100’den fazla kişi beyni hasarı iddiasında bulununca ünlü hız treni kapatıldı

ABD’nin California eyaletindeki Six Flags Magic Mountain eğlence parkı, hakkında çok sayıda ciddi yaralanma ve beyin hasarı iddiası bulunan X2 isimli hız trenini kalıcı olarak kapatma kararı aldı. Mağdurların avukatları, son iki yılda 100’den fazla kişinin trenle bağlantılı beyin hasarı yaşadığını öne sürerken, park yönetimi ise X2’nin çok sayıda güvenlik testinden geçtiğini açıkladı.

İKİ KİŞİ AYNI AYDA HASTANEYE KALDIRILDI

Valencia’daki Six Flags Magic Mountain’da bulunan X2, özellikle yüksek hızı ve dönen koltuklarıyla dikkat çekiyor. Saatte yaklaşık 122 kilometreye ulaşabilen trende koltuklar 360 derece dönerken, yolcuların baş ve boyun bölgesinde yüksek kuvvetlere maruz kaldığı belirtiliyor.

Hız treninin kapatılmasına giden süreç, Temmuz ayında iki kişinin kısa aralıklarla X2'ye bindikten sonra hastaneye kaldırılmasıyla hızlandı. İddialara göre yolculardan biri beyin kanaması nedeniyle acil ameliyata alınırken, diğerinde de ciddi beyin kanaması tespit edildi.

100’DEN FAZLA KİŞİ İDDİADA BULUNDU

Davacıları temsil eden avukat Gary Dordick, son iki yıl içerisinde 100’den fazla kişinin X2’ye bindikten sonra beyin hasarı yaşadığını öne sürdüğünü söyledi. Bu kişilerin tamamının hukuki süreçte davacı olup olmadığı ve iddiaların mahkemeler tarafından doğrulanıp doğrulanmadığı ise ayrı bir değerlendirme konusu.

Son dönemde X2 nedeniyle üç yeni dava da açıldı. Davalardan birinde 39 yaşındaki Pamela Guillen’in trenden indikten sonra fenalaştığı ve beyin kanaması nedeniyle acil ameliyata alındığı iddia edildi. Bir başka davada ise 25 yaşındaki Naomi Greer-Wilkinson’ın X2 yolculuğunun ardından ağır beyin kanaması geçirdiği ve uzun süre hastanede kaldığı öne sürüldü.

2022’DE BİR KİŞİ HAYATINI KAYBETMİŞTİ

X2 hakkındaki tartışmalar yeni değil. 2022 yılında 22 yaşındaki Christopher Hawley, trene bindikten sonra ağır beyin kanaması geçirerek hayatını kaybetmişti. Ailesinin açtığı dava daha sonra anlaşmayla sonuçlandı.

California’nın eğlence parklarını denetleyen kurum da X2 ile ilgili inceleme başlattı. Daha önce yapılan denetimlerde ise trenin güvenlik standartlarını karşıladığı ve güvenlik testlerinden geçtiği belirtilmişti.

SIX FLAGS: GÜVENLİK TESTLERİNDEN GEÇTİ

Six Flags Magic Mountain Başkanı Brian Oerding, X2’nin yaklaşık 20 yılın ardından kalıcı olarak emekliye ayrıldığını açıkladı. Oerding, trenin çok sayıda güvenlik testini başarıyla geçtiğini belirtirken, ziyaretçilerin güveninin etkilenmesini de kararın gerekçeleri arasında gösterdi.

X2, 12 Temmuz’dan bu yana kapalıydı. Son kararla birlikte yaklaşık 20 yıllık yolculuğunun ardından yeniden hizmete girmeyecek.