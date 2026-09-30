Partide bir anda kıyamet koptu! İki kadını ayıramadılar - Son Dakika
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Partide bir anda kıyamet koptu! İki kadını ayıramadılar

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Bir eğlence mekanında düzenlenen partide iki kadın müşteri arasında çıkan sözlü tartışma, kısa sürede şiddetlenerek kavgaya dönüştü. Tarafların birbirine tekme ve yumruklarla saldırdığı anlar, mekanı adeta boks ringine çevirdi.

Yurt dışındaki bir eğlence mekanındaki partide gergin anlar yaşandı. İki kadın müşteri arasında henüz belirlenemeyen bir sebepten dolayı başlayan sözlü tartışma, saniyeler içinde kontrolden çıktı.

EĞLENCE MEKANI RİNGE DÖNDÜ

Karşılıklı söz dalaşıyla yükselen tansiyon, hızla tekmeli ve yumruklu fiziksel kavgaya tırmandı. Eğlence mekanını bir anda ringe dönüştüren şiddet dolu anlar, mekandaki diğer müşterilere panik yaşattı.

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    Yorumlar (3)

  • serdal gürses serdal gürses:
    Göremiyoruz ki bir şey kardeşim. Haberi yayınlayıp ondan sonra sansürlüyorlar. 2 0 Yanıtla
    Murat Türk Murat Türk:
    Sana birşey gösterirdimde ortam müsait değil!!!! 0 0
    Murat Türk Murat Türk:
    Hadi lann 0 0
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SON DAKİKA: Partide bir anda kıyamet koptu! İki kadını ayıramadılar - Son Dakika
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