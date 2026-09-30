İddia hayli vahim! İşte "Kaçırıldı" denilen uçaktan kan donduran görüntüler - Son Dakika
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İddia hayli vahim! İşte "Kaçırıldı" denilen uçaktan kan donduran görüntüler

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Dubai-Tel Aviv uçağındaki krize ilişkin yeni görüntüler ortaya çıktı. İsrail basını, kokpitteki arbedeye müdahale ettiği belirtilen bir yolcunun kanlar içindeki fotoğraflarını yayımlarken, pilotlardan birinin uçağı kasıtlı olarak düşürmeye çalışmış olabileceği iddiası gündeme geldi. Olayın kesin nedeni henüz resmi olarak açıklanmadı.

Dubai- Tel Aviv seferini yapan Flydubai uçağında yaşanan ve acil inişle sonuçlanan olayın ardından uçak içerisinden yeni görüntüler ortaya çıktı. Fotoğraflarda bir yolcunun beyaz tişörtü ve pantolonunda belirgin kan lekeleri görülüyor. İsrail basını, söz konusu yolcunun kokpitte yaşanan arbedeye müdahale eden kişilerden biri olduğunu bildirdi.

Flydubai uçağı, uçuş sırasında acil durum sinyali göndermesinin ardından Suudi Arabistan'ın Tabuk kentindeki havalimanına güvenli şekilde iniş yapmıştı. Flydubai uçağın yönlendirilerek güvenli şekilde indiğini doğrularken, ilk anda ortaya çıkan uçak kaçırma şüphesi daha sonra geri plana düştü.

UÇAK İÇİNDEN İLK FOTOĞRAFLAR

Olayın ardından uçak içerisinden çekildiği belirtilen fotoğraflar ortaya çıktı. Görüntülerde beyaz tişörtlü bir yolcunun kıyafetinin özellikle göğüs, karın ve bel bölümünde kan lekeleri bulunduğu görülüyor. İkinci fotoğrafta aynı kişinin kabin içerisinde ayakta olduğu, tişörtündeki kan izlerinin belirgin şekilde devam ettiği görülüyor.

Fotoğraflar kan lekelerini açıkça gösterse de kanın kime ait olduğu veya yolcunun kendisinin yaralanıp yaralanmadığı yalnızca görüntülerden belirlenemiyor.

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KOKPİTTEKİ ARBEDEYE MÜDAHALE ETTİĞİ ÖNE SÜRÜLDÜ

İsrail basını, fotoğraflardaki yolcunun kokpitte yaşanan arbedeye müdahale eden kişilerden biri olduğunu aktardı.

İsrail medyasına yansıyan yolcu anlatımlarında uçuş sırasında bağırışların duyulduğu, kokpit kapısının açılmasıyla içeride kan görüldüğü ve pilotlardan birinin kesici aletle yaralandığı ileri sürüldü. Bazı yolcuların ve kabin ekibinin de kavgayı sonlandırmak amacıyla müdahalede bulunduğu öne sürülüyor. Bu ayrıntıların tamamı henüz resmi soruşturmayla doğrulanmış değil.

UÇAĞI DÜŞÜRMEYE ÇALIŞTIĞI ŞÜPHESİ

İsrail basınında olayın nedenine ilişkin çok daha çarpıcı bir ihtimal de gündeme getirildi. Haberlerde pilotlardan birinin uçağı kasıtlı olarak sert bir dalışa geçirdiği ve kendi yaşamına son vermeye çalışmış olabileceği ihtimalinin incelendiği öne sürüldü.

İkinci pilotun müdahalesiyle kokpitte arbede çıktığı, uçağın kontrolünün yeniden sağlandığı ve daha sonra yolcularla mürettebatın da olaya müdahale ettiği iddia edildi.

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Ancak pilotun uçağı kasıtlı olarak düşürmeye çalıştığı yönündeki iddia şu aşamada resmi makamlar tarafından doğrulanmış değil. AP'nin aktardığı doğrulanmış bilgiler, uçakta pilotlar arasında fiziksel bir arbede yaşandığı ve uçağın güvenli şekilde Suudi Arabistan'a indirildiğiyle sınırlı.

"ÇIKAMAYACAĞIMIZI DÜŞÜNDÜK"

Uçaktaki bir yolcu, İsrail basınına yaptığı açıklamada olay sırasında kokpit tarafından bağırışlar duyduklarını ve daha sonra kan gördüklerini anlattı. Yolcu, yaşanan paniğin boyutunu aktarırken uçaktakilerin bir noktada hayatta kalamayacaklarını düşündüklerini söyledi.

Uçak Suudi Arabistan'a acil iniş yaparken, yolcuların güvenli olduğu bildirildi. Olayın kesin nedeni ve kokpitte yaşanan arbedenin ayrıntılarının yürütülen incelemeyle ortaya çıkarılması bekleniyor.

Suudi ArabistanTel AvivİsrailDünyaDubaiSon Dakika

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