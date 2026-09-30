Arda Güler gururlandırmaya devam ediyor - Son Dakika
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Arda Güler gururlandırmaya devam ediyor

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Arda Güler gururlandırmaya devam ediyor
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Real Madrid'de forma giyen milli futbolcu Arda Güler, eylül ayında en başarılı futbolcu seçildi.

İspanya La Liga’nın dünya devi kulüplerinden Real Madrid’de forma giyen Arda Güler, gururlandırmaya devam ediyor.

REAL MADRID'DE AYIN OYUNCUSU

Real Madrid'de eylül ayının en başarılı futbolcusu, milli yıldızımız Arda Güler oldu. 21 yaşındaki başarılı on numara, Eylül ayı boyunca eflatun-beyazlı formayla çıktığı 4 karşılaşmada teknik direktör Jose Mourinho’dan toplam 204 dakika süre aldı ve takımına 2 asistlik katkı sağladı.

7 MAÇTA 4 GOLE KATKI YAPTI

Sergilediği etkili performansla taraftarların takdirini toplayan genç oyuncu, bu sezon Real Madrid formasıyla toplam 7 resmi maça çıkarak 349 dakika sahada kaldı. Arda, bu süreçte skora 1 gol ve 3 asistlik katkı verdi.

Real MadridArda GülerLa LigaFutbolEylülSporSon Dakika

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SON DAKİKA: Arda Güler gururlandırmaya devam ediyor - Son Dakika
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