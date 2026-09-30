Konyaspor ile Filistin Milli Takımı arasındaki maç tüm dünyaya mesaj vererek bitti - Son Dakika
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Konyaspor ile Filistin Milli Takımı arasındaki maç tüm dünyaya mesaj vererek bitti

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Konyaspor ile Filistin Milli Takımı arasındaki maç tüm dünyaya mesaj vererek bitti
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Konyaspor ile Filistin Milli Takımı arasındaki dostluk maçı 2-2 berabere bitti. Mücadele ''Filistin özgür olana kadar ertelenmiştir'' mesajı verilerek 89. dakikada tamamlandı.

Süper Lig ekibi Konya spor ile Filistin Milli Takımı, Konya'da oynanan dostluk karşılaşmasında 2-2 berabere kaldı.

''EVİMİZ EVİNİZDİR''

İslam İşbirliği Gençlik Başkenti Konya'da, Konyaspor ile Filistin Milli Takımı, dostluk maçında karşı karşıya geldi. Yeşil-beyazlı taraftarlar 'Evimiz evinizdir' mottosuyla Konya Büyükşehir Belediye Stadyumu'nu doldurdu. Müsabakayı hakem Mehmet Türkmen yönetti. Türkmen'in yardımcılıklarını Abdullah Uğur Sarı ve Arif Dilmeç yaptı.

Konyaspor ile Filistin Milli Takımı arasındaki maç tüm dünyaya mesaj vererek bitti

KARŞILAŞMANIN İLK 11'LERİ

Yeşil-beyazlılar müsabakaya Bahadır Güngördü, Ahmet Oğuz, Rayyan Baniya, Awaziem, Arif Boşluk, Melih İbrahimoğlu, Ömer Çobanoğlu, Deniz Türüç, Gonçalves, Dompe, Mustafa Muhammed 11'i ile başladı.

Filistin Milli Takımı'nda ise Martin Antonio Aras, Ali Rabei, Tareq Basem Mohammad Awawda, Omar Ali Tawfiq Badarneh, Mohammed Hasn Rajab Sandouqa, Samer Mustafa Ramdan Zubayda, Omar Mahmoud Araft Hasanan, Anas Khairaldin Mohammed Baniowda, Bakir Mahmoud, Tamer Amin Ibsais ve Machur Ivan Yunes 11'de yer aldı.

Konya ve Filistin arasında oynanan dostluk müsabakası 2-2'lik skorla berabere sona erdi. Yeşil-beyazlıların gollerini 2. dakikada Melih İbrahimoğlu ve 28. dakikada Mustafa Muhammed kaydetti. Filistin Milli Takımı'nda ise Sandouqa, 12 ve 25. dakikalarda fileleri havalandırdı.

Konyaspor ile Filistin Milli Takımı arasındaki maç tüm dünyaya mesaj vererek bitti

YEŞİL-BEYAZLI TARAFTARLARDAN KOREOGRAFİ

Konyaspor'lu taraftarlar maç öncesi 'Çocuklar uyurken sessiz olunur, ölürken değil' yazan koreografi hazırladı. Reklam panolarında ise 'İsrail terör devletidir', 'Gazze'de en az 4 bin çocuk ampute edildi', 'Gazze'de 1.2 milyon insan çadırda kalıyor', 'İsrail, ateşkesi 4 bin 379 kez ihlal etti', 'Gazze'de 620 bin öğrenci okula gidemiyor', 'İsrail, 7 Ekim'den bugüne 75 bin sivili katletti', 'Gazze'de hastanelerin yüzde 70'i hizmet veremiyor', 'İsrail Terör Devletidir", 'Siyonizmin sonu geliyor', 'İnsanlık bu soykırımı unutmayacak' ve 'Filistin'in yanındayız' gibi mesajlar yer aldı.

Konyaspor ile Filistin Milli Takımı arasındaki maç tüm dünyaya mesaj vererek bitti

14 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

İsrail'in saldırılarında Filistin spor camiasından bin 14 kişi kişi hayatını kaybetti 7 Ekim 2023'ten itibaren, İsrail'in saldırıların Filistin spor camiasından bin 14 kişi hayatını kaybetti. Bu sebeple maçın 10.14. dakikasında stat ışıkları söndü ve sahaya konfetiyle oyuncaklar atıldı.

Konyaspor ile Filistin Milli Takımı arasındaki maç tüm dünyaya mesaj vererek bitti

KARŞILAŞMA 89. DAKİKADA SONLANDI

Konyaspor ile Filistin Milli Takımı arasında oynanan karşılaşma 'Filistin özgür olana kadar ertelenmiştir' denilerek 89.59'da tamamlandı. Karşılaşmanın sonunda Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Konya Valisi İbrahim Akın, Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay ve protokol üyeleri tarafından Filistin Milli Takım oyuncularına çiçek takdim edildi.

KonyasporFilistinFutbolKonyaSporSon Dakika

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