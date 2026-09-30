Süper Kupa tarihleri açıklandı! Dev bir derbi oynanacak - Son Dakika
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Süper Kupa tarihleri açıklandı! Dev bir derbi oynanacak

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Türkiye Futbol Federasyonu, Turkcell Süper Kupa 2026'nın maç takvimini açıkladı. Galatasaray, Fenerbahçe, Trabzonspor ve Konyaspor'un mücadele edeceği organizasyonda yarı finaller 4-5 Ocak 2027'de, final ise 9 Ocak'ta oynanacak. Galatasaray-Konyaspor ve Trabzonspor-Fenerbahçe eşleşmelerinin kazananları kupayı kaldırmak için finalde karşılaşacak.

Türkiye Futbol Federasyonu, 2026 Turkcell Süper Kupa'nın oynanacağı tarihleri duyurdu. TFF Yönetim Kurulu'nun 24 Eylül 2026 tarihinde gerçekleştirdiği toplantıda alınan karara göre organizasyon, Ocak 2027'de yapılacak.

YARI FİNALLER 4 VE 5 OCAK'TA

Dört takımın mücadele edeceği Süper Kupa'da yarı final karşılaşmaları 4 Ocak 2027 Pazartesi ve 5 Ocak 2027 Salı günü oynanacak. Yarı finali geçen iki takım ise 9 Ocak 2027 Cumartesi günü oynanacak final karşılaşmasında kupayı kazanmak için sahaya çıkacak.

FENERBAHÇE'NİN RAKİBİ TRABZONSPOR

Süper Kupa statüsü doğrultusunda eşleşmeler de belli oldu. Süper Lig şampiyonu Galatasaray, Ziraat Türkiye Kupası finalisti Konyaspor ile karşı karşıya gelecek. Ziraat Türkiye Kupası şampiyonu Trabzonspor ise Süper Lig'i ikinci sırada tamamlayan Fenerbahçe ile final bileti için mücadele edecek.

  • Galatasaray - Konyaspor
  • Trabzonspor - Fenerbahçe

Bu karşılaşmaları kazanan takımlar, 9 Ocak'taki Süper Kupa finalinde karşı karşıya gelecek.

HANGİ MAÇIN HANGİ GÜN OYNANACAĞI KURAYLA BELLİ OLACAK

Galatasaray-Konyaspor ve Trabzonspor-Fenerbahçe yarı finallerinden hangisinin 4 Ocak, hangisinin 5 Ocak'ta oynanacağı henüz belirlenmedi. Maç günleri, kulüplerin de katılacağı kura çekiminin ardından netleşecek. Karşılaşmaların oynanacağı stadyumlar ise daha sonra TFF tarafından duyurulacak. Bu organizasyon aynı zamanda mevcut formatıyla son Süper Kupa olacak. TFF'nin açıklamasına göre turnuva bu yıl son kez dört takımın katılımıyla gerçekleştirilecek.

Süper Kupa tarihleri açıklandı! Dev bir derbi oynanacak
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    Yorumlar (3)

  • 278rz5r4n7 278rz5r4n7:
    mhk dan bahsetsene fenerasyon 0 0 Yanıtla
  • Sezgin Haksever Sezgin Haksever:
    iki senedir fb dahil olması için 4 lu çıkardılar yoksa iki sene de yer almayacaktı 0 0 Yanıtla
  • Salim KARAKAYA Salim KARAKAYA:
    SİRK LİGİ… 0 0 Yanıtla
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SON DAKİKA: Süper Kupa tarihleri açıklandı! Dev bir derbi oynanacak - Son Dakika
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