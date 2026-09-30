\'\'Hakemler Dosyası\'\' soruşturmasında şoke eden dijital bulgu

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen "Hakemler Dosyası" soruşturmasında, Türkiye Faal Futbol Hakemleri ve Gözlemcileri Derneği (TFFHGD) İstanbul Şubesi Başkanı Ferdi Karadoruk'a ait WhatsApp hesabıyla ilgili dikkat çeken bir dijital inceleme dosyaya girdi.

KARADORUK HAKKINDA SANSASYONEL İDDİA

Dosyada yer alan bilirkişi raporunda, Karadoruk'un kullandığı GSM hattıyla doğrulanan WhatsApp hesabından çocukların kullanıldığı cinsel içerikli bir görüntünün yüklendiğinin tespit edildiği belirtildi. Karadoruk ise hesabının üçüncü kişiler tarafından ele geçirildiğini savundu. Bilirkişi, incelemesinde bu iddiayı destekleyen bir veriye rastlanmadığı değerlendirmesinde bulundu. Bilirkişi raporunda ayrıca söz konusu görüntülerin internette sıradan bir aramayla veya genel pornografik siteler üzerinden ulaşılabilecek nitelikte olmadığı, genellikle özel paylaşım gruplarında ve para karşılığında temin edilen içerikler arasında bulunduğu değerlendirmesine yer verildi.

HAKEM SORUŞTURMASINDA 7 ŞÜPHELİ GÖZALTINA ALINDI

Söz konusu gelişme, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen ve Türk futbolunda hakemlik süreçlerine ilişkin iddiaların araştırıldığı soruşturma kapsamında gündeme geldi. Soruşturma çerçevesinde İstanbul merkezli İstanbul, Ankara, Elazığ ve Manisa'da düzenlenen operasyonlarda aralarında MHK Başkanı Ferhat Gündoğdu'nun da bulunduğu 7 şüpheli gözaltına alındı. Gözaltına alınan isimler arasında TFFHGD İstanbul Şubesi Başkanı Ferdi Karadoruk da yer aldı. Başsavcılık soruşturmasında müşteki ve tanık ifadelerinin yanı sıra bilirkişi raporları, HTS ve MASAK kayıtlarının da incelendiği bildirildi. Soruşturmanın ana başlıkları arasında "mobbing" ve "resmi belgede sahtecilik" iddiaları bulunuyor.

DOSYAYA GİREN BİLİRKİŞİ RAPORUNDA DİJİTAL İNCELEME

Dosyada yer aldığı belirtilen 22 Eylül 2026 tarihli bilirkişi raporunda, Karadoruk'un kullandığı GSM hattıyla doğrulanan WhatsApp hesabına ilişkin dijital verilerin incelendiği aktarıldı.

Raporda, ABD merkezli National Center for Missing & Exploited Children (NCMEC) tarafından hazırlanan bir bildirime de yer verildiği ve söz konusu WhatsApp hesabından çocukların kullanıldığı cinsel içerikli bir görüntünün yüklendiğinin tespit edildiği belirtildi. Bilirkişi raporunda ayrıca söz konusu hesabın olay tarihinde Karadoruk tarafından kullanılan GSM hattıyla ilişkilendirildiği ifade edildi.

KARADORUK: "HESABIM ELE GEÇİRİLDİ"

Soruşturma kapsamında ifadesine başvurulan Karadoruk'un, ilgili GSM hattını 18 yıldır kendisinin kullandığını kabul ettiği ancak söz konusu görüntüyü kendisinin paylaşmadığını savunduğu belirtildi. Karadoruk'un, WhatsApp hesabının Ocak 2024'te üçüncü kişiler tarafından ele geçirildiğini ve hesabının "hacklendiğini" ileri sürdüğü aktarıldı. Karadoruk'un bu iddiasına ilişkin WhatsApp destek birimine yaptığı başvurular da bilirkişi incelemesine konu oldu.

BİLİRKİŞİ RAPORU: "DESTEKLEYEN VERİYE RASTLANMADI"

Raporda, Karadoruk'un WhatsApp hesabının erişime kapatılmasıyla ilgili yaptığı başvurunun incelendiği, ancak başvuruda hesabın üçüncü kişiler tarafından ele geçirildiğine yönelik açık bir bildirimin bulunmadığının değerlendirildiği belirtildi. Bilirkişi, dosyaya sunulan dijital veriler üzerinden yaptığı incelemede, Karadoruk'un olay tarihinde kullandığı WhatsApp hesabının üçüncü kişiler tarafından çalındığı veya hacklendiği iddiasını destekleyen herhangi bir veriye rastlanmadığı kanaatine yer verdi.

TFFHGD MERKEZİNDE 125 KLASÖRE EL KONULDU

Soruşturma kapsamında TFFHGD'nin Üsküdar'daki merkezinde de arama gerçekleştirildi. Aramada sınav evrakları, gelir-gider tabloları ve dernek kayıtlarının bulunduğu 125 klasöre el konulduğu bildirildi. Öte yandan soruşturma dosyasına bazı mesajlaşmaların da girdiği bildirildi. Bu mesajlarda hakemlik sınavları ve bazı hakemlere yönelik görevlendirmelerle ilgili ifadelerin yer aldığı aktarıldı.