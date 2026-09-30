CHP İstanbul\'da 3 ilçenin belediye başkanını ihraç etti

CHP İstanbul'da 3 ilçenin belediye başkanını ihraç ettiGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu başkanlığında toplanan CHP Merkez Yönetim Kurulu, Kadıköy Belediye Başkanı Mesut Kösedağ, Sarıyer Belediye Başkanı Oktay Aksu ile Sancaktepe Belediye Başkanı Alper Yeğin'i kesin ihraç talebiyle disipline sevk etti.
CHP'de taşlar yerinden oynuyor. Kadıköy Belediye Başkanı Mesut Kösedağ, Sarıyer Belediye Başkanı Oktay Aksu ile Sancaktepe Belediye Başkanı Alper Yeğin CHP'den kesin ihraç talebiyle disipline sevk etti.
CHP Merkez Yönetim Kurulu (MYK), Kemal Kılıçdaroğlu başkanlığında toplandı. MYK toplantısında parti içindeki disiplin süreçleri ve bazı isimlerin ihracına ilişkin talepler de ele alındı.
ÜÇ BELEDİYE BAŞKANI İÇİN KESİN İHRAÇ TALEBİ
Toplantının ardından alınan karar doğrultusunda Kadıköy Belediye Başkanı Mesut Kösedağ, Sarıyer Belediye Başkanı Oktay Aksu ve Sancaktepe Belediye Başkanı Alper Yeğin, CHP'den kesin ihraç talebiyle disiplin kuruluna sevk edildi.
Üç belediye başkanı hakkında başlatılan disiplin sürecinin, parti yönetiminin son dönemde yürüttüğü iç değerlendirmelerin ardından geldiği belirtildi. İhraç talebine ilişkin nihai kararın ilgili disiplin kurullarının değerlendirmesinin ardından verilmesi bekleniyor.
Üç isim de 31 Mart 2024 yerel seçimlerinde CHP'nin İstanbul'daki belediye başkanları olarak göreve gelmişti.
CHP'DE İÇ TARTIŞMALAR SÜRÜYOR
İhraç kararı, CHP'de son dönemde yaşanan parti içi gelişmelerin ardından geldi. Kararın ardından İstanbul'daki üç ilçenin belediye başkanlarının siyasi durumları ve belediyelerdeki yönetim sürecinin nasıl ilerleyeceği merak konusu oldu.
Gelişmelere ilişkin ayrıntıların önümüzdeki saatlerde netleşmesi bekleniyor.
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