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UEFA'dan Fatih Terim'e görev

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UEFA\'dan Fatih Terim\'e görev
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Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi'nde Barcelona'yı ağırlayacağı dev karşılaşmada Fatih Terim de RAMS Park'ta olacak. UEFA adına teknik gözlemcilik yapan Terim, 13 Ekim'deki mücadeleyi yerinde takip ederek analiz hazırlayacağını açıkladı.

Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi'nde Barcelona ile oynayacağı dev karşılaşma öncesinde Fatih Terim detayı ortaya çıktı. Sarı-kırmızılıların eski teknik direktörü, UEFA tarafından karşılaşma için görevlendirildiğini duyurdu.

Milli aranın ardından Şampiyonlar Ligi'nde Barcelona'yı konuk edecek Galatasaray'ın mücadelesini Fatih Terim de RAMS Park'tan takip edecek.

FATİH TERİM BİZZAT AÇIKLADI

Levent Tüzemen'e konuşan Fatih Terim, UEFA'nın kendisine verdiği görev kapsamında Galatasaray-Barcelona karşılaşmasının analizini yapacağını söyledi.

Terim, yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

"UEFA benden görev verdiği maçların analizini yapmamı istiyor. Geçen sezon Şampiyonlar Ligi'ndeki Arsenal-Sporting maçını Londra'da izleyip UEFA'ya teknik gözlemci olarak raporlamıştım. Şimdi 13 Ekim'deki Galatasaray-Barcelona maçında analiz yapacağım."

DEV MAÇTA RAMS PARK'TA OLACAK

Böylece Fatih Terim, uzun yıllar teknik direktörlüğünü yaptığı Galatasaray'ın Barcelona karşısındaki mücadelesini bu kez UEFA adına teknik gözlemci olarak takip edecek. Terim, karşılaşmaya ilişkin hazırlayacağı analizi UEFA'ya sunacak.

GalatasarayFatih TerimBarcelonaSporSon Dakika

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