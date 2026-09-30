TFF, bahis oynayan kulüp yöneticilerini açıkladı - Son Dakika
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TFF, bahis oynayan kulüp yöneticilerini açıkladı

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TFF, bahis oynayan kulüp yöneticilerini açıkladı
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Türkiye Futbol Federasyonu, bahis soruşturması kapsamında son 5 yılda bahis oynadığı tespit edilen yöneticileri açıkladı. Fenerbahçe'den 3, Galatasaray'dan 5, Beşiktaş'tan 10 ve Trabzonspor'dan 13 kişi PFDK'ya sevk edildi.

TFF, bahis soruşturması kapsamında son 5 yılda bahis oynadığı tespit edilen idarecileri açıkladı. 

SON 5 YILDA BAHİS OYNAYAN İDARECİLER AÇIKLANDI

TFF'den yapılan açıklamada, ' 'Türkiye Futbol Federasyonu'nca yürütülen bahis soruşturması kapsamında, 2026-2027 futbol sezonunda Süper Lig ve TFF 1. Lig'de mücadele eden kulüplerde son 5 yıl içerisinde idareci olarak görev almış ve görev aldığı dönemde bahis oynadığı tespit edilen aşağıdaki kişilerin Futbol Disiplin Talimatı'nın 57. maddesi uyarınca 30.09.2026 tarihinden itibaren tedbirli olarak PFDK'ya sevk edilmesine karar verilmiştir.'' denildi. 

4 büyüklerden PFDK'ya sevk edilen isimler:

  • Fenerbahçe: 3 kişi (Eren Ali Dişli, Bekir İrdem, Erdem Sezer)
  • Galatasaray: 5 kişi (Emir Aral, Özgür Işıtan Gün, Ali Yüce, Maruf Güneş, Hüseyin Ural Aküzüm)
  • Beşiktaş: 10 kişi (Tarkan Ser, Kerem Gürel, Fırat Fidan, Miraç İltuğ Sungur, Kadir Kılıç, Mustafa Mollaoğlu, Hakan Daltaban, İbrahim Kemal Barış Dillioğlu, Enis Ulusoy, Serhan Çetinsaya)
  • Trabzonspor: 13 kişi (Ertuğrul Doğan, Yalçın Orhan, Zeyyat Kafkas, Murat İskender, Kemal Ertürk, Taner Fikret Saral, Lokman Sadıklar, Şenol Kaynar, Abdulkadir Ferda Başkan, Semih Hekimoğlu, Derviş Köz, İbrahim Şahinkaya, Ceyhun Eskici)
TFF, bahis oynayan kulüp yöneticilerini açıkladı
TFF, bahis oynayan kulüp yöneticilerini açıkladı
TFF, bahis oynayan kulüp yöneticilerini açıkladı
TFF, bahis oynayan kulüp yöneticilerini açıkladı
TFF, bahis oynayan kulüp yöneticilerini açıkladı
TFF, bahis oynayan kulüp yöneticilerini açıkladı
TFF, bahis oynayan kulüp yöneticilerini açıkladı
TFF, bahis oynayan kulüp yöneticilerini açıkladı
TFF, bahis oynayan kulüp yöneticilerini açıkladı
TFF, bahis oynayan kulüp yöneticilerini açıkladı
TFF, bahis oynayan kulüp yöneticilerini açıkladı
TFF, bahis oynayan kulüp yöneticilerini açıkladı
Profesyonel Futbol Disiplin KuruluTürkiye Futbol FederasyonuGalatasarayTrabzonsporFenerbahçeBeşiktaşFutbolSporSon Dakika

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    Yorumlar (2)

  • murat aygun murat aygun:
    gündem değiştirme işleri 0 0 Yanıtla
  • Aykut Kalkan Aykut Kalkan:
    ülkeye bak bee süper türkiye yüz yılı 0 0 Yanıtla
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