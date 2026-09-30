Galatasaray'da Uğurcan Çakır sorguya çekiliyor - Son Dakika
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Galatasaray'da Uğurcan Çakır sorguya çekiliyor

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Galatasaray\'da Uğurcan Çakır sorguya çekiliyor
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Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, sezona iyi başlayamayan Uğurcan Çakır ile milli ara sonrası özel bir görüşme gerçekleştirecek.

Galatasaray'da sezona beklenen başlangıcı yapamayan milli kaleci Uğurcan Çakır'ın sergilediği form grafiği teknik heyeti harekete geçirdi. 30 yaşındaki tecrübeli eldiven, şu ana kadarki performansıyla beklentilerin gerisinde kaldı.

7 MAÇTA 12 GOL YEDİ

Ligde ilk 6 haftalık süreçte 5 maça ilk 11'de çıkan ve 90'ar dakika sahada kalan Uğurcan, bu müsabakalarda kalesinde 8 gol gördü. Milli kaleci, bu sezon ligde yalnızca Erzurumspor FK ve Kocaelispor karşılaşmalarında kalesini gole kapatmayı başardı. UEFA Şampiyonlar Ligi'ndeki Sporting mücadelesinde de 3 gole engel olamayan milli eldiven, son olarak A Milli Takım'ın Fransa ile oynadığı maçta görev alıp 1 gol yedi. Uğurcan Çakır, böylelikle bu sezon forma giydiği 7 resmi maçta toplam 12 gol yemiş oldu.

OKAN BURUK HAREKETE GEÇTİ

A Milli Takım'ın Fransa karşılaşmasında kırmızı kart gören deneyimli kalecisinin durumunu yakından takip eden Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, milli ara dönüşünde oyuncusuyla bire bir görüşme gerçekleştirecek. Buruk, yoğun ve kritik maç takvimi öncesinde Uğurcan'a moral aşılayarak öz güvenini yeniden kazandırmayı hedefliyor.

Uğurcan ÇakırGalatasarayOkan BurukFutbolSporSon Dakika

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    Yorumlar (3)

  • Muammer yılmaz Muammer yılmaz:
    300 bin dolara geri alırız yedek kaleci lazım trabzona 3 2 Yanıtla
  • Atakan Mercan Atakan Mercan:
    Milli araya gerek yok kovun gitsin 2 1 Yanıtla
  • Mehmet Gelmez Mehmet Gelmez:
    öyleydi zaten size kakalaadilar GS 0 1 Yanıtla
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