İsrail'e giden uçakta infial yaratacak görüntü! Kaptan pilotu defalarca bıçaklamış - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

İsrail'e giden uçakta infial yaratacak görüntü! Kaptan pilotu defalarca bıçaklamış

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Flydubai uçağında yaşanan dehşetin yeni görüntüleri ortaya çıktı. Kaptan pilotun havada yardımcı pilot tarafından defalarca bıçaklandığı, yolcular ve mürettebatın kokpite girerek saldırganı etkisiz hale getirdiği iddia edildi. Uçak, olayın ardından Suudi Arabistan'a acil iniş yaptı.

Dubai- Tel Aviv seferini yapan Flydubai uçağında yaşanan korku dolu olayın ardından yeni görüntüler ortaya çıktı. Uçaktan servis edilen görüntüler, kokpitte yaşanan şiddet olayının ardından yaşananları gözler önüne sererken, kaptan pilotun yardımcı pilot tarafından defalarca bıçaklandığı iddiası gündeme geldi.

KAPTANIN DEFALARCA BIÇAKLANDIĞI İDDİA EDİLDİ

İsrail basınına yansıyan bilgilere göre, uçuş sırasında kokpitte iki pilot arasında şiddetli bir arbede çıktı. Son iddialarda yardımcı pilotun kaptan pilota kesici aletle defalarca saldırdığı ileri sürüldü.

Uçaktaki yolcular da olay sırasında kokpitten çığlıklar duyduklarını, kapının açılmasının ardından içeride kan gördüklerini anlattı. Bir yolcu, pilotlardan birinin kesici aletle yaralandığını söyledi.

İsrail'e giden uçakta infial yaratacak görüntü! Kaptan pilotu defalarca bıçaklamış

YOLCULAR VE MÜRETTEBAT KOKPİTE GİRDİ

İddiaya göre olayın büyümesi üzerine kabin ekibi ile bazı yolcular kokpite girerek kavgaya müdahale etti. Kaptana saldırdığı öne sürülen yardımcı pilotun yolcular ve mürettebat tarafından etkisiz hale getirildiği belirtildi.

İsrail'e giden uçakta infial yaratacak görüntü! Kaptan pilotu defalarca bıçaklamış

Olayın ardından uçaktan paylaşılan yeni görüntülerde yaşanan şiddetin izleri dikkat çekti. Daha önce de kavgaya müdahale ettiği belirtilen bir yolcunun kıyafetlerinin kan içinde olduğu fotoğraflar ortaya çıkmıştı.

UÇAK BİNLERCE FEET İRTİFA KAYBETTİ

Kokpitte yaşanan olay sırasında Boeing 737 MAX tipi uçak çok kısa süre içerisinde binlerce feet irtifa kaybetti. Uçaktan önce genel acil durum kodu, ardından yasa dışı müdahale veya olası uçak kaçırma durumlarında kullanılan 7500 kodu gönderildi.

İsrail'e giden uçakta infial yaratacak görüntü! Kaptan pilotu defalarca bıçaklamış

Acil durum sinyali İsrail'de alarma neden olurken savaş uçakları havalandırıldı. İlk dakikalarda uçak kaçırma ihtimali üzerinde durulsa da daha sonra olayın pilotlar arasında yaşanan şiddetli bir kavgadan kaynaklandığı bildirildi.

SUUDİ ARABİSTAN'A ACİL İNİŞ YAPTI

Yaklaşık 180 yolcunun bulunduğu Flydubai uçağı, yaşananların ardından rotasını değiştirerek Suudi Arabistan'ın Tabuk kentine acil iniş yaptı. Yolcuların güvende olduğu bildirildi.

Suudi ArabistanTel AvivİsrailPilotDünyaDubaiSon Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Bir kötü haber daha Türkiye 31. sıraya düştü Bir kötü haber daha! Türkiye 31. sıraya düştü
Silahlı saldırı kamerada Husumetlisini köprü üzerinde öldürdü Silahlı saldırı kamerada! Husumetlisini köprü üzerinde öldürdü
Erman Toroğlu’ndan MHK yorumu: Hep beraber istifa edecekler Erman Toroğlu'ndan MHK yorumu: Hep beraber istifa edecekler
Türkiye’nin 54 yıllık seramik devi konkordato ilan etti Türkiye'nin 54 yıllık seramik devi konkordato ilan etti
Bir rezil görüntü daha Ormanlık alanda kimseye aldırış etmeden ilişkiye girdiler Bir rezil görüntü daha! Ormanlık alanda kimseye aldırış etmeden ilişkiye girdiler
A Milli Takım’ın yıldızı kadrodan çıkarıldı A Milli Takım'ın yıldızı kadrodan çıkarıldı
AK Parti’den Fatma Betül Sayan Kaya’ya bir darbe daha AK Parti'den Fatma Betül Sayan Kaya'ya bir darbe daha
Doğubayazıt’taki gemi şeklindeki oluşumda 90 günlük araştırma bitti: Sondajda kaya yerine toprak çıktı Doğubayazıt'taki gemi şeklindeki oluşumda 90 günlük araştırma bitti: Sondajda kaya yerine toprak çıktı
Polis memurunu şehit eden katil cezaevinden çıkamadı Polis memurunu şehit eden katil cezaevinden çıkamadı
Hasan Şaş’ın test sonucu belli oldu İfadesiyle çelişti Hasan Şaş'ın test sonucu belli oldu! İfadesiyle çelişti
180 yolcuyu taşıyan uçakta korkunç şüphe Son anda engellendi 180 yolcuyu taşıyan uçakta korkunç şüphe! Son anda engellendi
İddia hayli vahim İşte “Kaçırıldı“ denilen uçaktan kan donduran görüntüler İddia hayli vahim! İşte "Kaçırıldı" denilen uçaktan kan donduran görüntüler
UEFA’dan Fatih Terim’e görev UEFA'dan Fatih Terim'e görev
Eski SPK Başkanı İbrahim Ömer Gönül şüpheli sıfatıyla ifadeye çağrıldı Eski SPK Başkanı İbrahim Ömer Gönül şüpheli sıfatıyla ifadeye çağrıldı
13:42
Afra Saraçoğlu ve Aras Bulut İynemli’nin uyuşturucu test sonucu belli oldu Biri pozitif
Afra Saraçoğlu ve Aras Bulut İynemli’nin uyuşturucu test sonucu belli oldu! Biri pozitif
13:13
Dilan Polat Cumhurbaşkanına hakaret suçlamasıyla gözaltına alındı
Dilan Polat Cumhurbaşkanına hakaret suçlamasıyla gözaltına alındı
13:13
Türk futbolunda ortalık yangın yeri Emniyet, VAR odasına girdi
Türk futbolunda ortalık yangın yeri! Emniyet, VAR odasına girdi
12:09
Cumhurbaşkanı Erdoğan talimatı verdi, düğmeye basıldı DDK’dan ilk mesaj
Cumhurbaşkanı Erdoğan talimatı verdi, düğmeye basıldı! DDK'dan ilk mesaj
11:35
ABD ordusu, Irak’tan çekilme sürecini tamamladı
ABD ordusu, Irak’tan çekilme sürecini tamamladı
11:34
Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın açıkladığı “hukuki düzenlemelerin” detayları Savcılara yeni yetki gündemde
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıkladığı “hukuki düzenlemelerin” detayları! Savcılara yeni yetki gündemde
11:28
UEFA’dan Fatih Terim’e görev
UEFA'dan Fatih Terim'e görev
11:09
180 yolcuyu taşıyan uçakta korkunç şüphe Son anda engellendi
180 yolcuyu taşıyan uçakta korkunç şüphe! Son anda engellendi
10:53
İsrail’de uçak kaçırılma alarmı balon çıktı Pilotlar kokpitte kavga etmiş
İsrail'de uçak kaçırılma alarmı balon çıktı! Pilotlar kokpitte kavga etmiş
10:39
AK Parti’den Fatma Betül Sayan Kaya’ya bir darbe daha
AK Parti'den Fatma Betül Sayan Kaya'ya bir darbe daha
10:38
Montella’nın kredisi tükendi: Ya 4 puan ya elveda
Montella'nın kredisi tükendi: Ya 4 puan ya elveda!
09:59
Silahlı saldırı kamerada Husumetlisini köprü üzerinde öldürdü
Silahlı saldırı kamerada! Husumetlisini köprü üzerinde öldürdü
09:43
Yolcu uçağında kaçırılma kodu alarmı verildi İsrail’den ilk açıklama geldi
Yolcu uçağında kaçırılma kodu alarmı verildi! İsrail'den ilk açıklama geldi
09:08
Fon krizinde sürpriz isim Nihat Zeybekci de mağdur çıktı
Fon krizinde sürpriz isim! Nihat Zeybekci de mağdur çıktı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 30.09.2026 13:48:36. #7.13#
SON DAKİKA: İsrail'e giden uçakta infial yaratacak görüntü! Kaptan pilotu defalarca bıçaklamış - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei