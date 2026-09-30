Külliye'deki kabul sonrası Cemil Tugay'dan ilk açıklama: Projelerimiz hakkında bilgi arz ettik - Son Dakika
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Külliye'deki kabul sonrası Cemil Tugay'dan ilk açıklama: Projelerimiz hakkında bilgi arz ettik

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Külliye\'deki kabul sonrası Cemil Tugay\'dan ilk açıklama: Projelerimiz hakkında bilgi arz ettik
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, CHP'den istifa ederek görevini bağımsız sürdüren İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay'ı kabul etti. Basına kapalı gerçekleşen Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki görüşmenin ardından bir açıklama yapan Tugay, İzmir'in gündemindeki önemli konular ile kentin geleceğine yönelik projeler hakkında Cumhurbaşkanı Erdoğan'a bilgi verdiğini belirtti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, CHP'den istifa ederek görevini bağımsız olarak devam eden İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay'ı kabul etti. Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki görüşme, basına kapalı gerçekleşti.

TUGAY’DAN İLK AÇIKLAMA: KENTİMİZİN GELECEĞİNE YÖNELİK PROJELERİMİZ HAKKINDA BİLGİ ARZ ETTİK

Kabulün ardından Tugay, görüşmeye ilişkin sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada İzmir'in geleceğine yönelik projeler hakkında Cumhurbaşkanı Erdoğan'a bilgi verdiğini belirtti.

Tugay, açıklamasında, "Bugün, Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan tarafından Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’nde kabul edildik. Sayın Cumhurbaşkanımıza, İzmir’imizin gündemindeki önemli konular ile kentimizin geleceğine yönelik projelerimiz hakkında bilgi arz ettik. Nazik kabulleri ve İzmir’imize gösterdikleri ilgi için Sayın Cumhurbaşkanımıza teşekkür ediyorum" ifadelerine yer verdi.

Külliye'deki kabul sonrası Cemil Tugay'dan ilk açıklama: Projelerimiz hakkında bilgi arz ettik

BAKAN URALOĞLU İLE DE GÖRÜŞTÜ

Öte yandan Cemil Tugay, Beştepe'deki görüşme öncesi Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu ile de bir araya geldi. Tugay, söz konusu görüşmeye ilişkin ise, "Görüşmemizde İzmir’imizin öncelikli ulaşım konularını; İkinci Çevre Yolu, şehir içi ulaşım bağlantı yolları, İZBAN ve metro projelerini ortak bir yaklaşım ve iş birliği çerçevesinde değerlendirdik. Sayın Bakanımıza İzmir’imize gösterdiği ilgi ve yapıcı yaklaşım için teşekkür ediyorum" açıklamasında bulundu. 

Külliye'deki kabul sonrası Cemil Tugay'dan ilk açıklama: Projelerimiz hakkında bilgi arz ettik
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SON DAKİKA: Külliye'deki kabul sonrası Cemil Tugay'dan ilk açıklama: Projelerimiz hakkında bilgi arz ettik - Son Dakika
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