Konyaspor-Filistin maçında anlamlı koreografi! Tribünlerden tüm dünyaya mesaj - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Konyaspor-Filistin maçında anlamlı koreografi! Tribünlerden tüm dünyaya mesaj

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Konyaspor ile Filistin Milli Takımı arasında Konya’da oynanan dostluk maçında tribünde yapılan koreografi dikkat çekti. Filistin’de hayatını kaybeden çocuklara dikkat çekilen koreografide "Çocuklar uyurken sessiz olunur, ölürken değil" ifadeleri kullanıldı.

Konyaspor ile Filistin Milli Takımı, Konya Büyükşehir Stadyumu'nda düzenlenen anlamlı dostluk maçında bir araya geldi. Yüksek tempolu ve dostane bir atmosferde geçen karşılaşmada skordan ziyade tribünlerdeki mesajlar dikkat çekti.

''ÇOCUKLAR UYURKEN SESSİZ OLUNUR, ÖLÜRKEN DEĞİL''

Karşılaşmaya Konyaspor taraftarlarının sergilediği özel koreografi damgasını vurdu. Filistin'de yaşanan insani drama ve hayatını kaybeden masum çocuklara dikkat çeken taraftarlar, dev pankartlarla güçlü bir farkındalık mesajı verdi. Tribünlerde açılan "Çocuklar uyurken sessiz olunur, ölürken değil" ifadelerini içeren koreografi stadyumdaki binlerce futbolseverden büyük alkış aldı.

''1014 SPORCU İÇİN 10. DAKİKADA 14. SANİYE

Konya'daki anlamlı buluşmada yeşil sahada top durdu, insanlık konuştu. Saldırılarda hayatını kaybeden meslektaşları için maça 10. dakikanın 14'ncü saniyesinde ara veren Konyasporlu ve Filistinli futbolcular, tüm dünyaya adalet çağrısında bulundu.

TRİBÜNLERDEN ÇOCUKLAR İÇİN OYUNCAK ATILDI

Öte yandan Konyaspor tribünleri bir anlamlı harekete daha imza attı. Filistin'deki çocukları unutmayan Konyalı futbolseverler, tribünden sahaya binlerce oyuncak gönderdi. 

KonyasporFilistinFutbolKonyaSporSon Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

AK Parti’den Fatma Betül Sayan Kaya’ya bir darbe daha AK Parti'den Fatma Betül Sayan Kaya'ya bir darbe daha
Doğubayazıt’taki gemi şeklindeki oluşumda 90 günlük araştırma bitti: Sondajda kaya yerine toprak çıktı Doğubayazıt'taki gemi şeklindeki oluşumda 90 günlük araştırma bitti: Sondajda kaya yerine toprak çıktı
Komşu ateşle oynuyor İsrail yapımı füzeleri konuşlandırdılar Komşu ateşle oynuyor! İsrail yapımı füzeleri konuşlandırdılar
Vinicius Junior öldürüldü mü Herkes aynı şeyi paylaşıyor Vinicius Junior öldürüldü mü? Herkes aynı şeyi paylaşıyor
Yerli telefonun ismini Erdoğan belirleyecek 5 seçenek sunulacak Yerli telefonun ismini Erdoğan belirleyecek! 5 seçenek sunulacak
İstanbul’da polisi bile şaşırtan baskın Evden balya balya para çıktı İstanbul'da polisi bile şaşırtan baskın! Evden balya balya para çıktı
Futbol dünyasını şoke eden ölüm Kulüp başkanını başından vurdular Futbol dünyasını şoke eden ölüm! Kulüp başkanını başından vurdular
Kötü haberi İsmail Kartal verdi: Maalesef 4-5 hafta oynayamayacak Kötü haberi İsmail Kartal verdi: Maalesef 4-5 hafta oynayamayacak
Partide bir anda kıyamet koptu İki kadını ayıramadılar Partide bir anda kıyamet koptu! İki kadını ayıramadılar
21:02
MGK toplantısı sona erdi 8 maddelik bildiride ‘Terörsüz Bölge’ vurgusu
MGK toplantısı sona erdi! 8 maddelik bildiride ‘Terörsüz Bölge’ vurgusu
20:09
Yeni piyasa değerleri belli oldu Osimhen, Greenwood ve Leao’ya büyük şok
Yeni piyasa değerleri belli oldu! Osimhen, Greenwood ve Leao'ya büyük şok
20:06
AK Parti İzmir Milletvekili Mehmet Kasapoğlu’ndan Cemil Tugay açıklaması: Her şey olabilir
AK Parti İzmir Milletvekili Mehmet Kasapoğlu’ndan Cemil Tugay açıklaması: Her şey olabilir
19:50
İşte bahis nedeniyle PFDK’ya sevk edilen yöneticileri bekleyen cezalar
İşte bahis nedeniyle PFDK'ya sevk edilen yöneticileri bekleyen cezalar
19:34
TFF’de ilk istifa Ural Aküzüm görevini bıraktı
TFF'de ilk istifa! Ural Aküzüm görevini bıraktı
18:40
Fon soruşturmasında 3 yatırım bankası ve 2 faktoring şirketi TMSF’ye devredildi
Fon soruşturmasında 3 yatırım bankası ve 2 faktoring şirketi TMSF’ye devredildi
18:12
Kızı Narin için Ankara’ya yürüyen baba Arif Güran Urfa’da hastanelik oldu
Kızı Narin için Ankara'ya yürüyen baba Arif Güran Urfa'da hastanelik oldu
16:59
TFF, bahis oynayan kulüp yöneticilerini açıkladı
TFF, bahis oynayan kulüp yöneticilerini açıkladı
16:55
Dilan Polat adli kontrolle serbest bırakıldı
Dilan Polat adli kontrolle serbest bırakıldı
16:44
Fatma Betül Sayan Kaya 2,2 milyar TL’yi iade etti mi Ünlü gazeteci açıkladı
Fatma Betül Sayan Kaya 2,2 milyar TL'yi iade etti mi? Ünlü gazeteci açıkladı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 30.09.2026 21:08:19. #.0.3#
SON DAKİKA: Konyaspor-Filistin maçında anlamlı koreografi! Tribünlerden tüm dünyaya mesaj - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei