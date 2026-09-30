100’den fazla kişi beyni hasarı iddiasında bulununca ünlü hız treni kapatıldı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

100’den fazla kişi beyni hasarı iddiasında bulununca ünlü hız treni kapatıldı

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
100’den fazla kişi beyni hasarı iddiasında bulununca ünlü hız treni kapatıldı
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

ABD’nin California eyaletindeki Six Flags Magic Mountain eğlence parkında bulunan ve yüksek hız ile sert manevralarıyla bilinen X2 hız treni, yolcuların ciddi sağlık sorunları yaşadığı yönündeki iddiaların ardından yeniden gündemde. Park yönetimi, yaklaşık 20 yıldır hizmet veren treni kalıcı olarak kapatma kararı aldı.

ABD’nin California eyaletindeki Six Flags Magic Mountain eğlence parkı, hakkında çok sayıda ciddi yaralanma ve beyin hasarı iddiası bulunan X2 isimli hız trenini kalıcı olarak kapatma kararı aldı. Mağdurların avukatları, son iki yılda 100’den fazla kişinin trenle bağlantılı beyin hasarı yaşadığını öne sürerken, park yönetimi ise X2’nin çok sayıda güvenlik testinden geçtiğini açıkladı.

İKİ KİŞİ AYNI AYDA HASTANEYE KALDIRILDI

Valencia’daki Six Flags Magic Mountain’da bulunan X2, özellikle yüksek hızı ve dönen koltuklarıyla dikkat çekiyor. Saatte yaklaşık 122 kilometreye ulaşabilen trende koltuklar 360 derece dönerken, yolcuların baş ve boyun bölgesinde yüksek kuvvetlere maruz kaldığı belirtiliyor.

Hız treninin kapatılmasına giden süreç, Temmuz ayında iki kişinin kısa aralıklarla X2'ye bindikten sonra hastaneye kaldırılmasıyla hızlandı. İddialara göre yolculardan biri beyin kanaması nedeniyle acil ameliyata alınırken, diğerinde de ciddi beyin kanaması tespit edildi.

100’DEN FAZLA KİŞİ İDDİADA BULUNDU

Davacıları temsil eden avukat Gary Dordick, son iki yıl içerisinde 100’den fazla kişinin X2’ye bindikten sonra beyin hasarı yaşadığını öne sürdüğünü söyledi. Bu kişilerin tamamının hukuki süreçte davacı olup olmadığı ve iddiaların mahkemeler tarafından doğrulanıp doğrulanmadığı ise ayrı bir değerlendirme konusu.

Son dönemde X2 nedeniyle üç yeni dava da açıldı. Davalardan birinde 39 yaşındaki Pamela Guillen’in trenden indikten sonra fenalaştığı ve beyin kanaması nedeniyle acil ameliyata alındığı iddia edildi. Bir başka davada ise 25 yaşındaki Naomi Greer-Wilkinson’ın X2 yolculuğunun ardından ağır beyin kanaması geçirdiği ve uzun süre hastanede kaldığı öne sürüldü.

2022’DE BİR KİŞİ HAYATINI KAYBETMİŞTİ

X2 hakkındaki tartışmalar yeni değil. 2022 yılında 22 yaşındaki Christopher Hawley, trene bindikten sonra ağır beyin kanaması geçirerek hayatını kaybetmişti. Ailesinin açtığı dava daha sonra anlaşmayla sonuçlandı.

California’nın eğlence parklarını denetleyen kurum da X2 ile ilgili inceleme başlattı. Daha önce yapılan denetimlerde ise trenin güvenlik standartlarını karşıladığı ve güvenlik testlerinden geçtiği belirtilmişti.

SIX FLAGS: GÜVENLİK TESTLERİNDEN GEÇTİ

Six Flags Magic Mountain Başkanı Brian Oerding, X2’nin yaklaşık 20 yılın ardından kalıcı olarak emekliye ayrıldığını açıkladı. Oerding, trenin çok sayıda güvenlik testini başarıyla geçtiğini belirtirken, ziyaretçilerin güveninin etkilenmesini de kararın gerekçeleri arasında gösterdi.

X2, 12 Temmuz’dan bu yana kapalıydı. Son kararla birlikte yaklaşık 20 yıllık yolculuğunun ardından yeniden hizmete girmeyecek.

Amerika Birleşik DevletleriKaliforniyaCaliforniaDünyaSon Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

AK Parti’den Fatma Betül Sayan Kaya’ya bir darbe daha AK Parti'den Fatma Betül Sayan Kaya'ya bir darbe daha
Doğubayazıt’taki gemi şeklindeki oluşumda 90 günlük araştırma bitti: Sondajda kaya yerine toprak çıktı Doğubayazıt'taki gemi şeklindeki oluşumda 90 günlük araştırma bitti: Sondajda kaya yerine toprak çıktı
UEFA’dan Fatih Terim’e görev UEFA'dan Fatih Terim'e görev
Milyonların izlediği fenomen firari katil çıktı Milyonların izlediği fenomen firari katil çıktı!
Vinicius Junior öldürüldü mü Herkes aynı şeyi paylaşıyor Vinicius Junior öldürüldü mü? Herkes aynı şeyi paylaşıyor
Yerli telefonun ismini Erdoğan belirleyecek 5 seçenek sunulacak Yerli telefonun ismini Erdoğan belirleyecek! 5 seçenek sunulacak
İstanbul’da polisi bile şaşırtan baskın Evden balya balya para çıktı İstanbul'da polisi bile şaşırtan baskın! Evden balya balya para çıktı
Futbol dünyasını şoke eden ölüm Kulüp başkanını başından vurdular Futbol dünyasını şoke eden ölüm! Kulüp başkanını başından vurdular
Kötü haberi İsmail Kartal verdi: Maalesef 4-5 hafta oynayamayacak Kötü haberi İsmail Kartal verdi: Maalesef 4-5 hafta oynayamayacak
20:09
Yeni piyasa değerleri belli oldu Osimhen, Greenwood ve Leao’ya büyük şok
Yeni piyasa değerleri belli oldu! Osimhen, Greenwood ve Leao'ya büyük şok
19:50
İşte bahis nedeniyle PFDK’ya sevk edilen yöneticileri bekleyen cezalar
İşte bahis nedeniyle PFDK'ya sevk edilen yöneticileri bekleyen cezalar
19:34
TFF’de ilk istifa Ural Aküzüm görevini bıraktı
TFF'de ilk istifa! Ural Aküzüm görevini bıraktı
18:40
Fon soruşturmasında 3 yatırım bankası ve 2 faktoring şirketi TMSF’ye devredildi
Fon soruşturmasında 3 yatırım bankası ve 2 faktoring şirketi TMSF’ye devredildi
18:12
Kızı Narin için Ankara’ya yürüyen baba Arif Güran Urfa’da hastanelik oldu
Kızı Narin için Ankara'ya yürüyen baba Arif Güran Urfa'da hastanelik oldu
16:59
TFF, bahis oynayan kulüp yöneticilerini açıkladı
TFF, bahis oynayan kulüp yöneticilerini açıkladı
16:55
Dilan Polat adli kontrolle serbest bırakıldı
Dilan Polat adli kontrolle serbest bırakıldı
16:44
Fatma Betül Sayan Kaya 2,2 milyar TL’yi iade etti mi Ünlü gazeteci açıkladı
Fatma Betül Sayan Kaya 2,2 milyar TL'yi iade etti mi? Ünlü gazeteci açıkladı
16:44
İşte İsrail’e giden yolcu uçağında yaşananlar: Pilotu bıçaklayıp uçağı düşürmeye çalıştı
İşte İsrail'e giden yolcu uçağında yaşananlar: Pilotu bıçaklayıp uçağı düşürmeye çalıştı
15:02
Yerli telefonun ismini Erdoğan belirleyecek 5 seçenek sunulacak
Yerli telefonun ismini Erdoğan belirleyecek! 5 seçenek sunulacak
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 30.09.2026 20:17:35. #7.13#
SON DAKİKA: 100’den fazla kişi beyni hasarı iddiasında bulununca ünlü hız treni kapatıldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei