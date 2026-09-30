Mücahit Birinci’den Hayati Yazıcı’ya "Fon soruşturması" çağrısı: Siyaseten 'Bana ne oğlumdan' demek inandırıcı olmaz - Son Dakika
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Mücahit Birinci’den Hayati Yazıcı’ya "Fon soruşturması" çağrısı: Siyaseten 'Bana ne oğlumdan' demek inandırıcı olmaz

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Mücahit Birinci’den Hayati Yazıcı’ya "Fon soruşturması" çağrısı: Siyaseten \'Bana ne oğlumdan\' demek inandırıcı olmaz
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Fon krizinde 30 kişilik tedbir listesine AK Parti kurmayı Hayati Yazıcı'nın oğlunun da girmesi kamuoyunda geniş yankı uyandırırken, eski AK Parti MKYK üyesi Mücahit Birinci tecrübeli siyasetçiyi açıkça izah yapmaya çağırdı. Birinci, vatandaşın hassasiyetine dikkat çekerek Hayati Yazıcı'nın partinin zarar görmemesi adına sessiz kalamayacağını belirtti. Birinci, "Hayati Bey'in pozisyonu gereği izaha muhtaç bir durum var. Siyaseten 'bana ne oğlumdan' demek inandırıcı olmayacaktır." dedi.

Fon soruşturması kapsamında AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hayati Yazıcı’nın oğlu Mustafa Yazıcı’nın da aralarında bulunduğu 30 kişinin mal varlığına tedbir konulması siyaset gündemine bomba gibi düştü. Gelişmelerin ardından eski AK Parti MKYK Üyesi Mücahit Birinci, sosyal medya hesabı üzerinden dikkat çeken bir açıklama yaptı.

"PARTİYE ZARAR GELMESİNİ İSTEMEZ, İZAH YAPMALIDIR"

Suçun şahsiliği ilkesine vurgu yapan ancak Hayati Yazıcı’nın konumuna dikkat çeken Birinci, konuyla ilgili şu ifadeleri kullandı:

"Suç ve cezaların şahsiliği prensibi cari evet. Fakat elbette Hayati Bey'in pozisyonu gereği izaha muhtaç bir durum var. Siyaseten 'bana ne oğlumdan' demek inandırıcı olmayacaktır. Hayati Yazıcı bu hususta bir izah yapacaktır diye bekliyorum. Sayın Yazıcı tecrübeli bir siyasetçidir. Partiye zarar gelmesini istemez. Zira mevzu ile ilgili vatandaşımızın aşırı hassasiyeti mevcut."

Kamuoyundaki yüksek hassasiyete işaret eden Birinci, tecrübeli siyasetçi Hayati Yazıcı'dan partinin kurumsal kimliğini korumak adına acil bir açıklama beklendiğini vurguladı.

Fon SoruşturmasıMücahit BirinciHayati YazıcıHayati BeyFon kriziAK PartiGüncelSon Dakika

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SON DAKİKA: Mücahit Birinci’den Hayati Yazıcı’ya "Fon soruşturması" çağrısı: Siyaseten 'Bana ne oğlumdan' demek inandırıcı olmaz - Son Dakika
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