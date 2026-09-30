Başkası adına tutulan evde sahte döviz basılıyormuş: Fatih'te 2 gözaltı - Son Dakika
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Başkası adına tutulan evde sahte döviz basılıyormuş: Fatih'te 2 gözaltı

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Başkası adına tutulan evde sahte döviz basılıyormuş: Fatih\'te 2 gözaltı
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Fatih İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin çalışmasında, benzer suçlardan aranan ve 9 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan K.A. (49), Aksaray'da üzerinde başkasına ait kimlikle yakalandı. Şüphelinin M.E.E. (34) adına kiraladığı Haseki Sultan'daki evde 963 bin 800 sahte Euro, 91 bin 100 sahte dolar, 1 milyon 680 bin Euro'luk yarı yapımı tabaka para ve hologramlar bulundu. Paraların değerinin yaklaşık yüzde 15-20'sine satıldığı belirlendi.

İstanbul Fatih'te düzenlenen sahte para operasyonunda 963 bin 800 sahte Euro, 91 bin 100 sahte Dolar ve 800 TL sahte para ele geçirildi. Yapılan operasyonda ayrıca 1 milyon 680 bin Euro değerinde yarı yapımı tamamlanmış tabaka para ile sahte para üretiminde kullanılan çok sayıda malzeme de ele geçirildi. Operasyonda 2 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Fatih İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince sahte para üretimi ve piyasaya sürülmesinin önlenmesine yönelik çalışma başlatıldı. Yapılan saha çalışmaları ve istihbari analizlerde, K.A. (49) isimli şüphelinin, ürettiği sahte paraları nominal değerinin yaklaşık yüzde 15-20'si karşılığında piyasaya sürecek şahıslara sattığı belirlendi.

9 YIL 3 AY KESİNLEŞMİŞ HAPİS CEZASI ÇIKTI

K.A. isimli şüpheli dün Aksaray Mahallesi'nde yakalandı. Şahsın üzerinden başkasına ait kimlik çıktı. Yapılan sorgulamada K.A.'nın benzer suçlardan aranma kaydının bulunduğu ve hakkında 9 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezası olduğu belirlendi. Çalışmaların devamında K.A.'nın bağlantıları ve sahte para üretimine ilişkin faaliyetleri ayrıntılı olarak incelendi.

BAŞKASI ADINA KİRALADIĞI EVDE BASTI

Şüphelinin faaliyetlerini gizlemek amacıyla Haseki Sultan Mahallesi'nde M.E.E. (34) isimli şahıs üzerinden ev kiraladığı ve sahte paraların bir bölümünü bu adreste bastığı tespit edildi. Adrese yapılan baskında M.E.E. isimli şüpheli de yakalanarak gözaltına alındı.

Adreste yapılan aramalarda 1 milyon 680 bin Euro değerinde yarı yapımı tamamlanmış tabaka para, 963 bin 800 Euro sahte para, 91 bin 100 dolar sahte para, 800 TL sahte para, 2 laminatör, 3 aydinger kalıp, 1 para kesme makinesi, 15 hologram rulosu, 900 adet 100 Euro hologram, 2 rulo hologram, 100 ibareli 35 tabaka hologram şeridi, 2 yeşil renkli sıvama silikonu ele geçirildi. Gözaltına alınan 2 şüpheli hakkında "parada sahtecilik" ve "resmi belgede sahtecilik" suçlarından işlem yapıldığı belirtildi.

Kaynak: İHA
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