Fon soruşturmasında Tera yöneticileri Erdin Özel ve Emir Münir Sarpyener tutuklandı - Son Dakika
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Fon soruşturmasında Tera yöneticileri Erdin Özel ve Emir Münir Sarpyener tutuklandı

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Fon soruşturmasında daha önce haklarında yurt dışına çıkış yasağı uygulanan Tera Yatırım CEO'su Emir Münir Sarpyener ile Tera Portföy Yönetim Kurulu Üyesi Erdin Özel hakkında tutuklama kararı verildi.

Sermaye piyasalarını sarsan fon soruşturmasında yargı süreci hız kesmeden devam ediyor. Soruşturma kapsamında daha önce haklarında yurt dışına çıkış yasağı getirilen Tera Yatırım CEO'su Emir Münir Sarpyener ve Tera Portföy Yönetim Kurulu Üyesi Erdin Özel tutuklandı.

ÖNCE YURT DIŞI YASAĞI, SONRA YAKALAMA KARARI ÇIKARILDI

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen ve sermaye piyasalarındaki manipülatif işlemleri konu alan geniş çaplı soruşturmada yeni bir gelişme yaşandı. Adli sürecin önceki aşamalarında haklarında yurt dışına çıkış yasağı şeklinde adli kontrol tedbiri uygulanan Emir Münir Sarpyener ile Erdin Özel hakkında, soruşturmanın derinleşmesiyle birlikte savcılık tarafından yakalama kararı çıkarılmıştı.

DÜN ADLİYEYE SEVK EDİLMİŞLERDİ

Hakkındaki yakalama kararına istinaden gözaltına alınan iki üst düzey isim, emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından dün öğle saatlerinde adliyeye sevk edildi. Savcılık sorguları ve sulh ceza hakimliği işlemlerinin ardından Tera Yatırım CEO'su Emir Münir Sarpyener ve Tera Portföy Yönetim Kurulu Üyesi Erdin Özel tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Fon soruşturmasında Tera yöneticileri Erdin Özel ve Emir Münir Sarpyener tutuklandı

NE OLMUŞTU?

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığının MASAK'a 17 Eylül'de gönderdiği müzekkerede, Pusula Finans Holding AŞ, Tera Yatırım Menkul Değerler AŞ, Hedef Holding AŞ ve Bulls Yatırım Menkul Değerler AŞ ile bunların alt şirketlerinin yöneticilerine ilişkin mali verilerin temin edilmesi talep edilmişti.

Müzekkerede, şirketlerin tüm yöneticilerinin açık kimlik bilgilerinin tespit edilmesi, bunların 2024'ten bugüne kadar yurt dışına gerçekleştirdikleri para ve kripto varlık transferleri ile tüm para giriş-çıkışlarının ham veri halinde Başsavcılığa gönderilmesi istenmişti.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terörizmin Finansmanı ve Aklama Suçları Soruşturma Bürosunca yapılan soruşturmada, Tera Yatırım Holding Yönetim Kurulu Başkanı Emre Tezmen, Tera Yatırım Holding Yönetim Kurulu Üyesi Emre Alkin, Tera Yatırım Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Kerem Alkin, Tera Portföy Genel Müdürü Alper Öztürk, Pusula Holding Yönetim Kurulu Başkanı Serdar Turhan, Pusula Portföy Yönetimi AŞ Yönetim Kurulu Başkanı Muhammed Yarız, Namık Kemal Gökalp, Altunç Kumova ve İbrahim Bekçi tutuklanmıştı.

Gözaltına alınan Enver Çevik ve Kemal Akkaya, savcılıktaki ifadelerinin ardından serbest bırakılmıştı.

Soruşturma kapsamında gözaltına alınan Doğa Sigorta Yönetim Kurulu Başkanı Nihat Kırmızı, Tera Yatırım Yönetim Kurulu üyeleri Bülent Uygun ve Abdulkadir Özkan da adliyeye sevk edilmiş ve tutuklanmıştı.

Adliyeye sevk edilen şüphelilerden Furkan Baki, Murat Keçeci, Ramazan Erbey, İlhan Aygül, Salih Can Bülbül, Selçuk Kahya, Uğur Akkafa, Samet Çetinel, Celal Yarız, İsmail Ege, Mehmet Yıldırım, Lütfi Çetinel, Berkan Gülen ve Mehmet Erbey'in tutuklanmasına, 3 şüpheli hakkında ise adli kontrol tedbiri uygulanmasına karar verilmişti.

Soruşturma kapsamında gözaltına alınan ve Çağlayan'daki İstanbul Adliyesi'ne sevk edilen 19 şüphelinin tutuklanmasına, 2 zanlının ise adli kontrol şartıyla serbest bırakılmasına karar verilmişti.

Devam eden soruşturmada 8 şüpheli daha gözaltına alınmış, 6'sının tutuklanmasına hükmedilmişti.

Soruşturma kapsamında gözaltına alınan şüphelilerden 5'inin tutuklanmasına, 7'si hakkında ise adli kontrol uygulanmasına karar verilmişti.

Böylece soruşturmada tutuklananların sayısı 56'ya ulaşmış oldu.

Daha önce haklarında yurt dışına çıkış yasağı uygulanan ve yakalama kararı çıkarılan Tera Yatırım CEO'su Emir Münir Sarpyener ve Tera Portföy Yönetim Kurulu Başkanı Erdin Özel de gözaltına alınmıştı.

Tera YatırımGüncelEmirCEOSon Dakika

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    Yorumlar (2)

  • hayrettinkantay@outlook.com [email protected]:
    neden? 0 2 Yanıtla
    Selami Karagülle Selami Karagülle:
    hadi bil bakalım neden:))) 2 2
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