65 yaş üstü yolcu şikayetine tebdil-i kıyafet denetimi: Alanya'da 79 şoför cezalandırıldı - Son Dakika
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65 yaş üstü yolcu şikayetine tebdil-i kıyafet denetimi: Alanya'da 79 şoför cezalandırıldı

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65 yaş üstü yolcu şikayetine tebdil-i kıyafet denetimi: Alanya\'da 79 şoför cezalandırıldı
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Alanya'da halk otobüslerinde yaşlı yolcuların araçlara alınmadığı yönündeki şikayetler üzerine kooperatif yönetimi kamera kayıtlarını inceledi, Başkan Yardımcısı Muhterem Şimşek de sesini değiştirip yaşlı kılığında otobüslere bindi. Şimşek, kartını unuttuğunu söylediğinde hiçbir şoförün kendisini indirmediğini aktardı. Kooperatif son 2,5 ayda 79 şoföre cezai işlem uyguladı, bir şoförü uzaklaştırdı.

Alanya Özel Halk Otobüsleri Kooperatifi, toplu taşımadaki hizmet kalitesini artırmak ve vatandaşlardan gelen şikayetleri azaltmak amacıyla otobüs içi güvenlik kamerası kayıtlarını inceleyerek ve "tebdilikıyafet" ile denetimler gerçekleştirdi.

GÜNDE 35-40 BİN YOLCU TAŞINIYOR

Kooperatif Başkanı Ali İhsan Gökçe, konuya ilişkin yaptığı açıklamada, Alanya'nın turizm ve üniversite kenti olduğunu, yazın turistleri, kışın ise yaklaşık 20 bin öğrenciyi taşıdıklarını belirtti.

Hizmet akışını düzene sokmak için yönetim kadrosunu güçlendirdiklerini ifade eden Gökçe, "Günlük 35-40 bin yolcu taşıyoruz. Yalnız 4-5 bin civarında muaf olan var ve onlardan ücret almıyoruz." dedi.

Zaman zaman şikayet aldıklarını anlatan Gökçe, bunun üzerine otobüs saatlerini, kuralları, kılık kıyafet düzene koyduklarını, denetimlerin ardından şikayetlerin azaldığını kaydetti.

YAŞLI KILIĞINDA OTOBÜSLERE BİNDİ

Kooperatif Başkan Yardımcısı Muhterem Şimşek de göreve geldiklerinde gelen şikayetleri değerlendirdiklerini, en çok şikayetin 65 yaş üstü vatandaşların otobüslere alınmaması konusunda yaşandığını aktardı.

Bu durum üzerine tebdili kıyafet ile denetim yaptığını ve güvenlik kameralarının da incelendiğini belirten Şimşek, şunları kaydetti:

"Sıkıntılı olan bölgelerde yaşlı kılığında otobüslere bindim, şoförlerin sabrını ölçmek için kışkırtıcı durumlar oluşturdum. Sesimi değiştirip kartımı evde unuttuğumu söylediğimde şoförlerimizin tamamı beni otobüse kabul etti. Hiçbir şoför beni 'ücretsiz' diye otobüsten indirmedi."

79 ŞOFÖRE CEZAİ İŞLEM UYGULANDI

"Bünyemizde 92 araç ve 130'a yakın şoför bulunuyor. Aradaki çürük elmaları ayıklamak için denetimlerimizi sürdüreceğiz. 2,5 aylık süreçte 65 yaş üstü yolcuyu almayan bir şoföre uzaklaştırma verdik, 79 şoföre ise cezai işlem uyguladık. Göreve geldiğimizden bu yana şikayetleri yüzde 20'ye düşürdük, 3 ay içinde bu sorunları yüzde 5'e indirmeyi hedefliyoruz."

Şimşek, aynı hatayı 3 kez tekrarlayan şoförleri otobüsten uzaklaştırma kararı aldıklarını kaydederek, vatandaşlardan 3-5 şoförün yaptığı hatayı tüm şoförlere mal etmemelerini istedi.

Kaynak: AA
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