Afra Saraçoğlu ve Aras Bulut İynemli’nin uyuşturucu test sonucu belli oldu! Biri pozitif - Son Dakika
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Afra Saraçoğlu ve Aras Bulut İynemli’nin uyuşturucu test sonucu belli oldu! Biri pozitif

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Afra Saraçoğlu ve Aras Bulut İynemli’nin uyuşturucu test sonucu belli oldu! Biri pozitif
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Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığının ünlülere yönelik yürüttüğü uyuşturucu soruşturmasında Afra Saraçoğlu ve Aras Bulut İynemli'nin test sonuçları belli oldu. İddiaya göre Saraçoğlu'nun saç örneğinde kokain tespit edildi, İynemli'nin test sonucu ise negatif çıktı.

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından ünlülere yönelik yürütülen uyuşturucu soruşturmasında yeni bir gelişme yaşandı. Hasan Şaş ve Yağız Sabuncuoğlu'nun ardından oyuncular Afra Saraçoğlu ve Aras Bulut İynemli'nin uyuşturucu test sonuçları da orta çıktı.

BİRİ POZİTİF BİRİ NEGATİF

Burak Doğan'ın haberine göre, Adli Tıp Kurumunun yaptığı analizde Afra Saraçoğlu'nun saç örneğinde kokain tespit edildi. Aras Bulut İynemli'nin test sonucunun ise negatif çıktığı öğrenildi.

Afra Saraçoğlu ve Aras Bulut İynemli’nin uyuşturucu test sonucu belli oldu! Biri pozitif

HAVALİMANINDA GÖZALTINA ALINMIŞTI

Soruşturmada İstanbul İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, aralarında Aras Bulut İynemli'nin de bulunduğu çok sayıda ismi gözaltına almıştı. İynemli, Adli Tıp Kurumunda saç, kan ve idrar örnekleri alındıktan sonra serbest bırakılmıştı.

Afra Saraçoğlu ve Aras Bulut İynemli’nin uyuşturucu test sonucu belli oldu! Biri pozitif

Operasyon sırasında iş seyahati nedeniyle yurt dışında bulunan Afra Saraçoğlu ise 21 Eylül'de Fransa dönüşü İstanbul Havalimanı'nda gözaltına alınmıştı. Menajerlik şirketi, Saraçoğlu'nun Adli Tıp ve savcılıktaki işlemlerinin tamamlanmasının ardından serbest bırakıldığını açıklamıştı.

Test sonuçlarıyla ilgili Afra Saraçoğlu ve Aras Bulut İynemli'den henüz bir açıklama gelmedi.

Aras Bulut İynemliAfra SaraçoğluUyuşturucuBakırköyMagazinGüncelSon Dakika

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SON DAKİKA: Afra Saraçoğlu ve Aras Bulut İynemli’nin uyuşturucu test sonucu belli oldu! Biri pozitif - Son Dakika
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