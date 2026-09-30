Ronaldo, Jesus\'un açıklamaları sonrası milli takım kampını terk etti

UEFA Uluslar Ligi maçları öncesinde Portekiz Milli Takımı’nda dikkat çeken bir gelişme yaşandı. Cristiano Ronaldo, teknik direktör Jorge Jesus’un basın toplantısının ardından milli takım kampından ayrıldı.

KAMPI TERK ETTİ, MADRID'E GİDİYOR

İspanyol gazetesi Marca’ya göre; Ronaldo, Jesus’un açıklamalarının ardından kampı terk etti ve birkaç saat sonra özel uçağıyla Madrid’e gideceği belirtildi.

JESUS NE DEDİ?

Daha önce Portekiz’de Ronaldo’nun idmanlara katılmadığı ve antrenmanı reddettiği yönünde iddialar ortaya atılmıştı. Jorge Jesus ise basın toplantısında bu iddiaları yalanladı. Tecrübeli teknik direktör, Ronaldo’nun antrenmanı reddetmediğini belirterek ''Cristiano antrenmanı reddetmedi. Salon çalışması, sahadaki hareketlilik egzersizleri ve ardından otelde kuvvet antrenmanı yaptı.'' dedi.

''BURAYA RONALDO İÇİN DEĞİL, DANİMARKA İÇİN GELDİM''

72 yaşındaki teknik adam, takımda herhangi bir kriz bulunmadığının altını çizerek, ''Ortada bir sorun yok. Birçok oyuncuyla problem yaşadım ama bundan drama çıkarmayın. Bir oyuncu 20-30 dakika ısınır ve oyuna girmezse mutlu olmaz. Cristiano da Maradona da Pele de olmaz. Benim 23 oyuncum var. Buraya Danimarka maçını konuşmaya geldim, Cristiano’yu değil.'' açıklamasında bulundu.

RONALDO'DAN AYRILIK SONRASI İLK AÇIKLAMA

Portekiz kampından ayrılan Cristiano Ronaldo, bu kararıyla ilgili basın mensuplarına açıklama yaptı. Ronaldo, "Milli Takım teknik direktörünün basın toplantısı sonrasında, Federasyon Başkanı ile yaptığım görüşme sonucunda milli takım kampından ayrıldım. Portekiz halkına bu kararım hakkındaki gerçekleri anlatacağım. Takım arkadaşlarıma iyi şanslar ve başarılar dilerim." sözlerini sarf etti.