Gazeteci İsmail Kılıçarslan'dan Fatma Betül Sayan Kaya'ya zehir zemberek sözler: 165 milyon lirayı nereden buldun? - Son Dakika
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Gazeteci İsmail Kılıçarslan'dan Fatma Betül Sayan Kaya'ya zehir zemberek sözler: 165 milyon lirayı nereden buldun?

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Özata Denizcilik hisseleri üzerinden 163 milyon TL’lik yatırımla 2,1 milyar TL gelir elde ettikleri öne sürülen eski Bakan Fatma Betül Sayan Kaya ve eşi İlyas Kaya’ya Yeni Şafak yazarı İsmail Kılıçarslan’dan zehir zemberek tepki geldi. Kılıçarslan, "Bir lider sana daha ne yapsın da sen 165 milyonunu 2 milyar yapmaya çalışıyorsun? Sen bakanlık yaparken, kocan doktorken fona yatıracak 165 milyonu nereden buldun?" sözleri ile Sayan'a seslendi.

Fon piyasalarındaki soruşturma ve Özata Denizcilik hisseleri üzerinden gündeme gelen eski Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı ve AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Fatma Betül Sayan Kaya tartışmalarına Yeni Şafak yazarı İsmail Kılıçarslan da katıldı. Kılıçarslan, Kaya ve eşi İlyas Kaya’nın Özata Denizcilik hisselerindeki işlemlerine ilişkin kamuoyuna yansıyan iddialar üzerinden dikkat çeken değerlendirmelerde bulundu.

Kılıçarslan, Kaya’nın geçmişte üstlendiği siyasi görevleri hatırlatarak, “Devlet sana burs verecek. Gideceksin okuyacaksın. Burs vermesi yetmeyecek, döneceksin. Bir AK Parti'ye gönül vermiş insanın hayalini kuramayacağı bazı koltuklarla onurlandırılacaksın” ifadelerini kullandı.

“165 MİLYON LİRAYI NEREDEN BULDUN DİYE SORAMAYACAĞIZ”

Kılıçarslan'ın konuşmasında en dikkat çeken bölüm ise Kaya çiftinin hisse işlemlerine ilişkin rakamlar oldu.

Kılıçarslan, “Fona yatıracak 165 milyon liran olacak. Bir daha söyleyeyim mi? 165 milyon lira. Fona yatıracak paran olacak” diyerek şöyle devam etti:

“Bakanlık yaparken, genel başkan yardımcılığı yaparken 165 milyon, kocan doktorken 165 milyon liralık fona yatıracak parayı nereden buldun diye soramayacağız.”

Kılıçarslan'ın sözleri, Kaya çiftiyle ilgili daha önce kamuoyuna yansıyan 163 milyon 46 bin liralık yatırım ve yaklaşık 2,17 milyar liralık satış iddialarına atıf olarak değerlendirildi. Söz konusu rakamlar, Yeni Parti Sözcüsü Zeynel Emre tarafından gündeme getirilmiş, Reuters da Kaya ve eşinin yaklaşık 163 milyon liralık yatırım yapıp yaklaşık 2,17 milyar lira karşılığında satış gerçekleştirdiği yönündeki iddiaları aktarmıştı. 

“RECEP TAYYİP ERDOĞAN BİR ÇINAR”

Kılıçarslan, değerlendirmesinde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a da gönderme yaptı.

“Recep Tayyip Erdoğan bir çınar. Çekilin bakalım o çınarın arkasından da kilonuz kaç, ona bakalım” diyen Kılıçarslan, bazı isimlerin Erdoğan'ın arkasına saklanmaması gerektiğini savundu.

Kılıçarslan, sözlerini şöyle sürdürdü:

“Bir devlet, bir iktidar, bir parti, bir lider daha sana ne yapsın da sen 165 milyon liranı bir de 2 milyar lira yapmaya çalışıyorsun?”

“HAYATININ SONUNA KADAR HER GÜN 118 BİN LİRA”

Kılıçarslan, kamuoyuna yansıyan rakamlar üzerinden yaptığı hesaplamayı da gündeme getirdi.

165 milyon liranın yaklaşık 2 milyar liraya çıkarıldığı varsayımı üzerinden konuşan Kılıçarslan, “Hayatının sonuna kadar her gün 118 bin lira parayı ye bir lira” ifadelerini kullandı.

Ardından bu rakamı toplumdaki gelir düzeyiyle karşılaştıran Kılıçarslan, milyonlarca insanın böyle bir parayı bir araya getiremeyeceğini söyledi.

Gazeteci İsmail Kılıçarslan'dan Fatma Betül Sayan Kaya'ya zehir zemberek sözler: 165 milyon lirayı nereden buldun?

“HESAP SORMADA GECİKİLEN HER 15 DAKİKA ZARAR”

Kılıçarslan, konuşmasının devamında soruşturmanın hızlı şekilde sonuçlandırılması gerektiğini savunarak, “Hesap sormakta gecikilen her 15 dakika bize zarar veriyor, hasar veriyor” dedi.

Kaya hakkında kişisel bir husumeti bulunmadığını da belirten Kılıçarslan, daha önce Kaya ile yalnızca bir kez görüştüğünü ve bu görüşmenin olumlu geçtiğini söyledi. Ancak kamuoyuna yansıyan 165 milyon liralık yatırım iddiasının kendisi açısından konunun niteliğini değiştirdiğini ifade etti.

KAYA İSTİFA ETMİŞTİ

Fatma Betül Sayan Kaya, kendisi ve eşi hakkında ortaya atılan hisse işlemi iddialarının ardından AK Parti'deki görevlerinden ayrılma talebinde bulundu. Kaya, yaptığı açıklamada sürecin bağımsız ve sağlıklı şekilde yürütülmesi için siyasi sorumluluk almayı gerekli gördüğünü belirtti. Reuters da Kaya'nın iddiaların araştırılması için görevlerinden ayrılmayı istediğini ve iddiaların ayrıntılarına ilişkin açıklama yapmadığını aktardı. 

Kaya ve eşinin Özata Denizcilik hisselerindeki işlemleriyle ilgili iddiaların ardından soruşturma süreci de gündeme geldi. SPK'nın Özata Denizcilik pay piyasasındaki işlemler nedeniyle 11 kişi hakkında suç duyurusunda bulunulmasına karar verdiği bildirilirken, kamuya açıklanan kararda Kaya ve eşinin isimlerinin yer almadığı aktarıldı. Kaya çifti hakkında ayrıca farklı hukuki süreç ve tedbir iddiaları kamuoyuna yansıdı. 


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    Yorumlar (4)

  • 128547Ab& 128547Ab&:
    duydunmu Mustafa sagdic sende bu soruyu Eko ya sorsana 3 3 Yanıtla
  • mustafa sagdic mustafa sagdic:
    selami karagulle gibiler oldukca 165 de bulur 265 de. 2 2 Yanıtla
  • 128547Ab& 128547Ab&:
    bunlarında içeri yani Silivri ye Eko nun yanına gönderilmesi lazım etik olan budur 1 0 Yanıtla
  • Mustafa Akan Mustafa Akan:
    yani 0 0 Yanıtla
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SON DAKİKA: Gazeteci İsmail Kılıçarslan'dan Fatma Betül Sayan Kaya'ya zehir zemberek sözler: 165 milyon lirayı nereden buldun? - Son Dakika
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