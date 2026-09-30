6 lig şampiyonlukları vardı: 1 Euro\'ya satıldılar

Fransa Ligue 1'de tarihi boyunca 6 lig şampiyonluğu yaşayan Fransız temsilcisi Bordeaux, kulübün 1 Euro karşılığında satıldığı açıkladı.

BORDEAUX, 1 EURO'YA SATILDI

Bordeaux'nun resmi internet sitesinden kulübün satışıyla ilgili bilgiler aktarıldı. Buna göre kulübün mevcut sahibi Gerard Lopez ile Park Bench arasında satış anlaşmasının imzalandığı duyurulurken, borçların üstlenilmesi karşılığında sembolik olarak 1 Euro'ya satıldığı ifade edildi. Yasal devralma sürecinin parçası olarak, alıcıların önümüzdeki günlerde Nouvelle-Aquitaine Futbol Ligi Bölgesel Yönetim Kontrol Komisyonu tarafından görüşmeye alınacağı belirtildi.

ULUSAL LİG'E KADAR DÜŞTÜLER

Bordeaux, 2022-2023 sezonunda finansal yükümlülüklerini yerine getiremediğinden dolayı Ulusal Lig'e kadar düşürülmüştü.