Akaryakıtta ÖTV düzenlemesi Resmi Gazete’de: Eşel mobil uygulaması sona erdi - Son Dakika
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Akaryakıtta ÖTV düzenlemesi Resmi Gazete’de: Eşel mobil uygulaması sona erdi

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Akaryakıtta ÖTV düzenlemesi Resmi Gazete’de: Eşel mobil uygulaması sona erdi
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Akaryakıt fiyatlarında küresel dalgalanmaların ve kur hareketlerinin pompaya yansımasını sınırlamak amacıyla uygulanan eşel mobil sistemi bugün itibarıyla sona erdi. Resmi Gazete'de yayımlanan kararla benzin ve LPG'de yeni ÖTV düzenlemesine geçildi. Tarihin en büyük zammı olması beklenen 12,48 liralık fiyat artışının engellendiği benzinde yaklaşık 4,15 TL, LPG'de ise yaklaşık 1,48 TL'lik fiyat artışı bekleniyor. Benzindeki vergi artışı ise ekim, kasım ve aralık aylarına kademeli olarak yayıldı.

Akaryakıt fiyatlarındaki küresel dalgalanmaları ve kur hareketlerini tüketiciye yansıtmamak amacıyla uygulanan eşel mobil sistemi, bugün itibarıyla sona erdi.

BENZİN VE LPG'DE YENİ DÖNEM BAŞLADI

Konuya ilişkin Cumhurbaşkanı Kararı, Resmi Gazete'de yayımlandı. Bu ÖTV düzenlemesiyle, benzin ve LPG'de yeni dönem başladı.

Buna göre, akaryakıt fiyatlarındaki küresel dalgalanmaları ve kur hareketlerini tüketiciye yansıtmamak amacıyla devreye alınan eşel mobil sistemi uygulaması, bugün itibarıyla bitti.

Enflasyonla mücadele ve piyasadaki ani fiyat şoklarını engellemek için benzinde vergi artışı, ağustosta motorin için yapılan düzenlemeye benzer şekilde aylara bölündü.

Akaryakıtta ÖTV düzenlemesi Resmi Gazete’de: Eşel mobil uygulaması sona erdi

LPG'DE EŞEL MOBİL ÖNCESİ SİSTEME DÖNÜŞ YAPILDI

LPG'de ise eşel mobil öncesi sisteme dönüldü. Buna göre, LPG türü mallar için eşel mobil sistemi kapsamında son olarak kilogram başına 9,2190 lira olarak uygulanan ÖTV tutarı, bu sistem öncesindeki 11,3830 lira seviyesine yükseltildi.

Bu ÖTV düzenlemesi nedeniyle bugünden itibaren LPG otogaz pompa fiyatında yaklaşık 1,48 lira artış bekleniyor.

Akaryakıtta ÖTV düzenlemesi Resmi Gazete’de: Eşel mobil uygulaması sona erdi

12,47 LİRALIK FİYAT ARTIŞI ENGELLENDİ: ÖTV TUTARI KADEMELİ OLARAK ARTACAK

Benzinde eşel mobil öncesi sisteme dönüş nedeniyle beklenen 12,47 liralık fiyat artışı, ÖTV'nin tek seferde değil, kademeli olarak geri getirilmesiyle engellendi.

Eşel mobil sisteminin sona ermesiyle normal şartlarda benzinde litre başına 10,39 lira ÖTV artışı yapılması, ÖTV tutarının eşel mobil öncesi tutar olan 14,8277 lira olması ve bunun da pompa fiyatına yaklaşık 12,47 lira zam olarak yansıtılması bekleniyordu.

Ancak piyasadaki fiyat baskısını azaltmak amacıyla ağustosta motorin için yapılan düzenlemeye benzer şekilde benzin için de "kademeli geçiş" modeli getirildi.

Buna göre, benzindeki ÖTV tutarı ekim ayında litre başına 7,9000 lira, kasımda 11,3600 lira ve aralıkta 14,8277 lira (eşel mobil öncesi ÖTV tutarı) olarak belirlendi.

Akaryakıtta ÖTV düzenlemesi Resmi Gazete’de: Eşel mobil uygulaması sona erdi

BENZİNDE YAKLAŞIK 4,15 LİRA ARTIŞ BEKLENİYOR

Bu ÖTV düzenlemesi nedeniyle bugünden itibaren benzin pompa fiyatında yaklaşık 4,15 lira artış bekleniyor. Dolayısıyla 1 Ekim'de piyasa fiyatının 12,47 lira yerine 4,15 lira artması ve 8,32 lira daha az artış yapılması sağlandı.

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    Yorumlar (6)

  • Hakan T Hakan T:
    Halka yarayan bir adım atsanız şaşardım 8 2 Yanıtla
  • Sarp Koçak Sarp Koçak:
    makarnacılar artık makarna da yiyemiyor taş yiyebilirsiniz bol bol var memlekette 8 1 Yanıtla
  • Ersin Çerkes Ersin Çerkes:
    rezilllik başka ulkeler lnsanuni korur bunlar millet ……….. 1 1 Yanıtla
  • Selami Karagülle Selami Karagülle:
    DOĞALGAZ VE PETROL ZENGİNİ MUSUL VE KERKÜĞÜ İNGİLİZE VERENLERİN TORUNLARI YİNE HÜKÜMETİ ELEŞTİRMİŞ 2 0 Yanıtla
  • Zafer Aşık Zafer Aşık:
    Kaynar suya kurbağayı atmak yerine kısık suda haşlayacaklar yani... ahbe Bu ara bşr petrol kuyusu bulsaydık ya...neyse seçim öncesi buluruz. 0 0 Yanıtla
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SON DAKİKA: Akaryakıtta ÖTV düzenlemesi Resmi Gazete’de: Eşel mobil uygulaması sona erdi - Son Dakika
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