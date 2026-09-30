Ertuğrul Doğan, bahis oynadığı gerekçesiyle PFDK'ya sevk edildi - Son Dakika
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Ertuğrul Doğan, bahis oynadığı gerekçesiyle PFDK'ya sevk edildi

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Ertuğrul Doğan, bahis oynadığı gerekçesiyle PFDK\'ya sevk edildi
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TFF, bahis soruşturması kapsamında son 5 yılda bahis oynadığı tespit edilen idarecileri açıkladı. PFDK'ya sevk edilenler arasında Trabzonspor Başkanı Ertuğrul Doğan da yer alıyor.

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), Türk futbolunda geniş yankı uyandıran bahis soruşturmasında kritik bir gelişmeyi kamuoyuyla paylaştı. 

SON 5 YILDA BAHİS OYNAYAN YÖNETİCİLER AÇIKLANDI

TFF tarafından yürütülen incelemeler sonucunda, son 5 yıl içerisinde bahis oynadığı tespit edilen idarecilerin isimleri tek tek açıklandı.

ERTUĞRUL DOĞAN DA LİSTEDE

Açıklanan listede en dikkat çeken isim ise Trabzonspor Kulübü Başkanı Ertuğrul Doğan oldu. Soruşturma kapsamında elde edilen bulgular doğrultusunda, Doğan da dahil olmak üzere tespit edilen 13 Trabzonsporlu yönetici, Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'na (PFDK) sevk edildi.

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Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (7)

  • aytekus aytekus:
    Vay arkadaş ya bir tane dürüst adam yok mu 6 1 Yanıtla
  • monşer null monşer null:
    Hamsispor seni!!! 5 1 Yanıtla
  • 128547Ab& 128547Ab&:
    Atın bunların hepsini Ekonun yanına 1 2 Yanıtla
  • Kubilay Gençtürk Kubilay Gençtürk:
    haram almış başını gidiyor ALLAH hepimize hidayet versin inşaALLAH.. 2 0 Yanıtla
  • Ümit Gengenç Ümit Gengenç:
    konuşmalarından nasıl biri olduğu belli ama PARA PARA PARA. insanların dini İmanı para olmuş. kişinin parası olsun nasıl biri olduğu önemli değil. 0 0 Yanıtla
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SON DAKİKA: Ertuğrul Doğan, bahis oynadığı gerekçesiyle PFDK'ya sevk edildi - Son Dakika
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