIKLAMIŞTI

Tuğberk Yağız Gülter, ilk duruşmadan haftalar önce yaptığı açıklamada da kardeşi Tuğyan'ı cezaevinde ziyaret etmediğini söylemişti. Gülter, davada kardeş sıfatıyla değil Güllü'nün oğlu olarak bulunacağını belirterek tek isteğinin annesinin ölümüne ilişkin gerçeğin ortaya çıkması olduğunu ifade etmişti.

MagazinMahkemeYalovaGüllüSon Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Otomotiv devinde deprem: 8 bin kişi işten çıkarılacak Otomotiv devinde deprem: 8 bin kişi işten çıkarılacak
Samsun’da üzerinde mayoya benzer kıyafetle insan iskeleti bulundu Samsun'da üzerinde mayoya benzer kıyafetle insan iskeleti bulundu
Galatasaray’da Uğurcan Çakır sorguya çekiliyor Galatasaray'da Uğurcan Çakır sorguya çekiliyor
Ronaldo, Jesus’un açıklamaları sonrası milli takım kampını terk etti Ronaldo, Jesus'un açıklamaları sonrası milli takım kampını terk etti
İnfaza bir saat kala karar çıktı: İdam mahkumunun cezası ertelendi İnfaza bir saat kala karar çıktı: İdam mahkumunun cezası ertelendi
Arda Güler gururlandırmaya devam ediyor Arda Güler gururlandırmaya devam ediyor
A Milli Takım’da felaket göz göre göre geldi A Milli Takım'da felaket göz göre göre geldi
Fon soruşturmasında şarkıcı Nil Özalp gözaltına alındı Fon soruşturmasında şarkıcı Nil Özalp gözaltına alındı
Trump’tan Irak’tan çekilme sonrası olay sözler: Cehennemden defolup gidiyoruz Trump'tan Irak'tan çekilme sonrası olay sözler: Cehennemden defolup gidiyoruz
TFF’de istifa dalgası Sayı 4’e yükseldi TFF'de istifa dalgası! Sayı 4'e yükseldi
Konyaspor ile Filistin Milli Takımı arasındaki maç tüm dünyaya mesaj vererek bitti Konyaspor ile Filistin Milli Takımı arasındaki maç tüm dünyaya mesaj vererek bitti
07:18
Meclis’te yeni dönem başlıyor Haberler.com gelişmeleri anbean aktaracak
Meclis'te yeni dönem başlıyor! Haberler.com gelişmeleri anbean aktaracak
06:28
Atina’dan provokatif adım İsrail’den alıp Türkiye sınırına koydular
Atina'dan provokatif adım! İsrail'den alıp Türkiye sınırına koydular
06:13
İstanbul uçağında akılalmaz olay Kabin memuru ve kadın yolcuyu ısırdı
İstanbul uçağında akılalmaz olay! Kabin memuru ve kadın yolcuyu ısırdı
05:53
Polisten kaçarken yakalandı Gerçek ortaya çıkınca 496 bin TL ceza yedi
Polisten kaçarken yakalandı! Gerçek ortaya çıkınca 496 bin TL ceza yedi
02:57
İntihar etmek için köprüye çıktı Polis 1 saat boyunca ikna etmeye çalıştı
İntihar etmek için köprüye çıktı! Polis 1 saat boyunca ikna etmeye çalıştı
00:23
Akaryakıtta ÖTV düzenlemesi Resmi Gazete’de: Eşel mobil uygulaması sona erdi
Akaryakıtta ÖTV düzenlemesi Resmi Gazete’de: Eşel mobil uygulaması sona erdi
23:44
Fon soruşturmasında AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hayati Yazıcı’nın oğlu Mustafa Yazıcı hakkında ’yurt dışına çıkış’ yasağı
Fon soruşturmasında AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hayati Yazıcı’nın oğlu Mustafa Yazıcı hakkında 'yurt dışına çıkış' yasağı
22:28
Fon soruşturmasında şarkıcı Nil Özalp gözaltına alındı
Fon soruşturmasında şarkıcı Nil Özalp gözaltına alındı
21:12
İnfaza bir saat kala karar çıktı: İdam mahkumunun cezası ertelendi
İnfaza bir saat kala karar çıktı: İdam mahkumunun cezası ertelendi
21:02
MGK toplantısı sona erdi 8 maddelik bildiride ‘Terörsüz Bölge’ vurgusu
MGK toplantısı sona erdi! 8 maddelik bildiride ‘Terörsüz Bölge’ vurgusu
16:58
Kurak bölgeye bırakılan böcekler 10 bin sığırı telef etti
Kurak bölgeye bırakılan böcekler 10 bin sığırı telef etti
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 1.10.2026 07:40:58. #7.12#
SON DAKİKA: Güllü davasında kritik gün! Oğlundan duruşma öncesi dikkat çeken çağrı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei