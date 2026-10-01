Milli takımı kampını terk eden Ronaldo için emeklilik iddiası - Son Dakika
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Milli takımı kampını terk eden Ronaldo için emeklilik iddiası

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Portekiz Milli Takımı'nda Cristiano Ronaldo krizi büyüyor. Norveç karşılaşmasında 90 dakika yedek kulübesinde kalan ve ardından antrenmanlara katılmayan 41 yaşındaki yıldız, Jorge Jesus'un açıklamalarının ardından kampı terk etti. Ronaldo, ayrılığını doğrularken nedenlerini zamanı geldiğinde anlatacağını söyledi. Yıldız futbolcunun milli takıma bir daha dönmeyebileceği öne sürüldü.

Portekiz Milli Takımı'nda Cristiano Ronaldo ile teknik direktör Jorge Jesus arasında yaşanan gelişmeler yeni bir boyut kazandı. Son karşılaşmada forma şansı bulamayan Ronaldo, milli takım kampından ayrıldığını resmen duyurdu.

"GERÇEĞİ ZAMANI GELDİĞİNDE ANLATACAĞIM"

Ronaldo, yaptığı açıklamada kampı terk etme kararını Portekiz Futbol Federasyonu Başkanı ile gerçekleştirdiği görüşmenin ardından aldığını belirtti.

Portekizli yıldız şu ifadeleri kullandı:

"Milli Takım Teknik Direktörü'nün basın toplantısının ardından ve Portekiz Futbol Federasyonu Başkanı ile yaptığım görüşmenin sonucunda, Milli Takım kampından ayrılma kararı aldım. Milli takıma her zaman kendimi adadım. Milli Takım'dan ayrılmama neden olan sebeplerle ilgili olarak, zamanı geldiğinde tüm Portekizlilere gerçeği anlatacağım. Şimdilik Portekiz'e ve istisnasız tüm takım arkadaşlarıma bol şans dilemenin zamanı."

MİLLİ TAKIM KARİYERİNİ BİTİREBİLİR

Ronaldo'nun kampı terk etmesinin ardından geleceğine ilişkin dikkat çeken bir iddia ortaya atıldı. Portekizli yıldızın yaşananların ardından milli takıma bir daha dönmeme ihtimalinin gündeme geldiği öne sürüldü.

Ronaldo'nun açıklamasında kullandığı "Milli Takım'dan ayrılmama neden olan sebepler" ifadesi de geleceğine ilişkin tartışmaları artırdı. Ancak yıldız futbolcu, milli takım kariyerini noktaladığına ilişkin resmi bir açıklama yapmadı.

FEDERASYON AYRILIĞI DOĞRULADI

Portekiz Futbol Federasyonu da Ronaldo'nun kamptan ayrıldığını doğruladı. Federasyon, takımın önündeki karşılaşmalar için hazırlıklarını kalan 24 futbolcuyla sürdüreceğini açıkladı.

JORGE JESUS: HİÇBİR OYUNCU FİKRİMİ DEĞİŞTİREMEZ

Teknik direktör Jorge Jesus ise Ronaldo ile yaptığı görüşmeye ilişkin açıklamasında, yıldız futbolcuya ilk 11'de olmayacağını söylediğini belirtti.

Jesus, "Ben teknik direktörüm. Oyuncuya oynamayacağını söyledim. Seni kulübeye alacağım. Sana 30 dakika ihtiyacım olursa oynarsın, olmazsa oynamazsın. Hiçbir oyuncu benim fikrimi değiştiremez. Ne o ne de başka biri." ifadelerini kullandı.

Tecrübeli teknik adam, takım içerisinde kriz bulunmadığını savunarak bir futbolcunun ısınıp oyuna girememesinden memnun olmayabileceğini söyledi.

90 DAKİKA KULÜBEDE KALMIŞTI

Cristiano Ronaldo, Portekiz'in son karşılaşmasında süre alamamış ve mücadeleyi yedek kulübesinde tamamlamıştı. Yıldız futbolcu daha sonra gerçekleştirilen takım antrenmanlarında da yer almamıştı. Yaşananların ardından gelen kampı terk etme kararı, Ronaldo'nun Portekiz Milli Takımı'ndaki geleceğini tartışmaya açtı.

Cristiano RonaldoJorge JesusPortekizNorveçSporSon Dakika

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